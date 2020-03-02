Во что обойдётся горячий обед? В Кировской области школы готовятся кормить учеников бесплатно

Вопрос об обеспечении горячим питанием младших школьников до сих пор остается самой обсуждаемой темой. Подогревают интерес к ней отдельные заявления областных чиновников о выделяемых на это средствах, которых хватит всего лишь на стакан молока для одного ребенка, и скандал вокруг качества закупаемых кировским Комбинатом продовольствия и социального питания продуктов.

До тех пор, пока инициатива Президента России Владимира Путина, высказанная им в послании Федеральному собранию РФ, не обрела законодательного оформления, всё, что касалось школьных обедов, носило во многом, если так можно выразиться, теоретический характер. Но 18 февраля Госдума приняла соответствующий закон, и теперь регионам придётся его выполнять. Мы решили посмотреть: готовы ли школы Кировской области обеспечить качественное горячее питание для своих учеников?

Закон принят

«Вятский край» в одном из своих номеров уже писал, что идея обеспечения школьников бесплатными обедами давно витала в воздухе, и в своем послании Президент РФ только оформил ее нормативно. К слову сказать, буквально на днях в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» президент признался, что шаги по исполнению данной инициативы «дались непросто».

- Все были против, - сказал глава государства.

Как бы то ни было, указание президента приняли к исполнению, и сегодня мы уже имеем на руках полноценный закон, в котором прописано, как, что и на какие деньги будет сделано. Официально закон носит название «О здоровом и сбалансированном питании школьников», и лишь часть его касается бесплатного питания младшеклассников.

Как пишет «Российская газета», в законе предусмотрено, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Средства на его организацию будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и из иных источников. При этом регион сможет получить субсидию из федерального бюджета на его софинансирование.

В новом законопроекте также отражено, в какие сроки будет происходить переход на бесплатное питание. Предполагается, что процесс будет поэтапным: начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023-го.

Законодатели особо оговаривают, что горячее питание для школьников начальных классов должно быть введено для всех - независимо от имущественного положения семьи.

Согласно принятым нормам, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню.

Как сообщили депутаты Госдумы после принятия этого закона, на его реализацию в 2020 году потребуется 21 млрд. рублей. В последующий год эта сумма вырастет до 43 миллиардов.

Закон, конечно, принят, но пока нет полной ясности с тем, какие средства будут выделены (если они вообще будут выделяться) на создание и ремонт школьных пищеблоков. И это вопрос далеко не праздный. Ведь не секрет, что в некоторых школах (особенно в малокомплектных) пищеблоков попросту нет, а там, где они с советских времен сохранились, требуется их реконструкция.

И по помещениям школьных столовых есть вопросы. В некоторых общеобразовательных учреждениях их площадей уже не хватает, чтобы накормить обедами всех учащихся. Даже в несколько смен.

Остается надеяться, что все эти озабоченности школьных администраций будут сняты с принятием подзаконных актов.

Горячий обед за 46 рублей

Закон о школьном питании еще не был принят, а первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов уже озвучил на видеоконференции с главами районов начальные параметры финансирования организации обедов для младшеклассников. Позднее указанные им цифры были подтверждены в официальном пресс-релизе.

По словам Курдюмова, министерством образования региона в адрес Министерства просвещения РФ направлена заявка на выделение федеральных средств. В Кировской области на реализацию инициативы будет выделено 270,9 млн. рублей, из них 218,8 млн. планируется привлечь из федерального бюджета, а остальную сумму - из регионального и местного бюджетов. На эти деньги нужно накормить 60 тысяч 894 ученика начальных классов. Указанных денег должно хватить до конца 2020 года (на четыре месяца), то есть до завершения финансового периода. Сумма финансирования следующего, 2021 года не называется.

Кировские острословы, в частности телеграм-канал «Вятский шептун», уже посчитали, в какую сумму при таком раскладе обойдутся обеды для одного учащегося. Правда, расчет делался на весь учебный год, а не на четыре месяца. По бухгалтерии «Шептуна», получается, что на одного первоклашку (или второклашку, третьеклашку) будет выделено «примерно 20 рублей».

Мы пересчитали эти цифры с учетом поправок на длительность периода финансирования. У нас получилось по 46 рублей на школьника. Не густо, не правда ли? Чем на такие деньги можно накормить ребенка?

Ответ напрашивается сам собой: порошковым молоком и просроченным, а потому самым дешевым мясом. И это даже не наша «придумка». Именно такими продуктами уже потчевали детей в кировских детсадах и школах. Скандал по этому поводу разразился недавно в Кирове с подачи заведующих нескольких дошкольных учреждений.

Поначалу претензии были к молоку. Его кировский Комбинат продовольствия и социального питания, обеспечивающий продуктами школьные и детсадовские пищеблоки, закупил у ООО «Ника» из г. Чайковский Пермского края. Более тысячи литров молока было изъято и направлено на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области. Вывод специалистов суров: на детское питание шел молочный фальсификат. Жирность продукта меньше, чем должна быть по контракту. Показатель составляет 2,3%, хотя должен быть не менее 2,5%. Кроме того, при отстаивании этой жидкости образуется осадок.

Чиновникам из кировской мэрии невольно пришлось принять, как они любят выражаться, «меры реагирования». Было решено приостановить контракт с поставщиком.

Немногим позднее обнаружилось, что и закупленное комбинатом мясо не отвечает стандартам качества. Его он получал от компании «РУССБИФ» из Удмуртии. В результате, как отметил директор Комбината продовольствия и социального питания Александр Шутов, поставщику были предъявлены претензии по качеству продукции: плохая зачистка мяса от жира и несоответствие веса кусков прописанным в контракте показателям. После этого часть партии (около 116 килограммов) была возвращена поставщику. Всё остальное мясо - принято без замечаний.

Что характерно: как молочная, так и мясная продукция закупалась комбинатом в рамках федерального закона № 44, то есть через конкурсные процедуры, на которых выигрывает тот, кто сможет предложить меньшую цену.

Можно только предполагать, на что ориентировались чиновники из регионального министерства образования, когда подавали заявку на федеральное финансирование из расчета 46 рублей в день на одного учащегося. Но ясно одно: получить за эти деньги качественные продукты нельзя. Зато можно получить вместо молока порошковый молочный напиток, а вместо мясной мякоти - жир, сухожилия и соединительную ткань.

Не всё сосчитано

Конечно, деньги, которые пойдут на финансирование бесплатного питания, - сегодня главное. Но нельзя сбрасывать со счетов и готовность областных школ выполнить требования нового закона. Поэтому на днях на заседании комиссии по социальной сфере Кировской городской думы был заслушан доклад начальника департамента образования горадминистрации Александра Петрицкого об этом.

По словам муниципального чиновника, в целом у кировских школ проблем с организацией бесплатного горячего питания младших школьников не будет. Уже сейчас почти 100 процентов учащихся первых - четвёртых классов организованно обедают в школьных столовых. Конечно, за счет родительской платы.

Из средств местного бюджета финансируется капитальный ремонт пищеблоков. В этом году его планируют сделать в школах № 5 и 20. Но проблема даже не в ремонтах.

Из года в год увеличивается число учащихся первых классов. По словам Александра Петрицкого, за последние годы их количество значительно прирастало. В этом учебном году первоклассников насчитывается 7300, а в прогнозе на следующий их уже значится порядка восьми тысяч. В целом же в последнее время ежегодный рост числа учащихся составлял около трёх тысяч человек. В этом году кировские школы посещает 56 тысяч учеников, а в следующем их будет 59 тысяч.

Понятно, что в условиях такого роста будут сложности не только с загруженностью пищеблоков, но и с размещением желающих поесть в школьных столовых. Поэтому, как сказал Александр Петрицкий, чтобы все ученики начального звена успели пообедать вовремя, возможно, придется увеличивать продолжительность перемен или их количество. А там, где позволяют площади столовых, установят дополнительные комплекты мебели.

Вопросы организации бесплатного питания школьников чиновники мэрии уже обсудили на совете директоров школ с руководителями общеобразовательных учреждений. Но, естественно, по каждому учебному заведению, как заверили в городском департаменте образования, «будут приняты индивидуальные организационные решения».

Конечно, кировским чиновникам отчитываться легче, чем районным. Школы областного центра не испытывают тех трудностей, какие есть в районах. Как несопоставимы сами бюджеты муниципальных образований. Яранску, например, оказалось проще закрыть 7 из 17 школ, чем содержать их на своем балансе. Об этом свидетельствует последний отчет Кировстата.

Даже со школами в районных центрах все обстоит проще, чем с малокомплектными сельскими. А ведь в последних учеников также нужно будет кормить горячей пищей. Но как это сделать, если ни пищеблока, ни даже буфета там нет? И самое забавное, что количество таких учебных заведений пока вообще не озвучивается. Региональный минобр только сообщает, что ведомство провело предварительный сбор данных о количестве школьников начального звена и о финансовых затратах на реализацию вновь принятого закона.

В общем, закон принят, сроки перехода на бесплатное горячее питание обозначены, и у областных чиновников, вкупе с муниципальными властями, остается совсем немного времени, чтобы

определиться с тем, как они будут кормить обедами учеников начальных классов. Ведь придется не только обозначить, где и чего для этого не хватает, но и изыскать деньги на то, чтобы требования закона были выполнены. А вот получится ли у них это, пока так и остается под вопросом.

Иван ТРОФИМОВ.