Веселые годы студенчества. Ваше мнение!

25 января всё российское студенчество празднует свой «профессиональный праздник» – Татьянин день.

После подписания 12 (25) января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, Татьянин день отмечали как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.

Студенческие годы, по мнению обладателей высшего образования, – лучший период в жизни, насыщенный новыми знаниями, полезными знакомствами, яркими событиями и самыми противоречивыми впечатлениями. И у каждого они свои.

«ВК» предлагает выбрать ответ на вопрос:

Какими были для вас студенческие годы?

- Самый веселый период в жизни! Вечеринки, концерты, влюблённости!

- Всё время посвящалось учебе, было совсем не до развлечений и гулянок.

- Кроме учебы были тренировки и соревнования. Чаще – вместо учебы.

- Рабочему человеку легкомысленных студентов не понять.

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

В пандемию коронавируса туризм зачастую ограничивается родной областью. Разумеется, можно отправиться в Слободской или Яранск на автобусе. Но окрестные села и красоты природы придется осваивать пешком. Удобнее, если вы едете в поход на машине. Только это уже совсем не по-туристски, слишком комфортно, да и экологи вас за такую поездку по лугам и перелескам не похвалят.

Остается промежуточный вариант: велосипедный поход. Тем более, что Федерация велосипедного спорта Кировской области с 2013 года реализует проект «За здоровьем на велосипеде».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы бы отправились в велосипедный поход по Кировской области?

- Да, если буду уверен в маршруте и приличных местах отдыха – голос ( %)

- Нет, у нас не тот ландшафт и климат для велосипедных прогулок – голос ( %)

- Я не умею ездить на велосипеде – голос ( %)

Статью «Я буду долго гнать велосипед…» читайте в субботнем номере «ВК»