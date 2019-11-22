«Во-первых, это красиво!» Ваше мнение!

МВД и Минэкономики договорились о принципах легальной продажи гражданам «красивых» автономеров. Такие госзнаки можно будет получать через портал госуслуг.

Для этого автовладельцу придется ввести на портале желаемое сочетание, проверить, не занято ли оно, и подтвердить бронь. В течение суток номер надо будет выкупить. Также можно будет выбрать номер из массива «красивых» номеров. По расчетам чиновников, любителю сочетаний букв и цифр придется заплатить 200–300 тысяч рублей.

Напомним, разработать правила проведения аукционов по продаже госзнаков еще в 2010 году распорядился Владимир Путин, работавший тогда премьер-министром. Минэкономики начало готовить проект в 2018 году. Первоначально ведомство настаивало исключительно на проведении аукционов, а ГИБДД — на использовании фиксированной госпошлины.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к инициативе ГИБДД продавать «красивые» автомобильные номера?

- Положительно. Пусть богатые платят за такую «красоту».

- Отрицательно. Номера должны выдаваться по очереди.

- Надо повесить «красивые» номера на мусоровозы.

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса

Развитие молодежного парламентаризма началось в 1992 году с принятия Советом Европы Европейской хартии об участии молодёжи в жизни муниципальных и региональных образований. В России об этом заговорили гораздо позднее.

В Кировской области Молодежный парламент (МП) появился в 2007 году. Сегодня работает уже шестой его состав. В него входят граждане в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие различные молодежные объединения и организации. Среди них 9 человек представляют политическую партию «Единая Россия», по 3 человека – от «Справедливой России» и КПРФ, и двое прошли от ЛДПР.

Однако деятельность Молодежного парламента на Вятке остается все эти годы настолько незаметной, что возникают сомнения, работает ли он в принципе.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужен ли Кировской области Молодежный парламент?

- Да, активная молодежь сможет через него донести свое мнение до власти – 8 голосов (16,3%).

- Нет, политикой должны заниматься имеющие жизненный опыт люди – 28 голосов (57,1%).

- Нам и «взрослый» парламент ни к чему, пока все решения принимаются в Москве – 13 голосов (26,5%).

Статью «Таких не берут… в депутаты?» читайте в субботнем номере «Вятского края».