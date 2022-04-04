«Вижу цель!» Вятский военный священник вернулся из зоны спецоперации на Украине
ОБЩЕСТВО
Когда началась спецоперация на Украине, для ее проведения задействовали практически все рода войск и подразделений Вооружённых cил Российской Федерации. В числе тех, кто несет боевую вахту в том регионе и выполняет задачи по охране воздушных рубежей, находятся и военнослужащие войсковой части 71316, дислоцированной в посёлке Мирном Оричевского района.
На днях с места временного базирования в зоне проведения спецоперации вернулся помощник командира этого воинского подразделения по работе с верующими военнослужащими, настоятель храма в честь святого Георгия Победоносца отец Евгений Костылев. Он ездил к зенитчикам по указанию командующего Центральным военным округом и по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка.
На боевом дежурстве
Немного о том, как у нас в п. Мирном появились зенитчики. Тогда, в снежном и холодном декабре 2016-го, военнослужащие нового подразделения впервые прибыли на оричевскую землю. На торжественной церемонии по заступлению на боевое дежурство расчётов зенитных ракетных систем С-300 на «не опробованном» ими армейском плацу стояли офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты - здесь было их первое построение.
Начальник войск ПВО и авиации Центрального военного округа (ЦВО) Валерий Белков сказал, что «такое решение руководства округа - передислоцировать зенитно-ракетную бригаду из города Чебаркуля Челябинской области - принято в целях оперативной целесообразности».
- Более трёх лет бригада постоянно занимает призовые места среди соединений и воинских частей войск ПВО округа, - заметил представитель ЦВО.
Формирование зенитно-ракетной бригады началось в 1993 году. Она накопила богатый опыт в командно-штабных и тактических учениях с боевой стрельбой. Командир подразделения полковник Валерий Зайко сказал: цель зенитчиков - охрана и оборона воздушного пространства, а также прикрытие важных объектов на территории региона. Это главные задачи, поставленные перед бригадой.
На ее вооружении находится одна из модификаций зенитно-ракетного комплекса С-300. Его ракеты поражают воздушные цели на дальности до 300 километров. Пусковые установки способны одновременно уничтожить до 24 целей. Боевые машины весом под 60 тонн маневренны и быстры.
- Это уникальное оружие, не имеющее аналогов. Его могут использовать только высококвалифицированные профессионалы - и они находятся в этой бригаде.
Со словом Божьим
Когда я побывал в марте 2019 года в гостях в войсковой части 71316, познакомился с иереем Евгением Костылевым. Узнал: он находится на должности, которая введена в Вооруженных силах России с 2009 года, - помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Должность штатная. Работы много. Назначают на эту должность непосредственно приказом министра обороны. Как он сказал, всего в армии таких ставок около 280-ти, на данный момент занято более двухсот.
Евгений Костылев родился в п. Юрья-2. Родители - военнослужащие. Окончил Ульяновское суворовское училище, Военную академию радиационной, химической и биологической защиты, Курский государственный университет (факультет теологии).
Уволился с военной службы по окончании контракта и был рукоположен в сан священнослужителя. Настоятель воинского храма в честь Илии Пророка (на территории войсковой части) и недавно построенного - святого великомученика Георгия Победоносца (возведен на народные пожертвования в п. Мирный).
Непосредственно в своей части во время полевых выходов (учений) священник ставит палатку, устанавливает аналой, иконы, таким образом получается полевой храм. Все желающие приходят помолиться. За это время с солдатами пообщается, напутственные слова найдет. Некоторые воины именно во время полевых выходов принимают крещение. Да мало ли работы у человека, которому доверили попечение о душах парней?
И вот теперь - работа священнослужителя в новых условиях, когда ребята задействованы непосредственно в проведении спецоперации.
Без потерь
- Сразу замечу, что все, кто несут боевую вахту, служат на контрактной основе, солдат-срочников нет, - сказал помощник командира по работе с верующими военнослужащими о. Евгений (ездил на личном автомобиле). - Потерь и ранений среди личного состава тоже нет.
Разумеется, я поинтересовался бытом личного состава (этот вопрос особенно волнует родителей военнослужащих). Как рассказал мой собеседник, все бойцы расположены в палаточном лагере.
- Они сами заготавливают дрова, отапливают палатки. Для обеспечения водой устроены скважины и организован подвоз питьевой воды. Несут боевое дежурство и охраняют место дислокации, которое расположено в стороне от населенных пунктов. На территории лагеря - никаких посторонних.
Еду готовят также военные повара - военнослужащие по контракту, и готовят, со слов о. Евгения, очень даже неплохо. Безусловно, обеспечение питанием всегда было основным в работе тыловых служб. На голодный желудок, как говорится, много не навоюешь.
- У военнослужащих - трехразовое горячее питание, - пояснил о. Евгений. - Я, к примеру, не слышал нареканий. Варят супы, есть греча, макароны с мясом, овощные салаты, также на столе часто можно увидеть и в достаточном количестве вафли, печенье, фруктовый сок.
Наши ребята в полевых условиях организовали баню прямо в палатке, они есть во всех подразделениях. Личная гигиена в воинском подразделении - тоже наиглавнейшее дело! А потому, по словам помощника командира, бойцы всегда аккуратны, ничем не болеют.
С верой и надеждой
Однако отец Евгений, как и подобает военному священнику, выполнял свою духовную миссию. Он проводил богослужения, беседы, совершал таинство крещения.
- Крещение приняли пять военнослужащих: один офицер и четыре контрактника. Кроме того, я раздал около сотни крестиков, много небольших иконок. Все активно подходили за ними. Некоторые бойцы хотели побеседовать наедине, исповедаться. У всех солдат и офицеров настроение боевое, и каждый ориентирован на четкое выполнение всех поставленных задач.
…Теперь время такое: утро начинаем с просмотра фронтовых сводок. И каждый, всматриваясь в лица наших российских воинов, надеется, верит и молится о том, чтобы все военные, задействованные в спецоперации, вернулись на родную землю живыми и здоровыми.
Александр ШИРОКОВ.
Фото из личного архива о. Евгения Костылева.
Справка «ВК».
28-я зенитная ракетная бригада - зенитное ракетное соединение ПВО Сухопутных войск Российской Федерации (войсковая часть № 71316).
На основании директивы первого заместителя министра обороны Российской Федерации от 24 апреля 1993 года в п. Первомайский Оренбургской области началось ее формирование на зенитных ракетных комплексах С-300В.
26 октября 1993 года бригаду включили в состав войск противовоздушной обороны Приволжского военного округа и зачислили на все виды довольствия. Теперь соединение находится в составе ЦВО.
Летом 2016 года бригаду передислоцировали в п. Мирный Кировской области, и уже 1 декабря того же года она заступила на боевое дежурство.
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.