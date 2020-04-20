Вирус шуму не помеха? Как в Кирове наказывают нарушителей «времени тишины»

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Мой знакомый, одно время проживая в многоквартирном доме на ул. Маршала Конева, часто говорил: «Невозможно жить! Соседи - жуть. Никогда не высыпаюсь. У них, похоже, ночью жизнь только и начинается...»

Я поначалу не придавал значения его словам: как говорится, у каждого свои проблемы, а тем более с соседями - вообще тема вечная. Не случайно все, кто приобретает квартиры, всегда интересуются: а как, мол, там, за стенкой?..

Но однажды, побывав в гостях и долго там засидевшись, я понял, на что жаловался мой знакомый. В квартире сверху жил холостяк - любитель выпивок и игривых девушек. После 11 вечера начиналось бурное веселье: хозяин включал музыку на все «децибелы», девицы дружно и невпопад орали: «Ветер с моря дул!..»

Рядом в квартире тоже была полная «невезуха»: там, как оказалось, жила «мадам по вызову» (так она писала в разного рода объявлениях в местных рекламных изданиях). Ее неугомонная «денежно-половая» жизнь приходилась именно на темное время суток. Соседка то уходила, через час возвращаясь с интимного дела, при этом громко топая и хлопая дверью, то приводила ненасытных сексуально озабоченных клиентов на дом, превращая остатки сна других жильцов в кошмар…

В общем, действительно, был мрак! Пришлось знакомому съехать - на новой квартире жизнь наладилась. Я поинтересовался позже, почему он не обращался в правоохранительные органы. Он ответил, что и писал, и звонил, и наряды вызывал. Журили, составляли протоколы… Соседи же в отместку в замочные скважины иголки и спички засовывали. В квартиру, бывало, не попадешь - приглашал эмчеэсовцев, дабы взломать замок. Затем кто-то (известно кто, но это бездоказательно) дверь расписал неприличными словами, краской облил, поджег звонок на стене… Так что получалось - себе дороже.

Как было?

Вспомнил о той давней истории не случайно. «ВК» еще в декабре прошлого года писал, как соблюдается закон о тишине в нашей области. Напомним суть. Как известно, тогда период «времени тишины» продлили на час: с 22 часов до семи часов утра (раньше было с 22-00 до 6-00).

Инициатор нововведения - заместитель председателя Законодательного собрания Роман Титов. Как следовало из новых правил, в этот период нельзя играть на музыкальных инструментах, кричать (кроме несовершеннолетних детей), петь, использовать любые звуковоспроизводящие устройства и звукоусиление на радиоприемниках, телевизорах, магнитофонах, в том числе и в машинах, в киосках, павильонах и т.д.

А вот пиротехнические средства можно использовать только в новогоднюю ночь до четырёх утра, в День Победы с 21 часа до полуночи, а также в другие значимые для Кировской области памятные даты. В остальные дни фейерверки ночью запрещены.

Также во время тишины нельзя пользоваться охранной сигнализацией автомобиля, приставать к людям с гаданиями, играми или религиозными идеями. Кроме того, необходимо принимать меры по устранению лая собаки, также запрещено проводить ремонты, перепланировки, земляные или строительные работы. Однако сельскохозяйственные, дорожные работы, а также вывоз мусора под эти санкции не подпали.

Соответственно тогда же изменили и штрафы за нарушение покоя граждан: для физического лица - от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (ранее - от 500 рублей до 3 тыс. руб.), для должностных лиц - от 4 тыс. до 8 тыс. рублей (ранее - от 1 тыс. до 5 тыс. руб.), для юридических лиц - от 40 тыс. до 80 тыс. рублей (ранее - от 5 тыс. до 20 тыс. рублей).

По этому поводу тогда же Роман Титов заметил, что «раньше наказывали только руководителя. Сейчас организации уже будут отвечать за своих работников тоже. Например, работник за ночную шумную выгрузку товара может заплатить тысячу рублей, а юрлицо при повторном нарушении заплатит до 400 тысяч рублей». Такие же санкции вводились и для владельцев киосков, павильонов и лотков.

Мнения разошлись

Однако после принятия таких новинок мнения у кировчан разделились. Например, информационный портал Newsler.ru приводил в декабре прошлого года, после принятия закона, мнения юристов. Напомним одно из них.

Ярослав Михайлов:

«Я не думаю, что закон будет работать эффективно. Скорее всего, он не повлияет на снижение шума ночью, потому что люди как нарушали, так и будут нарушать это требование. Если, к примеру, говорить про шум охранной сигнализации от машины, то наказывать за это нужно ее владельца. Даже если сигнализация сработала сама, без воздействия водителя. Это объясняется тем, что парковка транспорта во дворах жилых домов запрещена. Для автомобилей есть специально предназначенные стоянки, на которых можно и нужно размещать свой транспорт. Но у нас, к несчастью, во дворах предусмотрены только временные стоянки. А раз они временные, то человеку придется заплатить за не вовремя сработавшую сигнализацию.

Также отмечу: закон этот не будет работать еще и потому, что фактически невозможно доказать, что было превышение уровня шума. Если полиция зафиксирует тот факт, что шум был и он превысил допустимый уровень, то необходимо будет проводить исследование сертифицированными приборами. А проводить замеры может только Роспотребнадзор. Так что на практике почти невозможно доказать, что человек как-то превысил уровень шума и тем самым помешал другим людям…»

Что стало?

Но жизнь меняется стремительно. А что происходит в нынешней ситуации, когда, предположительно, многие кировчане находятся в самоизоляции? Кто нарушает тишину и как с ними борются? Вот несколько мнений.

Алексей, сотрудник финансовой организации (находится в самоизоляции):

- У меня за стенкой просто бедлам какой-то! У соседей дети ходили в детсад, теперь, разумеется, дома. Им же не прикажешь, мол, сидите тихо, рядом люди отдыхают. Да и родители, похоже, с ума сходят… Я говорил им, но они лишь руками разводят: это же дети, что с них возьмешь… Полицию пока не вызывал, но даже если они приедут? Предупредят - и всё! Понимаю, самоизоляция. Но как жить?

Николай Петрович, пенсионер, 62 года:

- Знаете, я еще работаю, а посему в будни дома нахожусь редко и не слышу, что у соседей днем творится… Теперь же, когда вынужден сидеть в квартире, прихожу иногда в ужас: у моих соседей три собаки. Лают, визжат… Я люблю животных, но всему же есть предел. Не писать же доносы на людей, с которыми на одной лестничной площадке живешь? Не 37-й год, слава богу… Но они-то по закону должны принимать какие-то меры. У них дача, пусть там обитают питомцы! Или я не прав?

На ряд вопросов, которые касаются именно тишины (особенно при режиме самоизоляции), журналист «ВК» по телефону попросил ответить ведущего специалиста территориального управления по Первомайскому району г. Кирова Елену Карачеву.

- Елена Юрьевна, немного статистики...

- Судите сами: за первый квартал 2020 года специалисты управления рассмотрели 339 материалов по факту нарушения тишины в ночное время. Составлено 99 протоколов об административной ответственности: шесть - в отношении юридических лиц на общую сумму 100 тысяч рублей, 93 - на физических лиц, в том числе два протокола на несовершеннолетних, на общую сумму 52,7 тысячи рублей.

- Похоже, режим самоизоляции тоже не все добросовестно соблюдают. А какие нарушения тишины, скажем так, теперь больше всего «проявляются»?

- Конечно, многие горожане воспользовались ситуацией, когда не нужно выходить на работу, притупилась ответственность. Соответственно намного больше стало жалоб (и административных материалов) от жильцов на соседей, весело проводящих свободное время после 22 часов. Неугомонные люди пьют, кричат, не дают отдыхать.

- Мешают ли отдыху квартиросъемщиков животные?

- Да, и такие жалобы тоже стали появляться - люди-то целый день дома находятся! К нам приходит в месяц по пять материалов (лай собак, к примеру). В законе сказано, что ответственность возложена на владельцев домашних питомцев.

- В эти дни остаются дома и несовершеннолетние. Как им время проводить? Немало проблем с детьми детсадовского возраста - их-то в энергичном передвижении по квартире не ограничишь, не усадишь за бесконечные сериалы и даже любимые мультики. Как быть с ними, они тоже беспокоят граждан?

- Такие материалы поступают реже. Все-таки малолетние дети вечером должны уже спать. Правда, бывает, что, например, несовершеннолетние остаются без временного присмотра родителей (ушли на работу и так далее). Подростки собирают друзей, громко включают музыку. Но мы принимаем меры в отношении тех, кому от 16 лет и больше. Иных, кому еще нет соответствующего возраста (до 16-ти), направляем в комиссии по делам несовершеннолетних.

- Как я понял, непосредственно сотрудники администрации на место не выезжают?

- Нет, разумеется! Жильцы вызывают полицейских, участкового уполномоченного. Территориальное управление уполномочено рассматривать материалы, поступающие из отдела полиции, и принимать меры по привлечению тех, кто допустил шум в ночное время, к административной ответственности.

А. ВЯТКИН.

P.S. В территориальном управлении по Первомайскому району города Кирова напомнили: если шум препятствует полноценному отдыху, даже несмотря на текущий (вынужденный момент), кировчане вправе обращаться в полицию.

В законе «Об административной ответственности в Кировской области» указаны три основные группы административных нарушений режима тишины: шум от звуковоспроизводящих устройств, от автотехники и при использовании различных механизмов.

Закон предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа (см. выше).

Можно, конечно, сказать еще о сознательности граждан, о том, что теперь время непростое и необходимо внимательнее относиться друг к другу. Или напомнить просто о добропорядочном соседстве…

Но надо ли вообще читать какие-либо морали? Может, просто включить ТВ-новости и еще раз убедиться: неспокойно как-то в мире, а потому берегите себя, своих друзей и заботьтесь о здоровье. Соответственно - в тишине.