Вятская Кущёвка? Глава Кировской области и начальник УМВД не реагируют на убийство в Кикнуре

Главная криминальная новость этой недели – убийство в поселке Кикнур находящегося в отпуске после ранения участника СВО. И хотя случилось это в ночь с 4 на 5 марта, до «высокого начальства», судя по всему, информация дошла лишь неделю спустя.

И депутат, и председатель СК

12 марта депутат Госдумы Мария Бутина написала:

«Вопиющий случай: ко мне поступило много обращений по ситуации в пгт Кикнур Кикнурского района Кировской области. По словам жителей пгт и по неподтвержденной информации в социальных сетях, 4 марта на участника специальной военной операции Даниила Разумова напала группа из шести человек. 7 марта из-за полученных травм Даниил скончался в больнице.

Для начала проверим достоверность информации. Уже отправили письмо Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Ждем проверки фактов по этой ситуации. Лично прослежу за тем, чтобы виновные были наказаны».

На следующий день поступила реакция из Следственного комитета:

«В публичном пространстве опубликовано обращение к главе СК России А.И. Бастрыкину от депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в связи с расследованием уголовного дела о причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть жителя Кировской области. Сообщается, что 5 марта текущего года в посёлке Кикнур в ходе бытового конфликта 25-летний местный житель был избит шестью знакомыми.

В обращении отмечается, что уголовное дело возбуждено лишь в отношении одного человека, остальные участники к уголовной ответственности не привлекаются.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Кировской области Андрею Павловичу Виноградову доложить о его предварительных результатах, обратив внимание на отмеченное в обращении присутствие других лиц в ходе избиения молодого человека и установление их роли в произошедшем».

Версия «Совершенно секретно»

В тот же день, 13 марта, в газете «Совершенно секретно» была опубликована статья «Убит не на войне, но на родине». Вот что рассказал автор материала:

«Даниил решил отправиться в зону спецоперации 10 октября. В рядах Российской армии он числился пулемётчиком, хотя в 19 лет проходил службу в артиллерийский войсках. Молодой человек успешно выполнял задания, а 12 февраля вернулся домой, в родной Нижний Новгород, на время отпуска. В первую очередь Разумов навестил маму, для которой приезд сына оказался приятным сюрпризом. Затем военный поехал на съёмную квартиру, где его ждала 23-летняя супруга по имени Марина (имя изменено редакцией). По словам матери военнослужащего, из-за усталости молодой человек задремал, а когда проснулся, то обнаружил, что рядом нет ни жены, ни 98 тысяч рублей, лежавших у него в кармане, ни его телефона.

«Скоро Даня вернулся к нам весь бледный. Сказал, что жена обокрала его, а затем уехала. На следующий день он отправился в посёлок Кикнур Кировской области». (Марина родом из этого посёлка. - Прим. ред.)

В последний раз Наталья Павловна слышала сына 4 марта - тогда парень заявил, что собирается 5 марта вернуться в штаб.

«На следующий день в 10 часов утра мне позвонила бабушка Дани. Она сообщила, что сына избили и он находится в коме. Самое интересное, что ей об этом сказала соседка. То есть ни скорая, ни полиция родственников не оповестила. По словам медиков, сына привезли в три часа ночи с травмой головы. Уже 7 марта Даня умер», - стало известно от собеседницы.

Наши источники предполагают, что сперва участника СВО били четверо, а затем к ним присоединились ещё двое. Среди злоумышленников были три родных брата и один друг детства Даниила.

«Закинули в багажник машины и катали два часа, потом они выбросили его возле Лесной улицы и продолжили кататься. Дальше они зацепили его ногами к машине и так увезли до скорой помощи», - рассказал газете «Совершенно секретно» близкий друг Даниила, который также попросил сохранить анонимность.

«У парня вся спина была содрана до мяса и мышцы были стёрты. В голове была огромная дыра, да и сама голова была огромных размеров. Даже после того, как Даню положили на койку, он исходил кровью, вся кровать была в крови», - говорит один из источников».

Поселковые бандиты

Далее автор публикации в «Совершенно секретно» пишет:

«Скажем честно - нас очень удивило, что каждый источник, который поделился информацией об этом жестоком убийстве, попросил не указывать свои личные данные. Почти все откровенно написали, что боятся мести так называемой поселковой ОПГ. Обратившиеся в редакцию сообщают, что мужчины на протяжении долгого времени избивают местных жителей и отбирают у них имущество.

«Однажды в день поселка Кикнур они привязали цепями человека и у всех на глазах, в присутствии сотрудников полиции, отрезали ему уши», - пишет одна неравнодушная россиянка в социальных сетях.

«Они могли в любое время дня и ночи прийти в абсолютно любой дом и прямо на глазах у детей избить отца семейства или мать, требовали огромные суммы за то, что они не будут ходить и избивать людей. Внаглую отбирали имущество, машины, здоровье», - рассказал источник.

Мы попытались связаться с начальником пункта полиции «Кикнурский» МО МВД России «Яранский» майором полиции Владимиром Кожевниковым, но он от комментариев отказался, сославшись на «тайну следствия». Хотя какая «тайна» может быть в маленьком провинциальном посёлке, где все друг друга знают в лицо и у любого ЧП всегда есть множество свидетелей».

Опять «все всё знали, но…»?

Странно, что до сих пор нет внятных комментариев от руководства УМВД России по Кировской области о роли их сотрудников во всей этой истории.

Неужели правда то, о чём пишут в соцсетях: что на глазах полицейских совершались преступления, а правоохранители на это не реагировали? Где были наряды полиции, когда, если опять же верить сообщениям, человека, привязанного за ноги к машине, возили по посёлку? Почему был арестован только один человек, а остальных оставили на свободе?

В некоторых местных СМИ уже появилась информация о том, что подозреваемый, находясь формально под арестом, выходит в социальные сети. Сделать это без мобильного телефона или компьютера невозможно. Тогда кто из правоохранителей предоставил ему такую возможность?

Вопросов к кировской полиции и непосредственно к её главе - генералу Селянину - много. И главный: неужели под носом у генерала возникла вятская Кущёвка, а он и его подчинённые этого и не заметили?

Заговор молчания

Спустя десять дней после убийства в Кикнуре, 15 марта, в Вятских Полянах пьяный охотник открыл стрельбу из окна своей квартиры, ранив сотрудника полиции. По непонятным причинам реакция на эти происшествия со стороны руководства области и регио­нального УМВД оказалась совершенно разной.

Сообщение о стрельбе в Вятских Полянах поступило в полицию около 11 часов утра 15 марта. Уже через два часа после этого губернатор Соколов в своих соцсетях опубликовал такой комментарий:

«По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среа­гировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем».

Без промедления, в тот же день, вышел и официальный пресс-релиз регионального УМВД.

Как видите, в данном случае все, кому положено, очень оперативно отреагировали. Зато об убийстве в Кикнуре участника СВО, которое, напомним, произошло десятью днями ранее, до сих пор нет ни одного официального комментария. Молчит УМВД, молчит губернатор. Что это за «заговор молчания» такой? А между тем, на фоне официального молчания, слухи лишь множатся.

Роман ПЕРМИНОВ.