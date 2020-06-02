Виктор Медведков отмечен почетным знаком Совета Федерации РФ

Директор представительства АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Кирове награжден почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

Почетную награду Виктору Медведкову вручил сенатор Совета Федерации от Кировской области Вячеслав Тимченко на пленарном заседании Законодательного собрания.

Почетный знак Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма» – высший ведомственный знак отличия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Награду получают за заслуги в развитии парламентаризма в Российской Федерации, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан Российской Федерации, государственном строительстве, укреплении демократии, местного самоуправления, обороноспособности и безопасности Российской Федерации, формировании и реализации социальной и экономической политики Российской Федерации, развитии межпарламентских связей и добросовестный труд.

Виктор Медведков является депутатом Законодательного собрания шестого созыва от Афанасьевского и Верхнекамского районов. Входит в составкомитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи. С 2014 года Виктор Медведков является Председателем регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Кировской области. В 2018 году ему присвоено звание«Почетный гражданин города Кирово-Чепецка», в 2019 – «Почетный гражданин Верхнекамского района».



Выступая депутатом областного Законодательного Собрания, Виктор Медведков поддерживает сотрудничество компании «УРАЛХИМ» и муниципальных образований Кировской области. «УРАЛХИМ» ежегодно оказывает финансовую поддержку территориям в реализации социально важных задач и проектов по направлениям: образование, культура, спорт, помощь социально незащищенным жителям.