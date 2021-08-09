Вятка интернешнл. Как живут и учатся иностранные студенты в Кирове

Фото: vgorodekirove.ru

Как-то довелось мне присутствовать на встрече студентов из разных стран, поступивших на первый курс кировских вузов, с губернатором Игорем Васильевым. Это был настоящий праздник. Море улыбок, ярких нарядов, любопытных презентаций. Каждый привез видеофильм о своей родине и о себе. И, конечно, интересно было узнать дальнейшую судьбу необычных первокурсников. А также о Вятке глазами иностранцев. Спустя годы, благодаря проекту «Вятка интернешнл», родившемуся по инициативе правительства Кировской области, такая возможность появилась. Вот что рассказала о проекте одна из его авторов Елена Черных, пресс-секретарь губернатора.

- Елена Витальевна, расскажите, пожалуйста, когда и кем был создан проект?

- В марте этого года управление массовых коммуникаций Кировской области выпустило первую серию проекта «Вятка интернешнл». Это была наша общая идея, которая воплотилась в жизнь. Составляют сценарий каждой серии проекта, снимают, монтируют и озвучивают его - сотрудники управления, отдельного бюджета на создание проекта нет.

Все началось с регулярных встреч губернатора Игоря Васильева с иностранными студентами. Это интересные и позитивные люди, со своей культурой и традициями, которые уже успели полюбить наш город. За что? На этот вопрос они отвечают сами в рамках нашего проекта.

Молодые люди рассказывают, почему они выбрали именно Киров для получения высшего образования, как их встретил наш город, как обустроен их быт, какие увлечения кировской молодежи пришлись иностранным студентам по душе. А еще в каждом фильме они признаются в любви к Вятке. Одних наш город покорил красотой и тайной исторических мест, другие - нашли здесь хороших друзей и даже встретили первую любовь.

Большой вклад в создание каждой серии вносят наши кировские вузы. Они не только предоставляют площадки для съемок, но и делятся идеями, предлагают потенциальных героев.

- Цель проекта?

- Киров по праву может претендовать на звание «наукограда», Кировская область - это регион с большим научным потенциалом. Студенты получают здесь высшее образование в пяти вузах, из них более 700 - иностранцы. Не каждый полумиллионный город может похвастаться таким количеством высших учебных заведений!

Проект направлен не только на продвижение кировских вузов, качества их образования, но и на то, чтобы у кировчан была возможность со стороны посмотреть на наш город, взглянуть на Киров глазами людей из других стран.

- Сколько студентов-иностранцев уже стали его героями?

- Со времени старта проекта уже вышло четыре серии с четырьмя разными героями. Все они - студенты из зарубежных стран. Герои рассказывают о любимых местах в городе, о том, за что полюбили Вятку, как им живется в суровом кировском климате, о встречах с губернатором Игорем Васильевым и, конечно же, о студенческой жизни. Это достаточно активные люди, которые успевают не только учиться, но и работать, многие находят себе дело по душе.

Есть уникальные истории, когда любовь к России герою передалась от родителей. Будучи школьником, он уже знал, что будет получать высшее образование именно в нашем стране и нашем городе.

- Как они относятся к участию в проекте?

- Все наши герои положительно относятся к участию в проекте, многие потом отправляют готовые видео домой, показывают своим родителям. Для родственников это еще одна возможность посмотреть, как живут их дети в другой стране, как они учатся.

- Какие вы получаете отзывы кировчан на выпуски фильмов про иностранных студентов?

- В основном мы получаем положительные отзывы. Но есть и критика, которая будет учтена.

- На днях вышел новый фильм вашего проекта. Кто стал его героем на этот раз?

- Али Мохаммед Омар, студент из Судана. Он окончил Кировский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Сейчас учится на первом курсе ординатуры по специальности «Анестезиология и реаниматология», получая параллельно второе высшее образование. Он студент четвертого курса Кировского филиала Московского государственного юридического университета. Причем Али умудряется совмещать учебу с работой на станции «Скорой помощи» и в отделении реанимации кировской инфекционной больницы. Он считает, что работа с опытными врачами - это самая лучшая практика для выпускников медицинского вуза. Али хочет стать патологоанатомом, а без диплома врача - юриста в Судане на такую работу не возьмут.

По его словам, перед поступлением в вуз у него было два варианта: либо поехать на учебу в Китай, либо в Россию. Он посоветовался с ребятами, которые уже учились в нашей стране, и сделал свой выбор. И не пожалел, что выбрал Вятку.

Кстати, до приезда в Россию Али никогда не выезжал за пределы Судана. Поэтому первое время ему трудно было привыкнуть к холодам и снегу. А еще - к общежитию смешанного типа, когда молодые люди живут на одном этаже с девушками. На его родине это запрещено. Но главной проблемой для него вначале стал русский язык, так как он не знал ни одного слова. Однако, сдаваться не собирался: возвращаться домой без диплома было нельзя. Тем более, что он единственный из семьи педагогов выбрал профессию врача. И вся многочисленная родня возлагала на него большие надежды.

Как только Али стал понимать, что такое Россия, ее особенный менталитет, он решил познакомить с ней всех жителей Судана. С первого курса в свободное время Али Мохаммед Омар ведет дневник, где описывает интересные моменты из своей жизни в Кирове. Правда, пока еще на арабском языке, но мечтает опубликовать книгу о России и на русском, который стал для него почти родным. Он настолько его полюбил, что мечтает разговаривать на нем не только правильно, но и красиво. Молодой человек старается избавиться от акцента и ходит на занятия к специалисту по культуре речи. К тому же, собирается переводить русскую литературу на арабский язык.

После окончания университета Али Мохаммед Омар уедет на родину: по договору он должен отработать в больницах своей страны два года. Но есть большая вероятность, что в наш город он еще вернется.

Али встретил в Кирове девушку своей мечты, на которой готов жениться.

Подготовила В. Георгиева.