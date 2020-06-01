Вятский маршал Константин Вершинин. Как в Кировской области хранят память о выдающемся земляке

На нашей земле всегда было немало героев. Таков уж, наверно, менталитет «мужика хватского»: в самое тяжелое время проявлять твердость духа, стойкость и непоколебимый характер.

Так случилось и в годы Великой Отечественной войны: на полях сражений незаурядный полководческий дар показали несколько наших земляков - Иван Конев, Константин Вершинин, Леонид Говоров, Сергей Соколов…

Этот материал - о том, как мы храним память о прославленных героях.

Стела осталась одна

В прошлом году, 30 апреля, о чем сообщила районная газета «Санчурский вестник», группа старшеклассников Шишовской основной общеобразовательной школы побывала в деревне Боркино, на родине Героя Советского Союза, Главного маршала авиации К.А. Вершинина. Деревня входит в состав Шишовского сельского поселения Санчурского района. Более десяти лет здесь уже никто не живёт, и даже известное имя не спасло деревню от разрухи. В густых зарослях травы и ивняка виднелись несколько полусгнивших изб. Да еще высокая стела, давно установленная, напоминала: здесь, в деревне Боркино, в 1900 году родился Герой Советского Союза, Главный маршал авиации К.А. Вершинин.

Конечно же, поездка не была праздной - ребята и взрослые ударно потрудились. В районной газете отмечена ударная работа по уборке территории учеников Александра Большакова, Алексея Пахмутова, Евгения Громова, Ильи Мусихина, Ильи Ханафеева, Кирилла Колбина, работников администрации поселения Андрея Илетова, супругов Александра и Татьяны Вагановых.

Подключились к благому делу и неравнодушные жители Санчурска - Николай Наумов и Василий Яранцев. Вооружившись мотокосой, пилой, граблями, лопатами, все оперативно выкосили территорию вокруг стелы, убрали мусор. За два часа окрестность преобразили. В километре от деревни посетили местное кладбище. Здесь четыре года назад родственники Вершининых нашли и восстановили затерянную могилу отца маршала - Андрея Галактионовича.

В д. Большая Шишовка приезжал внук маршала Андрей Владимирович Замков с женой Марией. Остановились у стелы, возложили цветы, отдали дань памяти маршалу. Памятная стела практически осталась одна: в округе на десять километров ни души. А ведь в прежние времена через деревню проходил тракт, соединявший два уездных города - Яранск и Царевококшайск (Йошкар-Ола).

Гости посетили и могилу Андрея Галактионовича (она ухожена, установлен крест с фотографией и эпитафией). Кстати, Андрей Замков получил имя в честь прадеда, который упокоился на боркинском кладбище в 1929 году. Дочь маршала, Елена Константиновна, 1925 года рождения, проживает с сыном Андреем и снохой Марией в Москве.

Уезжая, Андрей Владимирович передал Шишовской библиотеке книги, привезённые из Москвы, и несколько экземпляров семейного альбома «Маршал Вершинин. Мир и война», который вышел в свет в 2017 году.

В дар музею

Кстати, в Кирове Андрей Замков находился не первый раз. К примеру, в 2015 году при его участии Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики выпустил официальный маркированный почтовый конверт, посвященный 115-летию со дня рождения Константина Вершинина. В том же году музей Циолковского пополнился новыми

экспонатами, которые подарил внук маршала. Он продемонстрировал форму деда, передал его личные вещи, в том числе мобильную метеостанцию.

- У дедушки было хобби, почти профессиональное увлечение, - следить за погодой. В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные на даче он самостоятельно занимался измерениями, мы вместе запускали шары - зонды...

В музейной коллекции пять лет назад появились и уникальные издания: книга «Имена Победы» о великих полководцах и альбом, выпущенный при поддержке правительства Москвы, о жизни Константина Вершинина.

Конечно же, они с супругой посетили родину маршала - д. Боркино.

- Дед очень любил вспоминать эти края, в которых он вырос. Звениговский затон на Волге. Я тоже там побывал, мне это было очень интересно. Река великая, и я понимаю, почему у него такое впечатление сохранилось в памяти. Это место подавляет своей мощью. Мощная земля, мощный край, и невольно питаешься этими впечатлениями. Это помогает жить, освежает...

Улица имени маршала

В 2015 году в парке Победы торжественно открыли бюсты маршалов Советского Союза, уроженцев земли вятской. На мероприятии присутствовали представители областной и городской власти, вооружённых сил РФ, ветераны, участники войн.

С инициативой увековечения памяти маршалов-земляков выступило Кировское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Все скульптуры были созданы на пожертвования госслужащих, представителей бизнеса и неравнодушных горожан, без использования бюджетных средств.

Почётное право открыть скульптуры прославленных уроженцев Кировской области предоставили родственникам маршалов - Наталье Коневой (дочь Ивана Конева), Алексею Говорову (внук Леонида Говорова), Андрею Замкову (внук Константина Вершинина), Владимиру Соколову (внук Сергея Соколова).

Тогда же Виктор Борискин, автор скульптур, сказал:

- Мне кажется, что появления в городе этих бюстов хотели все: городская администрация и правительство области, просто жители. Было легко разговаривать с людьми, которые участвовали в работе над ними. Удивительное ощущение, будто бюсты сами хотели здесь появиться...

И еще о памяти. В слободе Вахрино появилась улица Вершинина.

«Отчий край мой...»

В аннотации к книге мемуаров маршала К. Вершинина «Четвёртая воздушная» сказано, что Герой Советского Союза главный маршал авиации Константин Андреевич Вершинин в годы Великой Отечественной войны командовал 4-й воздушной армией. Входившие в ее состав части и соединения отличились во многих оборонительных и наступательных боях, 18 из них стали гвардейскими. Здесь выросло 259 Героев Советского Союза, более 400 тысяч воинов награждены орденами и медалями. В связи с кончиной маршала авиации К.А. Вершинина его мемуары остались незавершенными.

Из книги К.А. Вершинина «Четвёртая воздушная»:

«Когда подводишь итоги прожитого, невольно обращаешься к истокам своего бытия - тому краю и той среде, где рос и набирался сил… Отчий край мой - земля вятская. Боркино - небольшое, в шестьдесят два двора, селение, располагающееся двумя рядами вдоль большака Яранск - Царевококшайск (Йошкар-Ола)...

Когда-то в нашей округе шумели почти сплошные леса. Есть предположение, что от слова «бор» произошло и само название деревни - Боркино. Но в пору моего детства зеленые великаны находились уже в пяти верстах от человеческого жилья, и боркинцам туговато приходилось даже с топливом, не говоря уже о строительном материале. Кроме нянченья младших братьев и сестер, я помогал старшим в семье и заготавливать дрова. Лесник не возражал против сбора сушняка. Но если в вязанку хвороста попадала ветка живого деревца, он строго наказывал.

Летних заготовок топлива редко хватало на зиму. На спине много не наносишь, а лошади у нас не было. Во всем Боркино насчитывалось не больше дюжины коней. Бедная деревенька была одной из тех Гореловых, Нееловых и Неурожаек, о которых писал поэт Н.А. Некрасов. Да и откуда к нам мог прийти достаток, если нашей многодетной семье (семеро, один другого меньше) принадлежали лишь луговая полоска в два лаптя шириной да жалкий клочок пахоты. Земля без удобрения родила плохо, а навоза не было. Правда, мы удобряли огород илом, таская его с речушки Южовки после весеннего разлива. Но этой подкормки хватало лишь для того, чтобы вырастить немного овощей.

Мать моя - Афанасия Васильевна - совершенно не знала грамоты, отец, Андрей Галактионович, хотя и не обучался в школе, однако читать и кое-как писать умел. Среди односельчан выделялся он и плотницким мастерством.

Живя в постоянной бедности, Андрей Галактионович давно разуверился в том, что простой крестьянин может получить образование.

Когда я окончил церковно-приходскую школу, учитель Андрей Иванович вручил мне похвальную грамоту и сказал, обращаясь к отцу:

- Надо бы подумать о дальнейшей учебе сына.

- А зачем нам ученые? - ответил отец. - Семье нужны плотники, кормильцы. Теперь я буду учить Константина...»

Так начинался большой путь одного из знаменитых маршалов Победы.

Подготовил Александр ШИРОКОВ.