Вересники. Почему жители затопляемого микрорайона Кирова не хотят переезжать из него

«Часто ли вы бываете в Вересниках? Не в новом спорткомплексе, а в самом поселке?» Задайте этот вопрос любому кировчанину, и вы узнаете, что он там если и бывал, то считаное количество раз, а чаще всего он знает, что такой микрорайон в Кирове существует, но ни разу там вообще не был. Может, видел его с высокого берега Вятки, но вниз не спускался. Да и чего ему туда ходить? Судя по деревянным баракам, там и жизни-то у людей нормальной нет. Да еще когда улицы ежегодно затапливаются весенним паводком. Кто там может жить в таких условиях? Разве что нищеброды, маргиналы и алкоголики.

Согласитесь, ведь таково расхожее мнение? Вот только верно ли оно?

Вятская Венеция

Вересники - сравнительно молодой городской микрорайон. Жилая застройка его началась в 30-е годы прошлого столетия. На тот период пришелся расцвет лесного сплава по Вятке. И хотя Лесной склад там существовал еще с дореволюционных времен, в период индустриализации и первых пятилеток потребность в лесе выросла, что и стало, как ныне выражаются, драйвером развития этой территории. Появились разные предприятия, а для людей, которые на них работали, стали строить двухэтажные деревянные дома на сваях (весенний разлив и в то время никто не отменял).

К сожалению, от былой деловой активности сегодня остались только воспоминания. Из всех предприятий в Вересниках сохранился только КМДК (Кировский мебельный деревообрабатывающий комбинат). На сегодняшний день он стал градообразующим. Да еще стоят ветшающие с каждым годом деревянные двухэтажки и частные дома.

По официальным данным, в Вересниках живет около полутора тысяч человек. Всего насчитывается порядка 60 домов, из которых около 40 - многоквартирные, а еще примерно 20 - индивидуальные.

Впрочем, даже скелеты расселенных бараков не говорят о том, что жизнь здесь умирает. Когда идешь по микрорайону, то постоянно натыкаешься на свидетельства обратного. Вот новая спортплощадка (смотрится очень даже солидно). Здесь дорога асфальтированная появилась. А вон кто-то новый особняк, отделанный каменной плиткой, поставил. Да и свежевозведенная газовая котельная радует глаз (о ней «Вятский край» писал в конце ноября).

В общем, по всем приметам видно, что жизнь в Вересниках не теплится, а бьет ключом. Местное население не только активно участвует в улучшении своего окружения, но и говорит, что иной жизни ему не нужно.

- Меня очень устраивает этот район, - признается руководитель Центра местной активности Марина Семакова. - Даже то, что его затапливает, придает ему особую прелесть. У нас здесь вятская Венеция. Мы живем по принципу: не нужно искать лучших мест, нужно создавать их вокруг себя.

Ее поддержала и другая уроженка этих мест.

- Мы отсюда никуда, - сказала Валентина Александровна, которая живет в Вересниках уже с 1981 года. - Река рядом, воздух чище, вода у нас питьевая очень хорошая. Даже грибы здесь есть - вешенки. Люди их корзинами заготавливают. А то, что заливает по весне, так урожай на огородах лучше.

И есть примеры, когда люди, получившие благоустроенное жильё в городе, вновь возвращаются в Вересники.

- Мой одноклассник так сделал, - пояснил начальник Первомайского территориального управления Вячеслав Симаков, который и сам уроженец этих мест. - Продал квартиру, которую получил взамен аварийного жилья, и купил здесь дом.

Так что живут в Вересниках люди активные, а главное - патриоты своего микрорайона. Благодаря им и жизнь здесь не замирает.

Проблемы можно решать

Наш разговор с Вячеславом Симаковым и жителями Вересников состоялся в Центре местной активности (ЦМА). Еще на входе начальник теруправления заметил, что своим нынешним помещением центр обязан КМДК и его директору Сергею Чернику. И в словах муниципального чиновника не нужно искать какую-то подоплеку. Всегда отрадно видеть, что «акулы капитализма» (как их называли в советское время) не только пекутся о своих прибылях, но и проявляют чисто человеческую заботу об окружающих, живущих рядом людях.

По словам Симакова, ЦМА, занимающий второй этаж кирпичного особняка, сегодня играет роль базовой многофункциональной площадки. Здесь и сам центр, и клуб ветеранов, и клуб выходного дня, и пункт книгообмена, и тренажерный зал для занятий тяжелой атлетикой, и место для проведения детских мероприятий, да и много чего другого. Ведь надо же где-то жителям встречаться. Не в магазине же обсуждать новости и решать насущные проблемы развития территории. А таковых, как выяснилось, немало.

Улицы заасфальтировали, поставили многофункциональную спортивную площадку, сделали детскую площадку. Сейчас на очереди дворовые территории.

- Мы участвовали во всех федеральных, региональных и муниципальных программах, - пояснила руководитель ЦМА Марина Семакова. - Сейчас надеемся как-то решить проблему с дворами. Под нацпроект «Комфортная городская среда» они не подпадают. Значит, будем искать еще какой-то выход. Народ у нас активный, сплоченный. На все наши инициативы откликается охотно.

Может, не так скоро, как хотелось бы, решается и вопрос с ветхим жильём.

- Тут есть небольшой нюанс, - заметила районная активистка. - Некоторые спешат зарегистрировать свои дома как аварийные, чтобы не платить взносы на капремонт. У нас здесь живут люди с невысоким достатком. Много многодетных или неполных семей. Здесь норма, когда в семье три ребенка. Есть и такие, в которых по четыре, по пять детей. Для них полтысячи, которые нужно отдать Фонду капремонта, - деньги существенные.

Впрочем, считает Вячеслав Симаков, вопрос с переселением стоит не так остро.

- У нас ветхими и аварийными признано порядка десяти домов, - сообщил он. - Часть их уже расселена. Сейчас решается, в какой последовательности их будут сносить. Рассматриваются разные варианты. В том числе есть и такие, которые предусматривают предоставление этих участков под развитие территории. Чтобы не тратить бюджетных средств, а будущий застройщик сам убирал старое здание. Пока ищем оптимальный вариант.

Конечно, и дворовые территории нужно приводить в божеский вид, да и расселенные бараки портят облик микрорайона. Но это далеко не исчерпывает всех запросов, которые есть у вересничан.

У них есть свой детский сад, но с учетом многодетности населения его уже не хватает. Хотелось бы расширить. А вот школ там нет совсем. И детям приходится ездить в соседние городские - двадцатую, семидесятую и др. И тут для городской администрации есть над чем подумать.

Зато расположенный рядом легкоатлетический манеж дает возможность вересниковским подросткам заниматься в спортивных секциях. Как рассказала одна из жительниц, все ее внуки туда ходят, да и соседские ребята также спортом там занимаются.

Люди отзывчивые, к труду привыкшие

Жить в Вересниках, действительно, не просто. Но люди не унывают и руки не опускают.

По словам Вячеслава Симакова, ему, как городскому чиновнику, работать с ними даже легче, чем с жителями других территорий Первомайского района.

- Здесь все спокойно, по-деловому обсуждаем, без криков, без шума, - сказал он. - Если есть какая-то проблема - собрались, нашли решение и делаем.

В то же самое время, по словам главы теруправления, с общественной активностью в других местах сложнее. Например, предложил он благоустроить набережную в районе улицы Урицкого, собрал жильцов соседних домов, они пришли и даже согласились с тем, что дело задумано хорошее.

- И нужно-то было собрать сумму небольшую - порядка 30 - 50 тысяч, так никто копейки не дал, - рассказал Вячеслав Симаков. - Зато в Вересниках на ППМИ люди последний рубль готовы отдать. Соответственно и помогаем тем, кто активнее.

И это не единственный случай, который демонстрирует, что найти общий язык с вересниковцами можно - нужно просто найти правильный тон, заинтересовать их.

Так, например, произошло с кражами чермета с территории КМДК. Сергей Черник, его руководитель, собрал местных пацанов и сказал: я делаю вам тренажерный зал - а вы прекращаете таскать у нас металл. И что вы думаете? Кражи прекратились. А тренажерный зал мне показали. Не скажу, что супер. Душа, зеркал, ковролина на полах, конечно, нет. Но все необходимые тренажеры есть. И если хочешь подкачаться, то приходи и занимайся. Что еще надо?

Думается, особый психологический склад жителей Вересников связан с тем, что здесь всегда жил рабочий люд. Привычка к физическому труду и отсутствие боязни «переработать» сохранились до сих пор. Их не нужно долго уговаривать, когда требуется что-то сделать своими руками. Была необходимость, по словам Вячеслава Симакова, привести в порядок улицу Мебельщиков, так «все как один» с лопатами вышли. Администрация только щебень подвозила.

И некоторая изолированность этой территории от основной городской застройки также играет свою роль.

- Мы здесь как в деревне живем, - сказала Марина Семакова. - Все на виду, все обо всех всё знают. И если кто-то в помощи нуждается, то он ее получит.

Иван ТРОФИМОВ.

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