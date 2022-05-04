Вместо военных кафедр. Первый ВУЦ в Кирове откроется в Вятском госагроуниверситете

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В советские времена юноши стремились в высшие учебные заведения не только за будущей профессией. Многих прельщал и другой факт: в образовательных учреждениях - далеко не во всех, разумеется, - имелись военные кафедры. Не надо было натирать ноги до мозолей на армейском плацу, как на «срочной». По ходу занятий побываешь на сборах, научишься немного стрелять, чуть-чуть узнаешь устав вооружённых сил, позанимаешься на спортивных снарядах. Затем тебе обеспечены погоны лейтенанта, запись в военном билете. Однако времена изменились.

Президент РФ Владимир Путин 27 января 2019 года подписал указ о переименовании военных кафедр и факультетов при федеральных вузах в военные учебные центры (ВУЦы). Так планируют повысить эффективность военной подготовки. Указ вступил в силу 31 января 2019 года.

Новая структура

Напомним, что прототипы ВУЦев - учебные военные центры - существовали в некоторых федеральных вузах (например, в «Военмехе») больше десяти лет, но ранее студенты могли заменить службу в армии учебой еще и на военных кафедрах. Теперь это единая унифицированная структура: военные факультеты и кафедры реорганизуют в подразделения военной подготовки одного вида.

Военный учебный центр - это структура при университете, где студентов готовят к службе по контракту в вооруженных силах России после окончания учебного заведения. В них можно выбрать военную специальность.

Первый ВУЦ создали на базе Военно-инженерного института Сибирского федерального университета. Аналогичные центры будут действовать по всей стране. Каждый гражданский вуз заключит с военным учебным центром договор о сотрудничестве, в котором пропишут право студентов посещать центр раз в неделю.

Первая ласточка

Скоро такой ВУЦ появится в Вятском государственном агротехнологическом университете (ВГАТУ). Своего рода первая ласточка в нашем крае. В региональном правительстве состоялась встреча губернатора Игоря Васильева, заместителя председателя обл­правительства, министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова и ректора Вятского государственного агротехнологического университета Елены Симбирских. Поводом для диалога стал подписанный накануне приказ Минобороны России о создании на базе вуза военного учебного цен­тра.

Ректор Вятского ГАТУ Елена Симбирских презентовала дорожную карту, согласно которой начнутся ремонтные работы и наполнение материально-технической базы ВУЦа. Военный учебный центр станет одним из первых подобных заведений в Кировской области. Здесь можно будет получить не только востребованную профессию, но и военную специальность, воинское звание, а также выполнить свой конституционный долг по защите Отечества.

- Отрадно, что мы смогли это сделать накануне старта новой приёмной кампании. Уверен, для молодых людей, которые ещё только принимают решение о том, куда идти учиться, это будет дополнительным стимулом при выборе вуза, - сказал губернатор области. - Сегодня как никогда профессии, которые можно получить во ВГАТУ, становятся актуальными, перспективными и важными для страны.

Есть контракт!

Как будет действовать новая процедура? На страничке в соцсети «ВКонтакте» Вят­ского ГАТУ даны разъяснения о том, что из себя представляют ВУЦы и кто может там обучаться. Итак, попробуем рассказать о новшествах с военным уклоном.

Чтобы попасть в ВУЦ, необходимо через вуз заключить контракт с Министерством обороны. Сделать это может только студент, обучающийся очно. Для этого ему нужно обратиться в деканат своего факультета. Занятия в ВУЦе будут проходить в течение всего времени обучения по специальности.

В военном учебном центре студентов будут направлять на учебные сборы, приравнивающиеся к военным. Дни военной подготовки и учебные планы будут согласовывать между вузом и военным учебным центром.

К тому же, как отмечается в законе о замене военных кафедр, некоторые программы обучения в ВУЦах могут предусматривать также обучение женщин.

Как будут готовить?

В ВУЦе у студентов будет несколько уровней подготовки, в том числе с последующим зачислением в вооруженные силы. Предусматриваются два варианта прохождения военной подготовки.

Первый вариант - программа военной службы по контракту на должностях, замещаемых должностью офицера. Студент после окончания обучения обязан заключить контракт с Минобороны или другим органом власти, в котором предусмотрена военная служба, и отслужить три года. При этом ему сразу присвоят офицерское звание.

После окончания срока контракта он может продолжить службу в вооружённых силах или уйти. По закону на эту программу могут попасть студенты в возрасте до 24 лет, получившие на комиссии категорию здоровья «А» и соответствующие всем требованиям приёма на военную службу по контракту.

Второй вариант - программа военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса или солдат, матросов запаса. Студент освобождается от обязательного призыва на военную службу после окончания учебы. На эту программу попадают студенты до 30 лет, получившие категорию здоровья «А» или «Б», прошедшие конкурсный отбор, профессионально-психологическую экспертизу, без неснятой или непогашенной судимости и уголовного преследования.

Все студенты ВУЦев будут получать дополнительную стипендию из федерального бюджета, размер которой зависит от успеваемости по военной программе.

Если студент программы военной подготовки уходит из вуза или из ВУЦа, он обязан возместить затраченные на его обучение средства. Сумма зависит от учебного центра и от выбранной спе­циальности.

Выпускники ВУЦев будут принимать присягу и получать звание, а также им вручат военный билет с указанием их военно-учетной специаль­ности. Продолжительность программы подготовки офицеров в новых центрах соста­в­ляет два с половиной года, сержантов - два года, рядовых солдат - полтора года.

А как у нас?

На встрече в облправительстве обсудили перспективы создания будущего военного учебного центра в Вятском ГАТУ. Материально-техническая база ВУЦа будет расположена в учебном корпусе инженерного факультета ВГАТУ (ул. Советская, 16-а). Здесь под 12 лабораторий и классов отведут целый этаж.

Кроме того, на его базе создадут Аллею славы с мемориалом, тир с пневматическим оружием, конюшню, кинологическую и тренажерную площадки. Планируется организовать сотрудничество с ре­гиональными организациями Юнармии и ДОСААФ.

Первыми слушателями ВУЦа станут студенты второго курса ВГАТУ (нынешние первокурсники). Из 176 претендентов отберут 120 ребят, соответствующих ряду критериев (необходимо пройти медицин­ское освидетельствование и профессиональный отбор в военкомате, а также продемон­­с­трировать высокий уровень физической подготовки).

В конце лета регион должен представить готовый проект на коллегии Министерства обороны России. «В перспективе необходимо сделать военно-учебный центр межвузовским», - сказал Игорь Васильев.

Александр ШИРОКОВ.