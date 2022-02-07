Монумент трудовому подвигу

Вклад кировчан в Победу: каким быть мемориальному комплексу?

Весной прошлого года указом Президента РФ Кирову было при­своено звание «Город трудовой доблести».

Это звание подчеркивает вклад кировских предприятий и кировчан в дело Победы. Однако каких-то особых привилегий и льгот оно не дает.

У городов, которые получили такой статус, есть право в честь праздников (1 Мая, День Победы и день города) устраивать салюты, а также установить у себя стелу «с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания».

Салютов мы пока не видели, но вот стела должна в скором времени появиться. И не просто стела, а монумент, который должны создать участники авторского коллектива из Российского военно-исторического общества (РВИО), посетившие на прошлой неделе Киров.

Половина работы уже сделана

В Кирове на углу улиц Профсоюзной и Карла Маркса уже существует мемориальная зона, которая получила название «Сквер трудовой славы». Его начали проектировать еще в феврале прошлого года, до того, как Владимир Путин подписал указ о присвоении Кирову звания «Город трудовой доблести».

На него было потрачено более 50 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». И в конце октября (с опозданием на три месяца) он был открыт.

Уже тогда предполагалось, что именно там и будет установлена памятная стела «Города трудовой доблести».

И вот на прошлой неделе сквер осмотрели представители РВИО скульптор Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский. Увиденным, как они сами позже признались, они остались вполне довольны. По их словам, городская администрация проделала значительную часть работы, что позволит сущест­венно сократить время на установку мемориала.

Стела, по мысли разработчиков, должна стать архитектурной доминантой в ансамбле сквера Трудовой славы, подчинив себе уже установленные архитектурные формы, в том числе памятник мальчику с ППШ.

Позднее в администрации г. Кирова состоялось обсуждение дизайн-проекта мемориального комплекса «Город трудовой доблести». В нём приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев и зампред областного правительства Андрей Маури. От лица област­ной столицы присутствовало городское руководство. Помимо них обсудить будущий облик сквера пришли также архитекторы, историки и другие заинтересованные лица.

Нужно отметить, что Киров - не первый город, где москов­ские гости будут устанавливать стелу. Они уже создали таковые в Ульяновске, Самаре (бывший Куйбышев), Челябинске, Чебоксарах, Красноярске, Пензе и других городах. Кировским чиновникам продемонстрировали, как они выглядят.

Как отметил Денис Стритович, их творческий дуэт старается делать такие памятники не по шаблону. В каждом городе они подходят к решению задачи творчески. Различия есть не только в компоновке, местоположении, фактуре, но и в используемых материалах. Где-то - это сталь и стекло, где-то - гранит, где-то - медь или алюминий, а где-то - и что-то иное. Добавляет разнообразия и подсветка.

Разным для всех городов, где работали москвичи, является и тот особый, свой, вклад, который внесли города в дело Победы. И эта специфика отражена ими в монументах, на сопутствующих стеле архитектурных формах.

Для Кирова представители РВИО пообещали создать уникальный мемориальный комплекс. Вот по поводу этой уникальности и шла речь на дискуссии в горадминистрации.

Актёр Кирилл Лавров и фабрика «Весна»…

Губернатор Кировской об­ласти Игорь Васильев отметил, что при подготовке к присвоению Кирову почётного звания, была проделана «масштабная работа» по обоснованию значительного вклада города в победу в Великой Отечественной войне.

С этим утверждением согласились все, кто присутствовал на встрече в горадминистрации. Тем более, что некоторые из них, как, например, представитель Государственного архива, принимали в этом самое деятельное участие. И сегодня любой при входе в сквер Трудовой славы может увидеть на стендах архивные документы и фотографии периода войны.

Действительно, как подчеркнули многие из выступавших, кировские предприятия, выпускавшие военную продукцию, сделали немало, чтобы Красная армия могла победить «самую сильную армию Европы». Киров в годы войны являлся центром ближнего тыла, в который было эвакуировано более ста предприятий самого разного направления деятельности (многие из них продолжают свою работу и по сей день). Более 30 тысяч жителей областного центра были награждены за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Как напомнил Игорь Васильев, даже будущий знаменитый советский актёр Кирилл Лавров работал токарем на одном из эвакуированных в Кировскую область заводов.

Но не только оружием ковали Победу кировчане. В городе работало несколько эвакогоспиталей, а медицинское училище готовило для фронта медиков. В Кировскую область были эвакуированы тысячи ленинградских детей. Из блокадного Ленинграда в Киров переместился Большой драматиче­ский театр имени М. Горького, в котором в то время трудился известный драматург Евгений Шварц.

Обо всем этом напомнили в своих выступлениях участники встречи в городской админи­страции. И все это поможет создать изобразительный ряд на памятной стеле. Тем более, что имеется немалое количество фотографий военного времени, отражающих различные стороны вклада кировчан в Победу. Как отметил Денис Стритович, многие из старых фотоизображений высокого качества, что позволит сделать изобразительный ряд разнообразным и чётким.

А вот председатель Киров­ской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Галицких вспомнил ещё об одном факте времён войны, который, не будучи связан ни с оружием, ни с эвакуацией, всё же достоин, по его мнению, встать в один ряд с вышеперечисленными, - открытие в 1943 году в Кирове фабрики игрушек «Весна». Впрочем, и без него выбор у московских гостей самый большой.

Пока москвичи не привезли в Киров даже эскиза. Состоявшийся визит носил ознакомительный характер. Всё, что гости услышали от чиновников, историков и общественников им еще предстоит воплотить в конкретные архитектурные формы. И помочь им в этом готовы все, в том числе и архитекторы, которые проектировали сквер трудовой славы.

Как скоро задумка пройдет путь от идеи до конкретных архитектурных форм, неизвестно. Однако с учетом того, что на проект идут немалые федеральные средства, задерж­ки с исполнением, думается, не будет.

Иван ТРОФИМОВ.