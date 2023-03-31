Вятка судоходная. Ваше мнение!

Фото: kirov.online

Правительство Кировской области утвердило «План мероприятий по восстановлению деятельности внутреннего водного транспорта на 2023 – 2027 годы».

Согласно документу, к 2027 году по Вятке должны регулярно осуществляться прогулочные рейсы для местных жителей и круизные маршруты для гостей области - с заходом пассажирских судов с Камы и Волги.

Поставлена задача возобновить и коммерческое судоходство: планируют открыть русловые месторождения полезных ископаемых, наладить добычу и транспортировку по Вятке «нерудных строительных материалов» (например, песка и гравия).

Для выполнения планов намерены просить денег у Москвы на очистку русла и углубление дна. Кроме того, Вятку должны включить в судоходную систему рек Поволжья.

Таким образом, Александр Соколов продолжил традицию двух своих предшественников на посту губернатора: и Никита Белых, и Игорь Васильев также планировали сделать Вятку вновь судоходной.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Есть ли смысл государству вкладывать деньги в судоходство на Вятке?

- Да, перевозка пассажиров, туристов и грузов даст экономический эффект

- Нет, на Вятке не осталось ни пароходов, ни барж, ни портовых мощностей

- Очистка и углубление дна реки - очередная коррупционная схема.

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: 24.mchs.gov.ru

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу изменения в Правилах противопожарного режима. Соответствующее решение приняло правительство РФ с подачи МЧС. Новые правила порадуют дачников и сельских жителей более щадящими нормами.

Так, гражданам разрешили на собственных дачных участках разводить открытый огонь для сжигания сухой травы, а также веток и другой растительности на расстоянии 15 метров от построек. Ранее разводить открытый огонь можно было не ближе, чем в 50 метрах от зданий.

Однако соблюдать эти правила было практически невозможно: имеющаяся площадь этого просто не позволяла. Дачники неоднократно просили пересмотреть нормы. И, видимо, их голос был услышан.

Также смягчены жесткие нормативы установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Вы поддерживаете смягчение правил сжигания травы и установки мангалов на садовых участках?

- Да, прежние правила были невыполнимы – 34 голосов (51,5%)

- Нет, теперь пожаров будет еще больше – 18 голосов (27,3%)

- Никогда не слышал о таких правилах – 14 голосов (21,2%)

Статью «Костры на 6 сотках» читайте в субботнем номере «Вятского края».