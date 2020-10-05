«Вятскому краю» - 30 лет!

Дорогие друзья! 5 октября 1990 года вышел в свет наш первый номер. Решение о создании независимой (в условиях существовавшей на тот момент в СССР фактической монополии партийной прессы) общественно-политической газеты было принято на сессии областного Совета народных депутатов. В самом разгаре была горбачевская перестройка, провозгласившая гласность и плюрализм (слово сегодня основательно подзабытое). В этих условиях «Вятский край» входил в дома кировчан как символ перемен, происходящих не только в стране, но и в области. Конечно, на той волне демократической эйфории мало кто даже мог себе представить, что не пройдет и года, как прекратят свое существование Советский Союз и доселе всесильная КПСС.

С тех пор минуло 30 лет. Все эти годы «Вятский край» был вместе со своими читателями. Журналисты «ВК» оказывались в самых горячих точках, пропускали через свои сердца заботы и беды огромной страны и конкретных людей. Старались писать честно и объективно. За это нашу газету ценят. Подтверждение тому - многотысячная армия наших подписчиков, среди которых немало тех, кто выписывает «Вятский край» с первого номера. За это же - честность и бескомпромиссность - некоторые власти предержащие, беспринципные политиканы и просто нечистые на руку дельцы нас не любят и ругают. Но в конце концов время всех расставит по своим местам!

Хочется верить, что дух романтиков, стоявших 30 лет назад у истоков «Вятского края» и мечтавших создать газету нового типа, веривших в великое будущее нашей Родины и делавших для этого всё от них зависящие, жив и сегодня. По крайней мере, мы стараемся, чтобы так и было.

Уважаемые читатели, все журналисты и технические работники, кто когда-то трудился в «Вятском крае», примите наши поздравления с 30-летием газеты! Пусть мир и покой всегда будут в ваших домах! Счастья всем вам, здоровья и удачи!

Всегда ваш, «Вятский край»!