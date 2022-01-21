Веселые годы студенчества. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
25 января всё российское студенчество празднует свой «профессиональный праздник» – Татьянин день.
После подписания 12 (25) января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, Татьянин день отмечали как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.
Студенческие годы, по мнению обладателей высшего образования, – лучший период в жизни, насыщенный новыми знаниями, полезными знакомствами, яркими событиями и самыми противоречивыми впечатлениями. И у каждого они свои.
«ВК» предлагает выбрать ответ на вопрос:
Какими были для вас студенческие годы?
- Самый веселый период в жизни! Вечеринки, концерты, влюблённости!
- Всё время посвящалось учебе, было совсем не до развлечений и гулянок.
- Кроме учебы были тренировки и соревнования. Чаще – вместо учебы.
- Рабочему человеку легкомысленных студентов не понять.
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги предыдущего опроса.
В пандемию коронавируса туризм зачастую ограничивается родной областью. Разумеется, можно отправиться в Слободской или Яранск на автобусе. Но окрестные села и красоты природы придется осваивать пешком. Удобнее, если вы едете в поход на машине. Только это уже совсем не по-туристски, слишком комфортно, да и экологи вас за такую поездку по лугам и перелескам не похвалят.
Остается промежуточный вариант: велосипедный поход. Тем более, что Федерация велосипедного спорта Кировской области с 2013 года реализует проект «За здоровьем на велосипеде».
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы бы отправились в велосипедный поход по Кировской области?
- Да, если буду уверен в маршруте и приличных местах отдыха – голос ( %)
- Нет, у нас не тот ландшафт и климат для велосипедных прогулок – голос ( %)
- Я не умею ездить на велосипеде – голос ( %)
Статью «Я буду долго гнать велосипед…» читайте в субботнем номере «ВК»
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