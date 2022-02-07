Вятскому землячеству г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 28 лет

Санкт-Петербург - Вятка: одна душа

27 января в Кировской области прошла акция, посвященная 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда и 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза, командующего Ленинград­ским фронтом, нашего земляка Леонида Александровича Говорова. Ежегодно в этот день жители города собираются у воинского мемориала Лобановского кладбища, чтобы почтить память всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил Вятское землячество г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с Днем снятия блокады. Как известно, в годы Великой Отечественной войны огромное количество предприятий, учебных заведений и учреждений культуры, детей из блокадного Ленинграда эвакуировали в Кировскую область. И благодаря гостеприимству кировчан, ленинградцы смогли выжить в то тяжелое время.

Однако мало кто знает, что в Санкт-Петербурге уже много лет существует Вятское землячество, объединившее наших людей, оказавшихся и оставшихся там по разному стечению обстоя­тельств. Впрочем, для начала заглянем в историю.

Просто земляки

Точной даты образования Вятского землячества в городе на Неве пока не определено. В литературных источниках упоминается о том, что Союз землячеств, действовавший в Санкт-Петербурге до 1889 года, на момент своего распада объединял представителей разных регионов, среди которых были и вятские уроженцы.

До 1906 года такие объединения часто находились на нелегальном положении. Особенно были распространены среди студентов. В каждом учебном заведении, где училось немало вят­ских, имелось свое землячество: в Петербургском университете, Технологическом институте, Военно-медицинской академии, на Бестужевских курсах и др.

И товарищам помочь

По инициативе нашего великого земляка, выдающегося ученого Владимира Михайловича Бехтерева в 1907 г. в Петербурге основали первый в мире психоневрологический институт. В 1910 году в нем организовали ряд землячеств, в том числе, конечно, и вятское.

Цели этих добровольных объединений были одинаковы: материальная помощь товарищам. Как правило, студентам выдавались ссуды (в исключительных случаях - безвозмездные) на питание, наём жилья, проезд домой и т.д. Средства землячеств складывались из членских взносов и сборов от разных мероприятий: лекций, концертов, литературных и музыкальных вечеров.

Помимо решения экономических вопросов, землячества содержали свои библиотеки и регулярно их пополняли. Кроме произведений классиков, учебной и другой литературы, в них бывали и запрещенные издания.

За что страдали?

Пострадал за свои революционные взгляды вятский студент Владимир Федорович Емельянов. Уроженец Яранского уезда, сын священника, в 1911 году он поступил в Санкт-Петер­бургский университет на историко-филологический факультет. За вольнодумство три месяца отсидел в тюремной камере, затем его сослали в Вятку. В 1913 году вернулся в университет и окончил его. Во время учебы был председателем Вятского землячества.

В 1920-е годы - преподаватель и наставник в школе глухонемых, преобразованной позднее в институт. В 1922 году за попытку обращения церковных ценностей из домовой церкви при институте в пользу голодаю­щих детей, находящихся на попечении института, в числе четырёх сотрудников и священника был арестован и заключен в тюрьму, где просидел около двух лет. После освобождения вернулся к своей работе сурдопедагогом.

В военные годы был эвакуирован в родной Яранск, работал завучем школы глухонемых. При его участии изготовили уникальные пособия, разработали новую методику преподавания, позволяющую за короткий срок обучить глухонемых общению. После войны вернулся в Ленинград, где стал одним из ведущих сурдопедагогов.

В качестве вероятного председателя Вятского землячества на Бестужевских курсах накануне революционных событий 1917 года называется Ольга Аркадьевна Васнецова.

На «Авроре» вятские!

Землячества существовали не только в студенческой среде. В добровольные демократические организации объединялись матросы и солдаты, призванные в Петербург из различных губерний. Земляки создавали уездные, а те - губернские землячества. Например, в Кронштадте их было около 40. Одно из них - вятское. Как известно, немало вятских служило на Балтике, были они и среди матросов легендарной «Авроры». Земляки поддерживали друг друга.

Землячества активно использовали большевики - для продвижения идей революции в провинции. В 1917 году для проведения революционной агитации среди крестьян Цен­тробалт направил 800 матросов-агитаторов в 50 губерний России.

Матросы выступали на крестьянских сходах, создавали сельские и волостные комитеты, выступали за передачу власти Советам. В составе «летучих отрядов», три из которых действовали в Вятской губернии, были, очевидно, и местные уроженцы. Эти отряды наряду с решением политических задач занимались заготовкой продовольствия для Петрограда.

О дне сегодняшнем

Вятскому землячеству г. Санкт-Петербурга и Ленин­градской области нынче исполнится 28 лет. Его председатель - Николай Владимирович ПОЛЯКОВ, воин-афганец, награжденный орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть», орденом РСВА «За за­слуги», медалями «Ветеран боевых действий» и др.

Он один из инициаторов и организаторов Кировского областного Совета воинов-интернационалистов и воинов запаса, служивших в Афганистане. В свое время был членом Общественной палаты Кировской области. Я задал ему несколько вопросов по телефону.

- Николай Владимирович, как вы очутились в городе на Неве?

- Так судьба сложилась, здесь уже около девяти лет. Но, как видите, связь с Вяткой не потерял.

- Я смо­трю, в составе правления Вятского землячества немало известных людей…

- Среди почетных членов правления - Юрий Гаврилович Попов, изобретатель, кандидат физико-технических наук, автор более ста научных работ и 30 изобретений, Юрий Серафимович Розадорский - бывший начальник восьмого отдела Штаба войск юго-западного направления (ставки) с 1984 по 1987 год, почетный радист СССР. Занимается историей, краеведением, составлением генеалогического древа семьи Копытовых-Розадорских. Он уроженец Совет­ского района, его именем названа Зашижемская сельская библиотека.

Среди других известных людей - Сергей Евгеньевич Бакулев, завкафедрой университета Лесгафта (уроженец г. Слобод­ского), Сергей Михайлович Бебенин, председатель Заксобрания Ленинградской области (п. Кильмезь), Вадим Геннадьевич Бахтин, крупный питерский бизнесмен, родом из посёлка Санчурск (кстати, снялся в главной роли - миллионера - в отечественном фильме «Большая река»), Александр Иванович Костяев, академик, Анатолий Сергеевич Глазырин, изобретатель, прекрасный инженер и удивительный человек. И, конечно же, много других очень достойных людей родом из Вятки.

- Где и часто ли собираетесь?

- Встречаемся в городском или областном Доме национальностей, есть и свой небольшой офис. Но, как вы сами понимаете, из-за пандемии почти уже на два года все общие собрания, встречи, праздники пришлось отложить до лучших времен (у нас в городе очень строго с санитарными ограничениями).

А так до этого успели побывать на 80-летнем юбилее дважды Героя Советского Союза

лётчика-космонавта СССР Виктора Петровича Савиных. Вручили на память плакетку с дарственной надписью.

В Президентской библиотеке имени Ельцина прошел финал конкурса медиапроектов III Международного фестиваля детского и юношеского творчества, одним из организаторов которого была член нашего правления Татьяна Кочеткова.

Члены нашего землячества умеют и досуг организовать. До пандемии провожали зиму и встречали весну на весёлом празд­нике Масленицы на площади Стачек. Одетые в русские народные костюмы, радовали жителей Кировского района песнями, плясками и вкусными блинами.

- Да, судя по новостям сайта землячества, мероприятий было много, сейчас - временное затишье, но связь, однако, поддерживаете?

- А как же! К нам приходят не только ветераны-земляки, немало людей среднего возраста, есть молодые. Так что всегда помним: Вятка - наш родной край!

Где вятские погибали

16 марта прошлого года на Пискарёвском мемориальном кладбище установили памятную плиту кировчанам, которые погибли, героически защищая и освобождая Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

В боях участвовали три стрелковые дивизии, сформированные в городе Кирове: 125-я, 131-я и 311-я. Кроме того, в составе других сухопутных частей Ленинградского и Волхов­ского фронтов и кораблей Краснознаменного Балтийского флота сражались тысячи кировчан.

В памятном мероприятии участвовали губернаторы Кировской области Игорь Васильев и Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Тогда Игорь Васильев поблагодарил Вятское землячество в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за их инициативу и большую проделанную работу по установке мемориальной плиты, а также губернатора Санкт-Петербурга и админи­страцию правительства города на Неве за содействие и помощь.

- У нас была одна война и одна победа на всех. Наш священный долг - хранить память о тех, кто воевал за нашу страну, - сказал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Александр ШИРОКОВ.

Кстати

В социальной группе «ВКонтакте» на странице «Вятское землячество г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области» увидел призыв: «Всем, кто живёт и работает в славном городе Санкт-Петербурге, кто родом из Кировской области! Всем желающим общаться, встречаться... Земляки, хватит теряться!»

Да они, похоже, и не теряются. Судя по сообщениям, активно общаются, проводят занятия в кружках рукоделия, публикуют снимки из родных вятских мест. В ноябре 2019 года свое 25-летие отметили в Санкт-Петербургском Доме национальностей. В концерте выступил и певец Сергей Зыков, уроженец г. Орлова.

Кто-то из наших земляков тогда заметил: «Многие уезжают из Кирова в блистательный Петербург делать карьеру и устраивать свою жизнь в большом городе, но, достигнув поставленных целей, начинают тосковать. Неброская красота Вятской земли начинает сниться по ночам, воспоминания о первых влюбленностях, друзьях юности и детства не дают покоя...»