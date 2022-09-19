Вези меня, автобус. Кировскую маршрутную сеть ждут очередные перемены?

Фото: gtrk-vyatka.ru

Работу общественного транспорта в Кирове лихорадит уже много лет. Изменение и отмена маршрутов, повышение платы за проезд, замена остановок, покупка новых автобусов и троллейбусов происходят почти ежегодно, а то и по несколько раз в году. И каждый раз эти перемены сопровождаются скандалами.

Горожане, которые активно пользуются общественным транспортом, согласны, что изменения в этой сфере назрели (если не перезрели). Но как только дело доходит до конкретных действий кировских чиновников, люди лишь хватаются за голову.

Многочисленные попытки городской администрации реформировать эту сферу натыкаются на скрытое, а порой на открытое сопротивление кировчан. Одним из по­следних стало недовольство отменой 129-го маршрута автобуса, который возил пассажиров из Кирова в п. Костино, а также изменением движения автобусов маршрутов № 104, 129, 136, 143, 146.

Постановление об этом и. о. главы администрации Кирова Вячеслав Симаков подписал в конце августа. Действовать изменения начнут с 1 января 2023 года. Но уже сегодня социальные сети буквально взрываются от возмущенных сентенций.

Ни дня без пересадки

Не знаю, кто подсказал Вячеславу Симакову заняться изменением движения автобусов, но нужно сразу сказать, что этот человек другом временному сити-менеджеру точно не является. Негатив от решения городской администрации превзошел даже резонанс от повышения стои­мости проезда в общественном транспорте. А ведь, казалось бы, всё это делается «во благо кировчан».

Раньше маршруты обслуживали разные перевозчики.

- Водители, особенно в часы пик, стараются опередить конкурентов и собрать как можно больше пассажиров, - пояснили в мэрии. - Следовательно, остальные теряют часть выручки, что делает маршруты убыточными, приводит к сокращению рейсов, увеличению интервала движения.

Теперь маршруты, по задумке городских чиновников, будет обслуживать один автоперевозчик. И это, как они считают, приведет к повышению качества услуг, уменьшению времени ожидания нужного автобуса.

Кроме того, согласно новым правилам, увеличится количество автобусов в сторону д. Башарово, проходящих через п. Костино и с. Бахта, будет больше выездов из

с. Русское и п. Сосновый.

Однако жители пригородных деревень и слобод не спешат заходиться в бешеном восторге от таких перемен. Напротив, они считают, что эти изменения снизят для них возможность спокойно добраться до дома. Особенно в свете того, что делать это придется с пересадкой. Ведь новая схема движения пригородных автобусов предполагает создание единой пересадочной площадки - это конечная остановка «Магазин «Мечта».

«Не уважаемая админи­страция города Кирова, почему с 2023 года люди должны будут страдать из-за того, что вы отменяете маршрут № 129 Киров - Костино, а другие маршруты, такие, как: 136-й (Киров - Русское), 104-й (Киров - Бахта), 146-й (Киров - Сосновый) хотите сделать только до парка Победы, - пишут в соцсетях. - Это полное безобразие. Как люди будут добираться до дома от автовокзала?! С пересадками не очень-то и удобно будет добираться!!! Хватит издеваться над людьми, оставьте всё так, как есть!»

Более того, как стало из­вестно, жители пригородных деревень, сёл и посёлков в знак протеста обещали даже бойкотировать выборы депутатов Кировской городской думы и губернатора Киров­ской области. И в мэрии вынуждены были услышать горожан.

Несмотря на то что постановление уже подписано, Вячеслав Симаков поспешил успокоить граждан:

«Самое главное - вопрос об отмене автобуса № 129 еще не принят, - написал он в своем телеграм-канале. - Тем не менее, основная цель вносимых изменений - объединить все городские маршруты в направлении Башарово в один лот, чтобы их мог обслуживать один перевозчик, таким образом исчезнет конкуренция среди водителей за пассажиров… Поручил отделу транспорта провести дополнительные встречи с жителями, пользующимися маршрутами, чтобы довести до них корректную информацию и изучить обратную связь, и только после этого принять окончательное решение».

Пробок стало больше

Сегодня можно предположить, что вышеуказанные нововведения, как было и раньше, отменят или отложат на неопределенный срок. Тем более что уже избран новый состав Киров­ской городской думы и новоявленные «народные избранники» поспешат «выполнить наказы избирателей». Но пока имеются подписанное постановление и недовольство жителей городскими чиновниками.

Кстати, у большинства горожан претензий к Вячеславу Симакову почти нет. Все отлично понимают, что за разработкой этих новшеств стоит отдел транспорта мэрии и его начальник Артём Драчков. А к последнему есть вопросы не только по поводу пригородных автобусных маршрутов.

Большие нарекания возникли у автомобилистов в связи с изменениями в организации дорожного движения, вызванными ремонтом и строительством кировских улиц.

С 12 августа на пере­крестке улиц Ивана Попова и Щорса начала действовать новая схема движения. К светофорам на данном участ­ке дороги добавили дополнительные секции: поворот налево и направо.

Кировчане в соцсетях тогда обращали внимание чиновников на то, что после этих изменений на дороге начали образовываться большие автомобильные пробки. Водители теперь не могут вовремя добраться до нужного места, поскольку очень долго стоят, ожидая на данном перекрестке. И, по словам кировчан, пробки образуются сразу на нескольких улицах.

Немало жалоб было от автомобилистов и пассажиров общественного транспорта и в связи со строительством круговой развязки на пересечении улиц Павла Корчагина и Проезжей. В дело пришлось вмешаться даже врио губернатора Кировской области Александру Соколову. По его настоятельной просьбе АО «Гордормостстрой» (ГДМС) перешло на ночной режим работы в две смены. В ГДМС заверили, что работы будут выполняться с опережением графика, для того чтобы минимизировать неудобства водителей при проезде данного участка.

Но если эти две проблемы - из разряда новых, то есть и традиционные, с которыми водители сталкиваются из года в год. Перекрестки улиц Щорса и Производственной, Ленина и Тимирязева и другие стали как бутылочное горлышко. Люди по часу стоят там в пробках, опаздывая на работу. Таксисты в часы пик поднимают стоимость проезда. А администрация города только и делает, что просит водителей «потерпеть и немного привыкнуть».

Миллионы на ветер

Честно говоря, кировчане уже давно любые перемены в работе общественного транспорта воспринимают болезненно. И это не случайно. За последние годы сложился устой­чивый тренд: всё, что ни делается в этой сфере, жизнь горожан не улучшает. А вот расходов и без того из небогатого бюджета областного центра требует, можно сказать, колоссальных. Чего только стоит история с разработкой транспортной схемы.

Ее начали делать еще в 2019 году, когда главой администрации Кирова был Илья Шульгин. Чиновники, во многом идя на поводу у так называемых урбанистов, озаботились изменением направлений транспортных потоков, дабы, как они считали, устранить пробки, разгрузить отдельные городские магистрали и сделать само управление движением авто более «современным», цифровым. Подлежала модернизации и маршрутная сеть общественного транспорта.

- Цель изменений - снижение дублирования маршрутов на городской сети для повышения скорости сообщения, эффективного перераспределения подвижного состава и повышения качества всей сети, - заявил тогда глава департамента город­ского хозяйства Сергей Леонтьев. - Сегодня маршрутная сеть имеет ряд недостатков. Они уже обсуждались - это экономическая неэффективность маршрутов. Только 16 из действующих маршрутов прибыльные.

Изменения должны были коснуться сокращения автобусных маршрутов, но в то же самое время предусматривали отмену платы за пересадку с одного маршрута на другой. Правда, подразумевалось, что и сама стоимость проезда вырастет.

Разработкой схемы занимались не частники, которые «нарисовали ее на коленке», а вполне себе солидные научные учреждения - Институт развития транспортных си­стем (Рязань) и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (Москва).

Мэрия выложила за схему 15 миллионов рублей, но результат не оправдал этих денег. Во-первых, по заявлению чиновников, исполнители опоздали со сроками сдачи конечного продукта, а, во-вторых, разработанный документ не устроил ни администрацию Кирова, ни жителей города.

Подрядчикам, конечно, предъявили штрафные санкции в размере более мил­лиона рублей, но в ходе судебных разбирательств выяснилось, что схема соответствует техническому заданию, а работа была выполнена корректно и в срок. Взаимные обвинения закончились мировым соглашением, согласно которому горадминистрация выплатила разработчикам всю причитающуюся им по контракту сумму.

В итоге кировская казна лишилась 15 миллионов, схему сдали в архив, а депутат Владимир Журавлёв на одном из заседаний Кировской городской думы пообещал главе администрации Илье Шульгину, что против него будет возбуждено уголовное дело.

Предсказание Журавлёва исполнилось, но не совсем так, как он это говорил. Илья Шульгин попал под суд вместе с бывшим начальником департамента дорожной и парковой инфраструктуры Алексеем Ишутиновым. Однако им вменялись не растрата бюджетных средств и не финансовые злоупотребления при подготовке транспортной схемы, а «превышение должностных полномочий» при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (приобретение камер видеофиксации дорожной обстановки, не соответствующих по качеству заявленным параметрам).

Оба фигуранта получили условные сроки, которые позже были отменены вышестоящим судом.

Так закончился один из эпизодов реформирования сферы общественного транспорта в областном центре. Чем закончится нынешний?

Сергей СМОЛИН.