Вам «шашечки» или ехать? По чьей вине строительство новых школ в Кирове под угрозой срыва?

О том, что нашему област­ному центру критически не хватает школ, говорится не первый год. Учитывая требования Президента о переводе всех средних учебных заведений на работу в одну смену, проблема становится еще острее.

Бег с препятствиями

Напомним, в 2021 году городские власти объявили конкурсы на возведение четырех школ и семи пристроев к действующим школам. Делать это им пришлось несколько раз подряд, так как желающих построить общеобразовательные учреждения за те деньги, что были предложены заказчиком, в городе просто не нашлось.

В итоге в сентябре 2021 года контракты на проектирование и строительство четырех школ получило ООО СК «Монолит». Сразу после заключения договоров компания приступила к разработке типовых проектов школ.

Однако, когда они уже были готовы и направлены на экспертизу, на федеральном уровне приняли новый СанПиН, изменивший требования к планировке зданий школ. Понятно, что в таких условиях получить положительное заключение государственной экспертизы на строительство стало невозможным.

Несмотря на это, СК «Монолит» за счет собственных средств разработала проектно-сметную документацию по новым санитарным правилам и опять направила их на госэкспертизу.

Учитывая изменения в законодательстве, заказчик (УКС горадминистрации) продлил срок выполнения первого этапа работ - создания типовых проектов - до 31 августа 2022 года. Это условие строительная компания соблюла и прошла экспертизу без отставаний от нового графика. Сроки выдерживаются до сих пор.

Сейчас строительство на объектах идёт практически круглосуточно. При проведении работ обязательно учитываются сроки технологических процессов.

Попали в сети

Однако только на этом (на изменении СанПиН) проблемы не закончились. Городская администрация, выбирая места под строительство социально значимых объектов, выделила неподготовленные для начала работ земельные участки.

Например, в Зубаревском лесу участок был настолько заболоченный, что начать работы оказалось невозможно до середины июля: техника просто увязала в болоте, а отсыпку участка площадью 26 тысяч квадратных метров заказчик (УКС) не выполнил.

Для того чтобы привести земельный участок к нормативу, строительная компания «Монолит» за счет собственных средств выполнила работы по отсыпке грунта и ме­лиоративные меро­приятия, которые, кстати, не были предусмотрены в техническом задании.

Проблемы возникли и с подводкой инженерных сетей, прокладкой ливневой канализации. Эти работы также находятся в ведении городской власти. Кстати, конкурсы на строительство ливневки и дороги к строящейся школе начали проводить только летом.

Аналогичная ситуация в Долгушино. Там также до сих пор коммуникации не доведены до объекта нового строительства. Компанией «Монолит» проложена временная теплотрасса. И это несмотря на то, что еще в июне 2022 года ресурсоснабжающей компании «Т Плюс» в 100% объеме были авансированы работы по техприсоединению к действующим сетям. Строительство коммуникаций не началось до сих пор.

Несмотря на это, на все строительные площадки полностью завезены материалы: ЖБИ, кирпич, смонтированы колонны и перекрытия. По словам представителя СК «Монолит», единственное, что не дает продолжить работу по строительству школы - это отсутствие инженерных сетей.

Несколько лучше обстоят дела на проспекте Строителей, 29. Там работы по возведению школы находятся в завершающей стадии, однако и здесь есть проблема: на территории находится заправка, которую заказчик (УКС) обязался демонтировать.

Быть или не быть?

Тем не менее, если на трех названных выше школах работы, пусть и не без проблем, но ведутся, то возведение еще одного объекта - школы на 1100 мест в микрорайоне Шубино - Ганино - находится под вопросом.

Первоначально планировалось, что здесь будет жилая застройка на несколько тысяч квартир с развитой социальной инфраструктурой, включая школу. Застройщик по договору - СК «Монолит» - с начала работ уже вложил в объект порядка 80 млн рублей собственных средств.

Расторжение договора на строительство школы по инициативе заказчика (УКС) с ООО «Монолит» фактически перечеркивает все планы по комплексному развитию этой территории.

Кстати, разрешение на возведение первого многоквартирного дома в этом микрорайоне уже выдано. Неужели вместо нового жилого комплекса мы вновь получим пресловутую точечную застройку?

Начинай с начала…

В 2022 году новые школы снова преследуют неудачи. Аукционы на их строительство объявлялись несколько раз и вновь на них не вышел ни один участник кировского строительного рынка.

Позднее, в июне, между областным правительством и компанией «Кировспецмонтаж» была достигнута договоренность и фирма на очередном аукционе заявилась на строительство одной из школ. Однако, спустя четыре месяца строительство находится в нулевой точке.

Фактически работы по строительству социально значимых объектов по нацпроекту «Образование» в Кирове ведет только СК «Монолит».

При этом городские депутаты неоднократно поднимали вопрос строительства новых школ. Однако всякий раз их разговоры сводились к туманным намекам на некую аффилированность застройщика к известным в области людям. Так и хочется спросить этих горе-народных избранников: «Вам шашечки, или ехать»? Ведь по существу, вставляя палки в колеса, они срывают реализацию в областном центре Национального проекта.

Т. Андреев.