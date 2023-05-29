Верхошижемье: Кто ответит за смерть пациента?





На четвереньках ползком от смерти



17 февраля в областной больнице умер 36-летний житель Верхошижемья Сергей Пластинин. Без кормильца осталась семья - жена и маленькая дочь. Областные врачи, определив диагноз - «несколько инсультов ствола головного мозга», ничем не смогли помочь пациенту, изгнанному из Верхошижемской ЦРБ, чтобы «отлежался дома».



Следственным комитетом по факту смерти, наступившей, согласно медзаключения, от «отека головного мозга», возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности» (статья 109, часть 2, УК РФ).



Как рассказала вдова умершего Екатерина Пластинина, в воскресенье, 5 февраля, муж после катания с дочерью на лыжах вернулся домой и пожаловался на сильное головокружение, такое, что не мог стоять на ногах. Буквально с каждой минутой состояние Сергея ухудшалось, и приехав­шие врачи скорой помощи сделали ему укол от давления. Но ближе к вечеру, когда головокружение не уменьшилось и началась рвота, медики, приехавшие на повторный вызов, отвезли больного в местную ЦРБ.



Лишь утром 6 февраля Сергей был осмотрен врачом-неврологом Татьяной Трушковой, которая, определив на глазок, что у пациента «позиционное головокружение» и ни в каких анализах и дополнительных исследованиях он не нуждается, отправила его домой, сопроводив рекомендацией - отлежаться и «глицин под язык». К себе в квартиру, на второй этаж, Сергей, не нуждающийся, по мнению Трушковой, в госпитализации, полз на четвереньках.



Но еще до полудня, когда у Пластинина начала отниматься речь и стало «сводить руки», врачи скорой помощи снова отвезли больного в нев­рологию, так как, по их мнению, он «срочно нуждался в КТ или МРТ», а направление могла дать только Трушкова. Правда, у Татьяны Аркадьевны в 17-15 рабочий день уже закончился, так что никаких осмотров не последовало. А из рекомендаций был всё тот же глицин.



7 февраля утром у пациента взяли кровь на анализ, что в лучшую сторону на его состоянии не отразилось - речь отнялась полностью, как, возможно, и способность передвигаться самостоятельно. А примчавшаяся с работы жена обнаружила Сергея в памперсах и с кислородной маской, лежащего в палате в полном одиночестве.



«Катя буквально ворвалась в ординаторскую, где, укрывшись шубкой, лежала на диване доктор Трушкова, разгневанно сказавшая, мол, только слепой не заметит, что «доктор отдыхает». Однако позже Трушкова объяснила, что у больного «ничего страшного» и нечего звонить в Киров «по каждому приступу», а если приспичило, пусть жена везёт его за свой счёт или сама договаривается», - рассказывает о событиях вечера 7 февраля юрист Татьяна Бажина, представляющая интересы потерпевшей.



В течение нескольких часов Екатерина пыталась спасти мужа, и в 23-00 в Верхошижемье прибыла сан­авиация. Но результаты осмот­ра были неутешительны: врачи не скрывали, что «вряд ли довезём», что «почти без шансов», внеся Сергею в анамнез «кома II». Но он, сильный и крепкий мужчина, долетел до Кирова и пробыл в больнице ещё десять дней, пока не умер вечером 17 февраля, так и не приходя в сознание. 3 мая, ненадолго пережив сына, скончался от сердечной недостаточности, сражённый горем, его нестарый ещё отец.



Умер Ефим, ну и бог с ним



После смерти мужа Екатерина обратилась с жалобой к главному врачу Верхошижемской ЦРБ Александру Луценко, но больница, проведя «внутреннюю проверку», встала, по мнению вдовы, на сторону невролога, объявив «замечание» доктору Трушковой. Кировский минздрав тоже, отреагировав на жалобу, в начале марта провел проверку, с итогами которой близкие покойного до сих пор, хотя прошло почти три месяца, не ознакомлены.



Только следком возбудил уголовное дело «по факту», опросив родных умершего и верхошижемских врачей. Причем Татьяна Трушкова вину свою отрицает, утвер­ждая, что, ежели на скорой нашли состояние больного критическим, то должны были сами же отвезти его в Киров.

Кстати, верхошижемская полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении врача-невролога, «открывшей в ЦРБ собственный бизнес». Притом что доказательств «индивидуальной предприимчивости и активности на рабочем месте» за Татьяной Аркадьевной числится более чем достаточно.



Платная нумерология бесплатной неврологии не помеха



Как рассказала Татьяна Бажина, в соцсетях имеется немало объявлений, в которых врач с 20-летним стажем Трушкова обещает составить за полторы тысячи рублей «нумерологическую матрицу», а на основе её вывести гороскоп, с помощью чего она осуществит подбор «правильных лекарств» и даже парт­нёра. Ещё может повлиять на энергообмен пациента, но за отдельную плату. Также невролог занимается платным массажем, цена сеанса - полторы тысячи рублей, хотя в ЦРБ работает свой массажист - бесплатный. Но у Трушковой есть в больнице личный массажный кабинет, украшенный дипломами и сертификатами о «прохождении курса обучения».



«Если в социальных сетях обратить внимание на «медицинские жалобы» местных жителей, пишущих под своими именами, то на саму Трушкову их немало. Например, не приняла ликвидатора аварии Чернобыльской АЭС, так как его курение противоречит... её убеждениям. Отказалась осмотреть женщину с онемением лица, которой пришлось четыре часа ждать врача в коридоре терапевтического отделения. А тех, кто пишут про опоздания: вместо восьми утра приходит в кабинет в 9-00, а то и в 10-00, и не стыдится сказать, что идти на приём надо не в очередь, а с конвертом, ведь такие в ожидании не стоят, - более чем достаточно. Как и тех, кто сообщает, что в 15-00 Татьяны Аркадьевны на рабочем месте не найти (впрочем, к тому времени якобы «вымирает» весь медперсонал ЦРБ), чтобы не спросить: почему Трушкова до сих пор работает», - делится мнением юрист.



С тем же вопросом, и тоже безрезультатно, обращаются жители Верхошижемья во все возможные инстанции. Например, Светлана Колесникова, сообщившая, что уже два десятка лет её неходящего брата ни разу не навестила врач-невролог. И, более того, даже не осмотрела, когда тот лежал в стационаре. Пациент Смородин пожаловался, что, лёжа в больнице, дважды упал, запнувшись в палате о рваный линолеум. И многие пишут о том, что «бесплатные лекарства» врачи заставляют покупать за деньги.



Как уточнила юрист, жители, а больше жительницы Верхошижемья безответно и безрезультатно жалуются главному врачу на «хамство гинеколога», для которой в порядке вещей сказать беременной женщине, что она «нае...ла», а пациентке с миомой заявить, что болезнь - это результат того, что «сами туда засовываете».



Когда консилиум подождёт



Кстати, Александр Соколов, побывавший в Верхошижемье 3 мая, не скрывал, что местная ЦРБ «занимает по жалобам лидирующее место в регионе», а «смерть пациента - это трагедия», в чём должна разобраться его, губернаторская, комиссия. И действительно, 18 мая комиссия из восьми человек быстро осмотрела «лидера по нареканиям». Конечно, ни на скорейший итог, ни на результативность «губернаторских эмиссаров» местные жители не надеются, так как даже в момент самой проверки тайны из своей профессиональной деятельности Татьяна Трушкова не делала.



«Мы сидели у ординаторской, дожидаясь заключения консилиума о состоянии здоровья пациентки, у которой были те же признаки болезни, что и у Сергея Пластинина. Сидели долго у незакрытой двери и не могли не слышать, как Татьяна Аркадьевна консультирует кого-то по цифровой матрице, напирая на то, что у собеседника повышенная сексуальность. Потом, видимо - бывшим в ординаторской врачам, рассказала историю про больную пациентку - «старую бабку Антонину Иконникову» (притом что Антонина Алексеевна к ней с теплом), цитата: «А я ей: «Деньги, деньги несите...» И ещё - про «подаренную сегодня банку кофе» нужного вкуса и аромата, а то «всё не то носят». Так что кто-то не удержался и спросил вышедшую из кабинета Трушкову: «Вы со всех пациентов деньги просите?» Невролог не растерялась и не смутилась, а отчеканила: «Молодцы, хорошо подслушиваете». Хотя слышно её было на весь больничный коридор».



Гай РИЧИ.

Фото предоставлено автором.