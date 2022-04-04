«Вижу цель!» Вятский военный священник вернулся из зоны спецоперации на Украине

Когда началась спецоперация на Украине, для ее проведения задействовали практически все рода войск и подразделений Вооружённых cил Россий­ской Федерации. В числе тех, кто несет боевую вахту в том регионе и выполняет задачи по охране воздушных рубежей, находятся и военнослужащие войсковой части 71316, дислоцированной в посёлке Мирном Оричевского района.

На днях с места временного базирования в зоне проведения спецоперации вернулся помощник командира этого воинского подразделения по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма в честь святого Георгия Победоносца отец Евгений Костылев. Он ездил к зенитчикам по указанию коман­дующего Центральным военным округом и по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка.

На боевом дежурстве

Немного о том, как у нас в п. Мирном появились зенитчики. Тогда, в снежном и холодном декабре 2016-го, военнослужащие нового подразделения впервые прибыли на оричевскую землю. На торжественной церемонии по заступлению на боевое дежурство расчётов зенитных ракетных систем С-300 на «не опробованном» ими армейском плацу стояли офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты - здесь было их первое построение.

Начальник войск ПВО и авиации Центрального военного округа (ЦВО) Валерий Белков сказал, что «такое решение руководства округа - передислоцировать зенитно-ракетную бригаду из города Чебаркуля Челябинской области - принято в целях оперативной целесообразности».

- Более трёх лет бригада постоянно занимает призовые места среди соединений и воинских частей войск ПВО округа, - заметил представитель ЦВО.

Формирование зенитно-ракетной бригады началось в 1993 году. Она накопила богатый опыт в командно-штабных и тактических учениях с боевой стрельбой. Командир подразделения полковник Валерий Зайко сказал: цель зенитчиков - охрана и оборона воздушного пространства, а также прикрытие важных объектов на территории региона. Это главные задачи, поставленные перед бригадой.

На ее вооружении находится одна из модификаций зенитно-ракетного комплекса С-300. Его ракеты поражают воздушные цели на дальности до 300 километров. Пусковые установки способны одновременно уничтожить до 24 целей. Боевые машины весом под 60 тонн маневренны и быстры.

- Это уникальное оружие, не имеющее аналогов. Его могут использовать только высококвалифицированные профессионалы - и они находятся в этой бригаде.

Со словом Божьим

Когда я побывал в марте 2019 года в гостях в войсковой части 71316, познакомился с иереем Евгением Костылевым. Узнал: он находится на долж­ности, которая введена в Вооруженных силах России с 2009 года, - помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Должность штатная. Работы много. Назначают на эту должность непосредственно приказом министра обороны. Как он сказал, всего в армии таких ставок около 280-ти, на данный момент занято более двухсот.

Евгений Костылев родился в п. Юрья-2. Родители - военно­служащие. Окончил Ульяновское суворовское училище, Военную академию радиационной, химической и биоло­гической защиты, Курский государственный университет (факультет теологии).

Уволился с военной службы по окончании контракта и был рукоположен в сан священнослужителя. Настоятель воинского храма в честь Илии Пророка (на территории войсковой части) и недавно построенного - святого великомученика Георгия Победоносца (возведен на народные пожертвования в п. Мирный).

Непосредственно в своей части во время полевых выходов (учений) священник ставит палатку, устанавливает аналой, иконы, таким образом получается полевой храм. Все желающие приходят помолиться. За это время с солдатами пообщается, напутственные слова найдет. Некоторые воины именно во время полевых выходов принимают крещение. Да мало ли работы у человека, которому доверили попечение о душах парней?

И вот теперь - работа священнослужителя в новых условиях, когда ребята задействованы непосредственно в проведении спецоперации.

Без потерь

- Сразу замечу, что все, кто несут боевую вахту, служат на контрактной основе, солдат-срочников нет, - сказал помощник командира по работе с верующими военно­служащими о. Евгений (ездил на личном автомобиле). - Потерь и ранений среди личного состава тоже нет.

Разумеется, я поинтересовался бытом личного состава (этот вопрос особенно волнует родителей военнослужащих). Как рассказал мой собеседник, все бойцы расположены в палаточном лагере.

- Они сами заготавливают дрова, отапливают палатки. Для обеспечения водой устрое­ны скважины и организован подвоз питьевой воды. Несут боевое дежурство и охраняют место дислокации, которое расположено в стороне от населенных пунктов. На территории лагеря - никаких посторонних.

Еду готовят также военные повара - военнослужащие по контракту, и готовят, со слов о. Евгения, очень даже неплохо. Безусловно, обеспечение питанием всегда было основным в работе тыловых служб. На голодный желудок, как говорится, много не навоюешь.

- У военнослужащих - трехразовое го­рячее питание, - пояснил о. Евгений. - Я, к примеру, не слышал нареканий. Варят супы, есть греча, макароны с мясом, овощные салаты, также на столе часто можно увидеть и в достаточном количестве вафли, печенье, фруктовый сок.

Наши ребята в полевых условиях организовали баню прямо в палатке, они есть во всех подразделениях. Личная гигиена в воинском подразделении - тоже наиглавнейшее дело! А потому, по словам помощника командира, бойцы всегда аккуратны, ничем не болеют.

С верой и надеждой

Однако отец Евгений, как и подобает военному священнику, выполнял свою духовную миссию. Он проводил богослужения, беседы, совершал таинство крещения.

- Крещение приняли пять военнослужащих: один офицер и четыре контрактника. Кроме того, я раздал около сотни крестиков, много небольших иконок. Все активно подходили за ними. Некоторые бойцы хотели побеседовать наедине, исповедаться. У всех солдат и офицеров настроение боевое, и каждый ориентирован на четкое выполнение всех поставленных задач.

…Теперь время такое: утро начинаем с просмотра фронтовых сводок. И каждый, всматриваясь в лица наших российских воинов, надеется, верит и молится о том, чтобы все военные, задействованные в спецоперации, вернулись на родную землю живыми и здоровыми.

Александр ШИРОКОВ.

Фото из личного архива о. Евгения Костылева.

Справка «ВК».

28-я зенитная ракетная бригада - зенитное ракетное соединение ПВО Сухопутных войск Российской Федерации (войсковая часть № 71316).

На основании директивы первого заместителя министра обороны Российской Федерации от 24 апреля 1993 года в п. Первомайский Оренбургской области началось ее формирование на зенитных ракетных комплексах С-300В.

26 октября 1993 года бригаду включили в состав войск противовоздушной обороны Приволжского военного округа и зачислили на все виды довольствия. Теперь соединение находится в составе ЦВО.

Летом 2016 года бригаду передислоцировали в п. Мирный Кировской области, и уже 1 декабря того же года она заступила на боевое дежурство.