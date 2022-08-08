Веер для Маши-растеряши. Как работают бюро находок на железной дороге

Так случается в жизни: в поезде или самолёте пассажиры забывают свои вещи. Ладно бы не ценные (к примеру, носовой платок или старый детективный роман). Но теряются порой и документы, украшения, фамильные ценности. В последнее время - с развитием цифровых технологий - незадачливые транзитники могут «посеять» в купе вагона гаджеты, персональные компьютеры и т.д. После поездки - волнения, прием валидола, бессонные ночи.

Как сообщили в пресс-службе Кировского территориального управления Горьковской железной дороги, с начала нынешнего года пассажиры кировских поездов забыли в вагонах 511 разных предметов - от современных гаджетов и средств гигиены до рыбацкого бура и сумки с деньгами. Владельца последней пропажи пришлось искать даже с помощью транспортных полицейских.

Куда обращаться забывчивому пассажиру, чтобы вернуть вещи? На вопросы корреспондент «ВК» попросил ответить начальника Киров­ского резерва проводников Александра МАХОВА.

- Александр Геннадьевич, я сам не раз терял вещи, даже кошелек с деньгами. Ситуация неприятная, но всегда в таких историях на помощь приходили работники железной дороги. Каковы должны быть первые шаги при обнаружении потери?

- От потери вещей в поезде никто не застрахован: кто-то просто забывает сумку, а у кого-то её могут украсть. Что делать, если вы не можете найти что-то из своих вещей? Во всяком случае, не паниковать, а взять себя в руки. И уж тем более не устраивать скандал с работниками железнодорожного вокзала, обвиняя их в безалаберности. Ведь, согласитесь, виноваты в потере вы, а не кто-то иной!

А потому лучший вариант - отправиться на конечную станцию того направления, в поезде которого вы забыли вещь. Например, если вы ехали из Москвы в Киров, отправляйтесь на вокзал станции «Киров-1». С собой нужно иметь билет на поезд как доказательство того, что вы действительно ехали этим маршрутом и вещь принадлежит вам.

На вокзале обратитесь к начальнику. Сообщите ему следующие данные: номера поезда и вагона, в котором вы ехали (они указаны в вашем билете), вашего места (также указан в билете), приметы потерянной вещи (размер, цвет и пр.). Лучше максимально подробно описать потерянный предмет. Если потеряли сумку, перечислите, что находилось внутри.

После этого начальник вокзала свяжется с начальником поезда. Там проверят, поступала ли к ним такая вещь.

- В студенческие годы я работал проводником и тоже находил после поездки различные вещи. Как правило, сдавали их на вокзал...

- Теперь важно знать каждому пассажиру: если вашу вещь сняли с поезда, скорее всего, её передали в бюро находок вокзала. Обратитесь туда, предъявив паспорт. Детально опишите пропажу.

Учтите, что вещи в вашей сумке наверняка подробно осмотрели. Это делается в целях безопасности: сотрудник вокзала должен удостовериться, что в ней нет взрывоопасных веществ.

Вещи в бюро находок хранятся в течение 30 дней, после никто за них не отвечает. За хранение вещей придётся заплатить: стоимость - 150 рублей в день.

- Что делать, если вещь сразу не нашли или в бюро находок её нет?

- К поиску подключается транспортная полиция, которая работает совместно с сотрудниками РЖД. Они отсмотрят видео с камер на вокзале, чтобы узнать, не унёс ли кто-то вашу сумку или другую вещь. Учтите, что это занимает много времени и совершенно не гарантирует, что потерю найдут.

- Знаю, что недавно пассажир в одном из кировских поездов оставил сумку с крупной суммой денег. Спохватился ли он?

- Да, было такое. Разумеется, такие находки с подробным описанием и оформлением всех документов мы отдаем в линейный отдел внутренних дел на транспорте. Они подключаются к поиску того, кто потерял. Та же история происходит и при нахождении документов. Здесь тоже работают полицейские. У них существует своя процедура поиска владельцев.

- Случается, что вещи порой оставляют на перроне - есть, к сожалению, и такие Маши-растеряши. Как быть: где гарантия, что чемоданчик, к примеру, не приберут к рукам воришки?

- Если ЧП только что случилось, нужно сразу же идти в справочную вокзала или к дежурному. Следует как можно подробнее описать внешний вид сумок, свертков или чемоданов и их содержание. Также желательно предъявить билет в подтверждение того, что забытые вещи действительно принадлежат вам.

Кроме того, при обращении обязательно нужно сообщить следующую информацию: номера поезда/электрички и вагона; место пассажира в вагоне, которому принадлежат вещи; подробное описание вещей.

Указанные сведения необходимы, так как по инструкции сотрудники РЖД, обнаружив сумку, сверток или предмет, обязаны рассматривать его как потенциально опасное взрывное устройство.

- А если пропажа обнаружена спустя несколько дней?

- Забытые в поезде вещи всегда сдаются в бюро находок РЖД. Их отправляют туда сразу после проверки на предмет потенциальной опас­ности.

Чтобы забрать сумки, нужно предъявить удостоверение личности, а также описать утерянное. Без подробной информации о содержимом имущество не отдадут. Пассажиру нужно обладать информацией обо всех вещах, которые должны находиться в сумке или чемодане. Об этом важно помнить, отправляясь с паспортом забирать, к примеру, сумочку супруги.

Стандартный срок хранения вещей в бюро находок вокзала составляет один месяц. Однако хранение платное. Если за имуществом долго не обращаться, то за нахождение вещей в бюро придется заплатить несколько тысяч рублей.

Из бюро находок вещи передают владельцу упакованными. Сумки будут заклеены таким образом, чтобы во время хранения никто не смог добраться до содержимого.

- Иногда бывает и так: забытые вещи не нашли в поезде и бюро находок. Что делать?

- Если сразу найти утерянное не удалось, к поиску подключается полиция. Она работает совместно с работниками железной дороги. На вокзалах стоит множество камер наблюдения, поэтому шанс найти преступника, похитившего сумку или чемодан, есть. Но обычно это занимает много времени. К тому же обнаружение преступника не всегда означает возврат вещей. Поэтому за имуществом нужно внимательно следить во время поездки.

- Мне по роду деятельности приходится нередко ездить в электропоездах. Случалось, что-то забывал в спешке. Как действовать пассажиру при такой ситуации?

- Забытые в пригородных поездах вещи можно обнаружить на конечной станции. Наши сотрудники обычно рекомендуют не медлить, а сразу отправляться туда. Предварительно желательно позвонить на вокзал. Обнаружить забытые в электричке вещи также можно в бюро находок.

Как видим, ничего страшного не случится, если вещи просто забыты в электричке или поезде, а не украдены. Главное, не волноваться, обнаружив пропажу, и действовать по инструкции.

- Сейчас действует и электронный поиск забытых вещей. Правда, не все о том знают. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

- Действительно, онлайн-сервис поиска забытых вещей начал работать на сайте АО «Федеральная пассажирская компания» с марта

2019 года. За это время владельцам вернули десятки тысяч утерянных предметов.

Такой вариант подходит тем, кто не может отправиться на вокзал. В этом случае надо лишь заполнить электронную заявку на сайте РЖД. Правда, по ней ищут только вещи, забытые в поездах дальнего следования. Поиск возможен в течение 30 дней после начала поездки.

В ней нужно указать имя, номер билета пассажира, номер телефона, электронную почту и последние четыре цифры документа, по которому вы оформляли билет. Также потребуется рассказать о том, что именно потеряно, и подробно описать эту вещь.

О результатах поиска вы получите письмо на электронную почту. Если вещь найдена, вам предложат опознать её по фото.

Беседу вел А. ВЯТКИН.

Кстати

Первой забытой вещью на железнодорожном вокзале был веер. Это произошло в 1834-м году во время испытаний первой паровой железной дороги. Одна из дам высшего света так

увлеклась демонстрацией паровоза, которую проводили отец и сын Черепановы, что о потере своего аксессуара вспомнила лишь через несколько дней.

И тогда руководство железной дороги приняло решение: на каждом вокзале быть складу забытых и потерянных вещей. Сегодня такое бюро находок существует практически на каждом крупном железнодорожном вокзале.

По свидетельству кировских работников железной дороги, самыми оригинальными из утерянных предметов в последнее время были гироскутер, искусственная ель, хоккейная клюшка, тент для бассейна, рыболовные снасти, картина, съемный меховой воротник.