Вятские кулибины: как лыжник Владимир Шамов стал изобретателем и промышленником

В канун Дня изобретателя и ра­ционализатора, который ежегодно отмечается в последнюю субботу июня, в редакции «ВК» раздался звонок. Владислав Григорьевич Вохмянин, председатель областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), заслуженный изобретатель России, предложил познакомить читателей газеты с ноу-хау вятских новаторов.

За десять лет - 68 патентов

И вот мы с ним в производственно-коммерческой фирме «Шамов». На столе директора - лыжероллеры и лыжный ботинок.

- Мы выпускаем восемь моделей лыжных креплений и столько же лыжероллеров, - начал рассказ Владимир Александрович Шамов. - Правда, сейчас работать сложнее стало. На тонну алюминия, к примеру, цены в два раза выросли. Да и конкуренты не дремлют. Не так давно с норвежской фирмой судились: обвинили нас в плагиате. Однако Роспатент в обиду не дал. У нас с сыном за десять лет - 68 па­тентов на изобретения, а ведь они просто так не даются. Обязательно какое-то новшество должно быть, своя особинка. Спасибо Владиславу Григорьевичу Вохмянину, помогает нам интеллектуальную собственность защищать.

- На роллерах - логотип «Шамов», тоже своего рода защита продукции и реклама.

- В этом году мы разработали новые виды моделей креплений. Наши крепления не уступают импортным по качеству, только по цене. Крепление такого уровня стоит от трех до пяти тысяч, а у нас - около 700 рублей. Наши основные покупатели - Россия, Казахстан, Белоруссия. В год мы делаем 70 тысяч креплений и около восьми тысяч лыжероллеров. По количеству продаж по лыжероллерам мы одни из первых в стране.

- Как вы так развернулись?

- Стараемся. Вот, например, ещё одна новинка мирового уровня. Обычно лыжероллеры делают на маленьких подшипниках, а мы решили их увеличить, чтобы соответственно и ресурс был в два раза дольше.

- И много в области таких изобретателей? - поинтересовалась я у Владислава Григорьевича, когда Владимир Александрович вышел в цех.

- Достаточно. Люди активные, думающие часто свою нишу находят, предпринимателями становятся. Чем, например, фирма Шамова от других отличается? Вот Владимир сказал: на двоих с сыном - 68 изобретений. Это же большой труд, творчество. И особенность в том, что сегодня он изобрёл, а в производство внедрил ещё вчера. Часто бывает такое.

Как бы в подтверждение этих слов Владимир Александрович показал нам несколько втулок, в которых вместо алюминия используется сейчас пластмасса.

- И что это даёт?

- Удешевление. У нас же основные покупатели - начинающие спортсмены, туристы. Их - миллионы, а профи - единицы. Втулки заливаем полиуретаном, или резиной.

- А по надёжности не уступают алюминиевым?

- Абсолютно. Уверен на все сто процентов. Самые хорошие лыжероллеры на пластмассе и самые дешевые в мире будут. Приезжают к нам юные спортсмены из Нолинска, Уржума, их родители не могут купить им лыжероллеры. Около сорока пар в год я оставляю на спонсорскую помощь, подарки спортшколам области. Обычный комплект лыжероллеров стоит семь тысяч, а из каучука - в два раза дешевле. Правда, полиуретан - французский. Все остальные комплектующие - отечественного производства. Поддерживаем своих. Кстати, катаются на роллерах и дети, и дедушки, аж до 80 лет.

На днях ещё один патент получили на новое крепление, уже как на промышленный образец. Пресс-формы же мы в Китае заказываем, так намного дешевле. И там делают их в течение месяца, а у нас - за полгода.

Вокруг земли на... лыжах

- Владимир Александрович - предприниматель и изобретатель одновременно, - добавляет Вохмянин. - И в то же время - 13-кратный чемпион Кировской области по лыжным гонкам, многократный призёр соревнований.

- Профессиональным спортом занимался 15 лет. Начал ещё студентом факультета механизации сельхозинститута, - заметил Шамов. - Намотал на лыжах сто тысяч километров, всё равно что два с половиной раза земной шар обогнул!

- А как у вас возникла идея производства лыжероллеров?

- Я об этом давным-давно думал. У нас же, в России, ещё до недавнего времени всё импортом было завалено. На всю страну было всего несколько фирм, занимающихся производством лыжероллеров. В 2007 году и мы запустили производство. Нам очень помогает Владислав Григорьевич с патентованием. Есть три вида патентов: промышленное производство, полезная модель и изобретение. На новое лыжное крепление пришёл патент на промышленный образец, а мы ещё послали заявку на изобретение. Дело в том, что внутренние детали в «замочке» крепления - это наше с сыном ноу-хау, нигде в мире таких приспособлений нет. Из-за возраста я сейчас все патенты оформляю на сына. Если нам с ним содержать все наши патенты, в год пришлось бы платить до 500 тысяч рублей! Поэтому содержим 14 - 15 патентов. И цена за поддержку патента с каждым годом растёт. Мой сын, Роман, и на съездах общества этот вопрос поднимал.

Самый лёгкий в мире

- В этом году Вятку посетил председатель центрального совета ВОИР Антон Ищенко, - вступил в разговор Владислав Григорьевич. - Мы с ним познакомились. У него самое хорошее мнение сложилось о производстве лыжероллеров и креплений под маркой «Шамов». И не случайно: их отличает высокая надёжность, низкая стои­мость и лёгкость. На соревнованиях каждый грамм веса много значит.

Для сравнения беру в руки роллер из алюминия и карбона. Последний раза в три легче.

- Самый лёгкий материал в мире, - объясняет Шамов. - Но в России практически никто, кроме нас, не делает платформы (основу роллера) из карбона. И на сегодня у нас самые надёжные карбоновые роллеры. Их приобретают профессионалы. Правда, их объём ограничен, так как процесс изготовления трудоёмкий.

- А в чём преимущество наших креплений перед импортными?

- В заграничных креплениях - два рычажка, и шпилька ботинка изнашивается, может сломаться. А стоимость ботинок у спортсменов высокого класса - не меньше 30 тысяч рублей. Надеюсь, что месяца через два у нас будет массовое производство новых креплений. Сейчас уже заказов на 10 тысяч. Их ставят на лыжи и лыжероллеры.

Действительно, очень удобно. Нажал пальцем на верх крепления - и ботинок словно в капкане. Никаких усилий. Сразу вспомнила, с каким трудом на морозе негнущимися пальцами пытаюсь «пристегнуть» ботинки к лыжам. А тут - красота!

- На днях мы запускаем в производство карбоновую платформу для классических лыжероллеров, - продолжает рассказ Владимир Александрович.

- Кстати, они пользуются спросом во всём мире. Наши роллеры по сравнению с зарубежными, можно сказать, копейки стоят.

Поставил лыжи в угол

- Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

- Я - чисто вятский, родился в Лебяжском районе в 1953 году. Увлёкся лыжными гонками в институте. Там хороший тренер был - Абатуров, и до конца спортивной карьеры у него занимался, хотя было немало приглашений, в том числе и в Пермь. Там даже квартиру давали, отказался. По­сле института ушёл на завод «Сельмаш». На всероссий­ских соревнованиях по лыжным гонкам почти всегда приходил к финишу третьим, четвёртым. Был в сборной России. Как-то пригласили за границу, в Югославию. В эстафете тогда мы выиграли международные соревнования. Но так как я работал на оборонном заводе, допуск был только в соцстраны. Помню, вся сборная уехала сначала в Италию, а потом - в Швецию. А я один вернулся в Россию. Спортивную карьеру закончил в 1983 году, когда у меня родилась дочь. Очень много времени уходило на соревнования, сборы, и я пообещал жене, что, как только в семье появится второй ребёнок, спорт сразу брошу. И слово сдержал. Поставил лыжи в угол.

- Но занятия лыжным спортом, видимо, стали «мостиком» к лыжероллерам? Бесследно ничего не проходит. Вы на себе испытали, какие лыжи, крепления лучше и почему.

- Конечно, я видел много нюансов, слабых мест в производстве лыжероллеров. Нас три брата, все

- мастера спорта по лыжным гонкам. Старший - коммерсант, помог финансами, так родилась фирма «Шамов». В том году на семинар приезжала Елена Вяльбе, президент федерации лыжных гонок

России. Познакомились. И я предложил «сборникам» 40 пар лыжероллеров бесплатно. Она спросила, сможем ли мы такие же качественные роллеры делать, как норвежцы. Я ответил, что норвежские лыжероллеры тоже ломаются. На соревнованиях же в Перекопе, когда олимпийцы выступали, восемь пар лыжероллеров подарил победителям. Наталья Непряева сразу две пары выиграла, одну Александру Большунову отдала.

После интервью вместе с Владиславом Григорьевичем мы зашли на сборочный участок. Работа спорилась, каждый на своей операции.

- Комплектуем крепления для беговых лыж, - сказала одна из сборщиков. - Укладываем их в коробку вместе с паспортом.

- А у нас - семейный подряд, - улыбнулась дочь Шамова - Татьяна, бухгалтер-экономист. - Все друг другу помогаем, производство развиваем, весело работать.

Роман Шамов недавно вернулся из Москвы со съезда ВОИР.

- Понравились неформальная обстановка съезда, общение с интересными людьми, - отметил он.

Обществу изобретателей России исполнилось 90 лет. И приятно, что не скудеет земля наша талантами, творческими людьми. На смену старшим приходят молодые изобретатели, способные подарить стране и миру новые разработки, которые сделают нашу жизнь лучше.

Вера Ануфриева.

Фото автора.

Наша справка

По предложению Академии наук СССР в конце 1950-х годов был введен День изобретателя и рацио­нализатора. Первоначально он представлял собой советское подобие присуждения Нобелев­ской премии. Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, отбирала лучшие и награждала их авторов. Но со временем потерялось первоначальное значение Дня изобретателя и рационализатора, начиная с 1979 года этот день стал просто профессиональным праздником всех изобретателей и рационализаторов. Сейчас День изобретателя и рационализатора отмечается в нашей стране, но, к сожалению, прежней широты и размаха в его праздновании нет.