Владимир Шабардин: «Система образования не была в полной мере готова к дистанционке»

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Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин представил главе региона Игорю Васильеву результаты своей работы в прошлом году.

За отчетный период количество обращений в аппарат уполномоченного выросло на 12 процентов. Что больше всего волновало людей? После встречи с губернатором корреспондент «ВК» попросил Владимира ШАБАРДИНА ответить на несколько вопросов по наиболее актуальным темам.

- Владимир Валерьевич, прошлый год оказался непростым для всех: пандемия стала большим препятствием в решении многих проблем. С какими вопросами обращались к вам?

- В прошлом году основные темы обращений - доступность получения образовательных

услуг в результате вынужденного перехода на дистанционное обучение и получение мест в детских дошкольных учреждениях.

Одними из наиболее актуальных вопросов остаются оказание психологической помощи в образовательных организациях и работа по урегулированию конфликтов среди учащихся. К слову, на решение последней задачи направлен проект «Не боюсь говорить», который будет реализован в этом году совместно с Театром на Спасской.

У граждан есть вопросы о социальной поддержке семей с детьми, о получении единовременных выплат на каждого ребенка в возрасте от трёх до шестнадцати лет, от трёх до семи лет, а также выплат опекунам.

- Я ознакомился с докладом. Чаще всего, разумеется, обращались из районов области.

- Да, это жители крупных муниципальных образований - Кирово-Чепецкого, Котельничского, Слободского, Юрьянского районов. А также поступали вопросы и из других российских регионов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл, Коми, Башкортостана, Удмуртии и так далее. И даже из Израиля и Сербии.

- Пожалуй, начнем с тем, которые касаются жизни и здоровья детей.

- Конечно, все помнят страшную трагедию, произошедшую 30 октября 2020 года в деревне Ложкари Юрьянского района. Тогда погибли в пожаре четверо детей, младшему из которых было восемь месяцев, старшему - четыре года. Они находились в квартире, пока их мать отмечала день рождения одного из сыновей у подруги. Семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по статье 109 УК РФ и назначил наказание - два года лишения свободы в колонии-поселении.

- Значит, выводы из трагедии соответствующие организации сделали?

- Дабы сохранить жизнь и здоровье детей, мы не раз поднимали вопрос о создании в Кировской области единой информационной системы учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении, доступной для всех муниципальных образований.

Я считаю, что это нововведение позволит оперативно выявлять таких детей, обмениваться информацией между ведомствами и учреждениями, которые занимаются профилактикой, создать единую межведомственную систему учета несовершеннолетних, которым что-то угрожает, а также оперативно информировать о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних.

- Достаточно серьезной проблемой продолжает оставаться жестокое обращение с детьми, насилие над ними.

- По моей инициативе в Кировской области создана служба по оказанию комплексной психологической помощи ребенку и его семье, а также - следователю.

- Да, мы с вами говорили ранее о «зелёных комнатах».

- В регионе на базе комплексных центров и учреждений социального обслуживания населения в прошлом году работали три «зелёные комнаты».

Этот инновационный опыт перенимают коллеги из других регионов. Работа квалифицированного специалиста с ребенком в «зелёной комнате» помогает не только узнать обстоятельства случившегося, не причинив ему психологических травм, но и избежать повторных допросов благодаря оборудованию, которое записывает разговор ребенка и психолога.

Надеемся, что такие комнаты появятся в Яранске и Котельниче, тоже на базе помещений в комплексных центрах соцобслуживания населения. Ориентировочная стоимость затрат на открытие и оснащение одной «зелёной комнаты» составляет от 600 до 800 тысяч рублей.

- Теперь о дистанционке. В прошлом году эта тема стала одной из главных в России. А как у нас?

- Разумеется, в Кировской области система образования (видимо, и в других регионах тоже) не была в полной мере к этому готова. Ряд населенных пунктов до сих пор не имеют стабильного интернета, а значит, и доступа к большинству онлайн-сервисов.

У многих участников образовательного процесса возникали сложности с авторизацией и с личным кабинетом, с отправкой и проверкой домашнего задания. С серверов периодически пропадали выставленные ранее оценки, что отмечали пользователи из разных субъектов РФ.

Родители жаловались на техническую неготовность интернет-ресурсов, рекомендованных школами для дистанционного обучения, а также на отсутствие у многих педагогов понимания методик онлайн-преподавания и навыков удаленной работы, из-за чего дистанционные занятия превращались в систему самообразования.

Также многие родители указывали, что домашние задания выдавали в гораздо большем объеме, чем раньше. В 51-й школе учебный процесс реализовывался с помощью соцсетей и мессенджеров. Почти 1500 детей, у которых не было доступа к интернету, обучались по материалам на бумажных носителях.

- Как видно из доклада, особое внимание вы уделяли работе с детьми-инвалидами и их родителями. Есть результаты?

- Вместе с министерством здравоохранения и общественной организацией «Дорогою добра» мы разработали нормативную документацию по вопросу совершенствования медпомощи детям с хромосомной патологией (синдром Дауна).

Продолжается работа по созданию отдельных палат паллиативной помощи детям в медицинских организациях региона.

- Губернатор, как сообщалось в СМИ, обратил внимание на усиление работы по передаче детей из детских домов и школ-интернатов в приемные семьи.

- Он дал поручение отслеживать ситуации возврата детей и провести анализ причин таких решений, которые наносят серьезную психологическую травму детям. Глава региона также заметил, что важно - и не без помощи средств массовой информации! - показывать положительные примеры: рассказывать об успешных семьях, в которых выросли дети из детских домов, проследить их дальнейшую судьбу.

- А вы с какой просьбой обратились?

- Я попросил рассмотреть возможность увеличить нормативы расходной части бюджета на содержание детей-сирот в детских домах и школах-интернатах. Министерство образования по поручению губернатора проработает этот вопрос с министерством финансов.

- В прошлом году возникла проблема с усыновлением детей. С чем это было связано?

- Действительно, поступали обращения от граждан, желающих забрать в семью детей из детских домов. Однако посещение учреждений, а соответственно, и знакомство с детьми в этот период были запрещены из-за карантина. Передача детей из детских домов в семьи с мая фактически прекратилась.

По нашей инициативе при участии Роспотребнадзора, прокуратуры, министерства здравоохранения и министерства образования этот вопрос был решён. Всего в семьи в течение года передали 384 ребенка.

- Есть в вашем докладе и пункт об обеспечении детей-сирот всем необходимым.

- В прошлом году на сирот, обучающихся в организациях среднего профессионального образования, было направлено более 86 тысяч рублей (это на человека в год). На школьников-сирот выходило уже 80 тысяч в год, на дошкольников - 74. Деньги тратились на питание, одежду, обувь, проезд, лечение и так далее.

Однако бывали случаи, когда на питание получалось слишком мало (к примеру, у учащихся организаций среднего профессионального образования в среднем выходило 130 рублей в день). После нашего вмешательства сумму увеличили до 250 рублей в день, но эти деньги пришлось взять из других статей расходов.

- Чего греха таить, по-прежнему в центре внимания - подростковая преступность. Об этом говорит и статистика.

- Вы правы. В прошлом году подростки совершили 551 преступление, что на 2,4 процента больше, чем годом ранее. Всего зарегистрировано 388 юных преступников, каждый пятый из них в момент совершения преступления был пьян (рост пьяных преступлений составил 17 процентов).

На 24,2 процента стало больше преступлений, совершённых подростками повторно. Ранее уголовные преступления совершал каждый третий. Кроме того, на 40 процентов увеличилось число подростков, состоящих на учете в органах. Больше детей стали самовольно покидать детские учреждения. Впрочем, на фоне других регионов эти цифры не выглядят критическими.

- «ВК» уже писал о новой общественной организации - Совете отцов. Они-то ведь в деле воспитания стали вашими надежными помощниками?

- А как же?! Они, например, провели акции «Отцовский патруль», «Мой папа - лучший защитник». В содружестве с автоинспекторами ГИБДД Совет отцов организовал серию мини-уроков по безопасности дорожного движения в парках и скверах областного центра. Как показала практика, такие занятия идут на пользу и взрослым, и детям.

Кстати, Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области обратился с письмом об учреждении и праздновании в регионе Дня отца. Это еще раз позволит подчеркнуть, как важны в нашем обществе семейные ценности, авторитет родителей.

Такой день уже учрежден во многих регионах России. Я в адрес губернатора направил письмо с просьбой поддержать данную социально значимую инициативу.

Подготовил А. ВЯТКИН.