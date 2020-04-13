Вирус призыву не помеха. Кировская область отправит в войска 1 500 новобранцев

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В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 232 от 30 марта 2020 года весенний призыв в нашей стране проходит с 1 апреля по 15 июля, правда с учетом некоторых особенностей, связанных с профилактикой вирусных инфекций.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в Российской армии нет зараженных коронавирусом. Тесты на COVID-19 сдало все руководство Минобороны и Ген­штаба, результаты были отрицательными.

Весеннюю призывную кампанию с 1 апреля из-за пандемии переносить не стали, однако перед отправкой в войска призывников тестируют на вирус. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», - пояснил глава ведомства. Как заявил Сергей Шойгу, все будет проходить в строгом соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки - с 1 апреля по 15 июля.

Чтобы предотвратить заражение, в войсках уже проводят круглосуточные профилактические мероприятия, а врачи и командиры всех уровней организуют постоянный контроль. Министр обороны сообщил, что в 32 военных госпиталях подготовлены инфекционные отделения для размещения зараженных.

Однако начало работы призывных комиссий откладывается. Минобороны сообщило, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. При этом Госдума ужесточает ответственность для военнообязанных, уклоняющихся от медоб­следования или не исполняющих обязанности по воинскому учету.

А как обстоят дела у нас в регионе? В связи со сложившейся ситуацией призывники и их родители задают мно­го вопросов. Журналист «ВК» попросил ответить на них начальника Киров­ского областного сборного пункта полковника Владимира БАРАНОВА.

- Владимир Николаевич, вы на службе - значит, все идет по плану?

- Да. Этой весной мы в армию должны отправить около полутора тысяч новобранцев, во все виды и рода войск, как и прежде. Первая отправка запланирована на 20 мая. Также молодые люди будут отправлены и в научные роты, в том числе в технополис «Эра».

- Какие меры профилактики принимаются из-за опасности заражения коронавирусом?

- Мы закупили маски - их на всех хватит. Есть антисептики для рук. Всех прибывших призывников станем пропускать через отдельный вход, где их протестируют медики. Уже потом они попадут в общую казарму, где и ожидают отправки в войска.

- В казарме, надо полагать, тоже все готово к приему большого количества молодых ребят?

- Разумеется, будут соблюдаться все санитарные правила, правила личной гигиены. Кроме того, помещения ежедневно дезинфицируются с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. На сборном пункте призывникам выдадут специальные контейнеры с предметами личной гигиены и маски.

С прибывающим молодым пополнением спланирован комплекс карантинных мероприятий. Врачи будут регулярно измерять ребятам температуру, проводить с ними профилактические беседы.

- А как быть офицерам-«покупателям», прибывающим за молодыми?

- Для их проверки организуем специальный медицинский пост: приехал с температурой - вход запрещен! Кроме того, они должны находиться в отдельных помещениях.

- Есть еще беспокойные родители, родственники, любимые девушки… От них тоже сумеете оградить?

- Здесь пока не все ясно. Видимо, им тоже придется приходить в масках, у нас есть дезинфицирующие растворы для обеззараживания рук… Но пока этот немаловажный вопрос - встреча с родными и близкими - прорабатывается. Мы же не можем полностью запретить общение, прощание с отбывающими парнями.

- Отправка происходит в автобусах, призывников везут на железнодорожный вокзал. Здесь тоже нужны меры профилактики, думается - даже более жесткие…

- И над этим думаем. Ну а, как вы знаете, в Министерстве обороны сообщили, что новобранцев, прибывших в ту или иную воинскую часть с признаками респираторных заболеваний, немедленно изолируют, протестируют на наличие коронавирусной инфекции, они получат всю необходимую медицинскую помощь. Контроль за состоянием здоровья прибывших будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки.

- А есть ли изменения в организации питания новобранцев?

- Нет. Мы заключаем договор с аутсорсинговой компанией. Они сами завозят все оборудование, готовят. За нами - контроль за качеством приготовления, за качеством поступающих продуктов. Как и прежде, все ребята в дорогу получат сухпайки.

- Значит, медкомиссии в районах области уже работают?

- На местах врачи, безусловно, выполняют свои непосредственные обязанности. А мы на областную призывную комиссию начнем вызывать скорее после 13 мая. Хотя ситуация меняется, но призыв согласно закону пройдет в установленные сроки.

- Многие родители беспокоятся: не задержат ли тех, кто уже отслужил? Не сорвется ли у них «дембель»?

- Думаю, нет, и этого опасаться не следует. Как нам известно, что касается граждан, кто уже исполнил свой долг, отслужил срочную службу, их увольнение будет проводиться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Перед убытием к месту жительства с каждым из них проведут инструктаж спе­циалисты медицинской службы.

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Мы позвонили в некоторые войсковые части, куда поедут кировские призывники, в том числе и в те, которые дислоцируются на территории нашей области. Как нам сообщили командиры, у них все готово к приему нового пополнения. Приняты все меры предосторожности: есть маски, необходимые дезинфицирующие препараты, врачи четко соблюдают свои обязанности. Во всех казармах проводятся санитарно-профилактические меро­приятия.

В эти дни военнослужащих не отпускают в увольнение, запрещены посещения родственников, представителей различных общественных и правозащитных организаций (например, членов комитетов солдатских матерей).

Все вопросы, возникающие у личного состава, легко решаются по телефонам - к ним, как и прежде, имеется доступ (общение разрешается в установленное время, при крайней необходимости - по согласованию с командиром части).

Подготовил А. ВЯТКИН.

Справка «ВК»

Сейчас ходит много слухов по поводу сроков службы - таковы уж особенности интернета: фейковые новости распространяются мгновенно. Кто-то говорит, что теперь в армии служить нужно на 45 суток меньше, другие, наоборот, пугают, якобы срок службы увеличат до одного года и восьми месяцев.

Сразу оговоримся. Срок службы увеличивается или уменьшается только после вступления в силу и подписания Верховным главнокомандующим специального документа. В.В. Путин таких законов не подписывал, а значит, в 2020 году срок службы по призыву для граждан сохраняется и составляет, как и прежде, 12 месяцев. Нововведений по этому поводу нет и пока не предвидится.

Всего существует две кампании по призыву военнообязанных на службу. Эти сроки четко прописаны в законодательстве, и в другое время забрать юношу в армию не могут. Весенний призыв начинается с 1 апреля и длится по 15 июля для всех без исключения.

Что касается осеннего призыва, здесь также правила не изменились и сроки те же: для всех граждан призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря.