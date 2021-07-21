ВятГУ и «Уралхим»: точки соприкосновения

Вятский государственный университет и АО «ОХК «Уралхим» провели совместную стратегическую сессию.

От АО «ОХК «Уралхим» в стратсессии участвовали специалисты в области HR, R&D, производства и маркетинга. ВятГУ представили ректор Валентин Пугач, команда проекторов и директоров Институтов.

В ходе стратегической сессии партнеры обсудили возможные направления взаимодействия. В первую очередь представителей «Уралхима» интересовали возможности ВятГУ в вопросах подготовки кадров и научно-исследовательской, инновационной деятельности.

Заместитель генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по организационному развитию и коммуникациямАлександра Глазкова отметила: «В моей профессиональной практике было много проектов, связанных с сотрудничеством и построением системных отношений с научно-образовательными организациями, но именно совместную стратегическую сессию и я, и компания Уралхим, и ВятГУ делали впервые.Точно могу сказать, что формат опробован успешно. Любому крупному бизнесу важно определить, с какими партнерами ему по пути. Здесь важно найти общие точки пересечения, показатели результатов, которые всех устраивают и будут вести к развитию с обеих сторон. И, конечно, здорово не просто прийти со своими запросами в вуз, а вовлечь команду университета в разработку совместных планов».

«Во время встречи больше сосредоточили внимание на научной деятельности. Обсудили блоки, связанные с продукцией компании, технологией производства и его цифровизации. В каждом из этих блоков были предложены проекты, отвечающие современным трендам на экологизацию и цифровизацию», – поделился подробностями о стратсессии директор Института химии и экологии ВятГУ Денис Козулин.

Сейчас по предложенным в ходе стратсессии проектам готовится дорожная карта взаимодействия Вятского государственного университета и Объединенной химической компании «Уралхим» до 2027 года.