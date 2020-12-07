Война без особых причин? Пенсионерка из Зуевки судится с чиновниками из-за холода в квартире

На днях активисты регионального штаба ОНФ обнародовали информацию о том, что жильцы дома по ул. Молодой Гвардии, 41, областного центра уже три года мерзнут в своих квартирах. Температура в жилых помещениях зимой опускается до минус 12 градусов. Жалобы не помогают. Управляющая компания на них не реагирует и отправляет жалобщиков в теплоснабжающую организацию. В последней до людей также дела нет. Государственная жилищная инспекция с ситуацией справиться не может. На ее предписания компании не обращают внимания. У горожан осталась последняя надежда на помощь со стороны активистов ОНФ. Те уже написали обращение в областную прокуратуру. Вот только пока не ясно: поможет ли это жильцам?

Этот пример далеко не единственный в областном центре. Но кировчанам всё же легче. На их недовольство официальные инстанции обращают хоть какое-то внимание. Гораздо хуже обстоит дело в районах области.

В «Вятский край» обратилась жительница города Зуевки Надежда Бородина. В доме, где она проживает, температурный режим не выдерживает никакой критики вот уже пятнадцать лет. Даже проведенный капремонт не помог. Женщина-инвалид прошла три суда разных инстанций, но добиться от зуевского муниципалитета, на балансе которого находится ее дом, решения проблемы ей не удалось. Сегодня она отправляет жалобу в Верховный суд РФ. Впрочем, женщина не очень-то надеется на то, что это принесет какую-то пользу, иначе не писала бы в газету. Ведь для ее поколения (а Надежде Константиновне уже больше 70 лет) печатные издания до сих пор остаются последней инстанцией на пути к справедливости.

О жильцах забыли

Надежда Бородина родилась в 1947 году во Владивостоке. Но уже в пять лет она вместе с родителями переехала в Зуевку. С тех пор ее судьба оказалась прочно связана с Кировской областью.

- За свою жизнь я прошла через те же трудности, что и вся страна, - рассказывает Надежда Константиновна. - Муж погиб. Растила одна двоих детей. Подняла. Высшее образование помогла получить. Сейчас стоят твердо на своих ногах.

Но чего это женщине стоило? Кто спрашивал? Сама же она говорит, что за свою жизнь сменила не одно место работы. Даже в милиции одно время трудилась.

Три года отработала в Зуевском ПТУ № 32. От него и квартиру получила. Для училища был построен новый учебный корпус, а старый (еще начала 1960-х годов постройки) решено было переделать под жилье для сотрудников. Так Надежда Бородина и стала хозяйкой квартиры в этом здании.

Понятно, что жильцам многое пришлось самим делать. Ни водопровода, ни канализации в доме не было. Но мало-помалу привели жильё в порядок, создали пусть и не совсем комфортные, но приемлемые условия для жизни. Вот только с отоплением решить вопрос самостоятельно не получилось.

А в 2005 году дом передали на баланс муниципалитета. Проверка, которая случилась в 2006 году, нашла многочисленные недостатки в его состоянии.

К слову сказать, председателем комиссии, которая его оценивала, был первый замглавы администрации района Алексей Ивонин, который потом сменил это кресло на кабинет председателя Законодательного собрания области.

Тогда-то и выяснилось, что в фундаменте трещины и сколы, что там имеются выпадения камней из фундаментных столбов, что за годы эксплуатации произошло ослабление кладки стен, что перекрытия несут следы протечек и сами уже потрескались, что кровля течет, а ее листы держатся плохо и между ними есть просветы. Да и внутри не всё хорошо: доски пола имеют зазоры и местами провисли, оконные коробки и подоконники поражены гнилью, а в местах общего пользования даже стекол нет, запорная арматура водоснабжения вышла из строя, не работает канализация.

В результате дом по улице Водопроводной, 31, был признан аварийным и подлежащим капитальному ремонту. Его сделали. Вот только о том, что там будут жить люди, как сказал заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Костин (который по просьбе Надежды Бородиной побывал в этом доме), местная власть забыла: система отопления не была приведена в порядок. В результате этого пять квартир из 16-ти замерзают.

- Плесени я там, конечно, не видел, но допускаю, что она может быть, - сказал депутат. - В воздухе ощущается повышенная влажность.

Платить нужно. Но за что?

Как рассказала сама Надежда Константиновна, ночью батареи холодные и лишь днем они становятся теплыми. Это мог бы подтвердить и глава города Андрей Родыгин, который бывал в ее квартире и на ощупь проверил степень нагрева батарей.

По ее версии, причиной этому может быть то, что в ходе ремонта не менялись сами радиаторы, которые стоят с момента постройки здания и со временем просто заилились. Да и теплотрасса, которая подведена к дому, не утеплена. Откуда ж батареям быть горячими?

Куда только не обращалась Надежда Бородина со своей бедой - и в городскую администрацию, и в региональную госжилинспекцию (ГЖИ), и в прокуратуру. Приходили комиссии. Делали замеры температуры в квартирах. Но посчитали, что 18 градусов днем для «комфортной» жизни вполне достаточно. И это в районе, который относится к северным.

Кстати, как утверждает зуевчанка, на ее обращение в областную ГЖИ ответа она так и не получила.

Не найдя решения в официальных инстанциях, Надежда Константиновна обратилась в суд. Но и там прислушались не к ее мнению, а к показаниям чиновников. Последние-то могут подкрепить свои доводы «бумажками», а она - нет. А уж заказать за свой счет экспертизу или нанять толкового адвоката (которому придется немало заплатить) инвалиду, как вы сами понимаете, не под силу. Денег на это никаких не хватит. А велика ли у нее и пенсия-то?

Впрочем, женщина еще советской закалки и бросать свою борьбу с чиновниками не намерена. Да и кому еще, как не ей, защищать интересы мерзнущих жильцов дома на Водопроводной? Многие из них работают, а другие - просто смирились со своей участью, решили «не плевать против ветра».

Кто-то, может быть, скажет: так пусть переедет в другой дом, где проблем с отоплением нет. Но так сказать легко. Сделать сложнее. Это ведь не Киров, где каждый год сдается много нового жилья, а купить квартиру на «вторичке» проще простого. Это Зуевка, где о новых домах многие могут только мечтать. Зарплаты в районах небольшие, а «коммуналка» прямо-таки «золотая». В Зуевке, в доме, где живет Надежда Бородина, она вообще больше шести тысяч рублей. Под силу ли тянуть такую инвалиду на свою пенсию?

Но даже если быть законопослушным гражданином и оплачивать коммунальные услуги, то в любом случае встает вопрос: а платить-то есть за что? За холод в квартире? Вот зуевчанка и не платит за то, чего, как она считает, нет. А пока она борется за «свою правду», долг только растет. Уже 25 тысяч накапало.

- Я бы заплатила эти деньги, - говорит Надежда Константиновна. - Кредит бы взяла, но заплатила. Но ведь нет тепла-то. Мы уже печки в квартирах ставим. Я надеюсь, что суд в Москве всё же поддержит мое ходатайство.

А пока женщина-инвалид из-за этой задолженности вот уже почти два года, пока судится, не получает положенную ей пятидесятипроцентную субсидию по оплате «коммуналки». Но и без этого Надежда Бородина не опускает руки.

- Я хочу добиться справедливости, - заключает зуевчанка. - Хотя один из юристов и сказал мне: «А есть ли она?»

Решать нужно на месте

А тем временем в городской администрации Зуевки решают свои задачи и не видят проблем с отоплением дома на ул. Водопроводной.

По словам главы города Андрея Родыгина, этот вопрос еще в начале нынешнего отопительного сезона совместно с прокуратурой был решен. Жалоб от жильцов на температурный режим не поступало.

По осени, как заметил Андрей Николаевич, температура в помещениях, возможно, и недотягивала до нормы - «пока систему не продавило». Но сейчас тепло поступает во все квартиры.

Глава Зуевки пояснил, что жильцам предлагали установить счетчик потребления тепловой энергии, но они на общем собрании от этого отказались.

А вообще, рассказывает чиновник, Надежда Бородина предъявляет разного рода претензии вот уже последние двадцать лет. Он ездил поздравлять бывшего главу администрации, и тот сказал, что помнит женщину с 1999 года. Уже тогда она была «правдоискателем».

Указал городской мэр и на решения судов, которые отказали пенсионерке в удовлетворении ее требований.

Со слов Андрея Родыгина получается, что мы имеем дело с профессиональной сутяжницей. Но тогда почему бы ему самому не выслушать зуевчанку? Не сесть за круглый стол и не разобраться: чего же всё-таки она добивается? Ведь всё можно (и даже нужно) решить на месте. Это избавит многих людей от хлопот, и в первую очередь - самих чиновников.

С трудом верится, что семидесятилетняя женщина-инвалид решила угробить свое здоровье и истратить свои невеликие доходы на то, чтобы просто так досаждать своими просьбами официальным инстанциям.

С трудом верится, что депутаты, которые выезжали по просьбе Надежды Бородиной в Зуевку (в частности, Владимир Костин), вынесли негативную оценку состояния дома исходя из каких-то корыстных интересов.

Видимо, проблема всё же есть. И решать ее должны не московские судьи, и даже не областные народные избранники, а местная власть. Ведь именно она ближе всего стоит к людям, которые живут в городах и селах. Не зря ж ее назвали «местным самоуправлением».

Сергей СМОЛИН.

Фото Н. Бородиной.

P.S. Мы направим эту статью в региональный штаб Общероссийского народного фронта, чтобы они также подключились к решению проблемы.