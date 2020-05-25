Вятским вирус по плечу. Кировская область мобилизовала резервы для противодействия эпидемии

Пандемия COVID-19 шествует по стране. Нет ни одного региона, который бы не был ею затронут. Где-то (как в Москве или Дагестане) ситуация хуже, где-то (как в Сибири и на Дальнем Востоке) отмечаются единичные случаи заражения.

Каждый регион решает эпидемическую проблему самостоятельно, в меру своих сил и возможностей. Вот и Кировская область, как мы не раз уже писали, борется с коронавирусом в тех рамках, которые сложились после десятилетней оптимизации системы здравоохранения.

Но ведь наш регион славен не только тем, что у нас процесс медицинских реформ был начат раньше, чем в других субъектах РФ. И не тем, что жители области до сих пор недобрым словом поминают бывшего зампреда областного правительства Марию Гайдар, которая все это затеяла, а тем, что есть у нас биотехнологический кластер, который опирается на специализированные предприятия, сохранившиеся с советских времен, что вятские умельцы не растеряли за период капиталистических преобразований творческого задора и фантазии, позволяющих в этот сложный период работать на благо всех жителей области.

Киров биотехнологический

В условиях пандемии особое значение приобретают биотехнологии. Возьмем на себя труд напомнить читателям, что в этой сфере работают сразу несколько специализированных предприятий.

Прежде всего к ним относится «Нанолек». Это производство было создано не так давно, но оно постоянно радует кировчан хорошими новостями о выпуске новых медицинских препаратов, в том числе и вакцин.

Нельзя не вспомнить и о биохимзаводе (оставим в стороне его зловонные выбросы, на которые часто жалуются жители областного центра). Сегодня он носит название «Кибих». Несколько лет назад завод присоединил к себе биопроизводство в п. Восточном Омутнинского района, что привело к расширению ассортимента выпускаемой продукции.

Успешно реализует биотехнологии в своей работе ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база», выпускающая субстанции противоопухолевых препаратов.

Выпуском фармацевтических препаратов занимается АО «АВВА РУС», чьи лекарства можно найти в любой аптеке по всей стране.

И это только, если можно так выразиться, «крупняк». А есть еще немало более мелких производств, которые используют биотехнологии. Если перечислять их все, то места на газетной странице не хватит.

Учитывая такой потенциал, в Кирове несколько лет подряд проводили даже Международный экономический форум «БиоКиров», в числе инициаторов которого было как региональное правительство, так и Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова. На него съезжались люди не только из разных уголков России, но и зарубежные гости, в том числе из США.

А совсем недавно в нашем регионе был создан научно-образовательный центр «Биополис». В его состав вошли Курчатовский институт, научный центр исследований им. М.П. Чумакова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет, фармацевтические компании «Нанолек» и «Инвак». Приказ о создании «Биополиса» в октябре 2019 года подписал глава региона Игорь Васильев.

Поэтому, когда региональное правительство недавно сообщило о проведении областных испытаний вакцины от полиомиелита для профилактики COVID-19 на базе «Биополиса», это уже никого не удивило.

«Биополис» заработал

Как сообщила 14 мая пресс-служба правительства области, в регионе стартовала наблюдательная программа - исследование, направленное на изучение живой пероральной полиомиелитной вакцины «БиВак полио» в целях профилактики коронавируса. Она будет осуществляться на базе Кировского государственного медицинского университета.

В этой программе могут принять участие здоровые люди в возрасте от 18 до 65 лет, которые входят в группу риска по инфицированию COVID-19: это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта, сотрудники ведомств и министерств и другие.

Нужно сказать, что вакцина от полиомиелита применяется уже очень давно и доказала свою эффективность. Она, как говорят специалисты, активирует врождённый неспецифический иммунитет, стимулирует защитные силы организма, и ожидания специалистов заключаются в том, что вакцинированный человек будет в большей степени защищен от коронавирусной инфекции.

Личное участие в испытаниях примет губернатор области Игорь Васильев. Он уже заполнил необходимые документы и прошел собеседование.

На встрече с участниками программы глава региона особо подчеркнул важность эксперимента.

- Я рад, что наш научно-образовательный центр «Биополис» начинается с таких совершенно реальных дел, с большой серьезной наблюдательной программы, именно научной, мирового уровня, - сказал он. - Такие же исследования будут проводиться в июле в США. Я думаю, если нам удастся начать чуть раньше, что мы сейчас и делаем, то, возможно, мы пригласим сюда коллег, которые еще только планируют заняться такими исследованиями.

Игорь Васильев напомнил, что Кировская область - традиционное место для развития биотехнологий. Первый пенициллин был получен еще в Советском союзе в 1944 году именно в Кирове. В регионе заложены огромные традиции для различного рода биотехнологических программ.

Губернатор уточнил, что решение о проведении наблюдательного исследования по поводу новых свойств препарата «БиВак полио», который используется с 1970-х годов, было принято на базе научно-образовательного центра «Биополис». Исследования о влиянии живой вакцины «БиВак» на распространение разного рода инфекций, в том числе коронавирусных и ОРВИ, проводившиеся еще в 1970-е годы, показывали хорошие результаты: заболеваемость гриппом у людей, привитых этой вакциной, была практически нулевой.

Если эта задумка правительства оправдает себя, то Кировская область в очередной раз подтвердит свой статус «столицы биотехнологий».

Делаем своими руками

Конечно, в период эпидемии выпуск лекарств и вакцин - задача приоритетная, но у этой медали есть и другая сторона. Карантинные мероприятия остро поставили вопрос о средствах индивидуальной защиты - костюмах, масках, лицевых щитках, перчатках, необходимых как для медиков, так и для простых граждан. И на фоне возобновления деятельности предприятий их значение только возрастает.

Распространение коронавируса показало, что проблема с их выпуском в стране стоит остро. В частности, наблюдается значительный дефицит медицинских масок. Как только эпидемия начала набирать обороты, маски исчезли из аптек, а спекулянты начали торговать ими втридорога.

Решать вопрос нужно безотлагательно. И наши областные предприятия нашли резервы для налаживания их производства.

Как сообщило минэкономразвития, еще в начале апреля 22 предприятия Кировской области заявили о готовности выпускать многоразовые медицинские маски.

О том, что могут наладить такое производство, заявили и учебные заведения. Так, взять на себя эту работу решили 12 организаций среднего профессионального образования. В каждой из них ведут подготовку специалистов в сфере лёгкой промышленности и есть мастерские, оборудованные швейными машинами.

- Изделия будут изготавливаться силами мастеров производственного обучения, поскольку в настоящее время все организации профобразования перешли на дистанционный формат обучения и привлечь к этой работе студентов не представляется возможным, - прокомментировала инициативу подведомственных учреждений министр образования Кировской области Ольга Рысева. - Коллеги из министерства здравоохранения озвучили потребность именно в многоразовых марлевых повязках, которые могут изготовить на базе подведомственных техникумов и колледжей. Материалы для пошива будут поставлять сами медицинские учреждения.

В мае к выпуску защитных средств привлекли и технопарки «Кванториум» Кирова, Кирово-Чепецка и Омутнинска. Там освоили производство щитков. Это стало возможным, как указывает официальный пресс-релиз, благодаря наличию современных лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

- В настоящее время изготовлено уже 30 щитков, они направлены на нужды врачей и среднего медицинского персонала в областную и инфекционную больницы, а также на станцию скорой помощи. Всего в ближайшее время планируем сделать 300 щитков, - рассказал Ярослав Пивоваров, директор Центра технического творчества - оператора детских технопарков «Кванториум» Кировской области.

Подключились к процессу и частники. В ООО «Сфера принт», например, разработали и начали выпускать дезинфицирующие кабины для общественных мест. Производство посетил губернатор области Игорь Васильев.

- Уверен, что это хорошая идея и она будет востребована в условиях профилактики борьбы с коронавирусом, - прокомментировал он то, что увидел на предприятии. - Отрадно, что именно кировский предприниматель одним из первых в стране начал производить такие актуальные для сегодняшних реалий устройства. Региональные власти всегда готовы поддерживать новые начинания предпринимателей области, которые в непростых условиях смогли перестроить производство, при этом выполняя социальные обязательства.

Таким образом, жители области показали, что в кризисных ситуациях они способны обеспечить себя всем необходимым. И мы можем гордиться не только вятским молоком и биотехнологиями, но и активностью наших граждан в процессе преодоления возникающих трудностей.

Иван ТРОФИМОВ.