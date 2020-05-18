В заботе о себе любимом. В Кирове муниципальный чиновник имеет право на бесплатную квартиру

Чиновники себя любят, и это проявляется во всём. В размере заработных плат, в премиях, в доплатах, в льготах, в пенсиях и т.д. Впрочем, не всегда это исходит от них самих. Еще с 1990-х бытует тезис, что без достойных зарплат они неизбежно превратятся в коррупционеров. Спорное, конечно, утверждение. Практика уже много раз подтверждала, что честные чиновники, живущие на одну зарплату, в России все же существуют, и их немало.

Российский народ, надо сказать, готов терпеть такое положение. До тех, правда, пор, пока преференции чиновного люда не выходят за разумные пределы. А последнее стало случаться все чаще и чаще. То собачек своих они на выставки за границу частными реактивными самолетами возят, то гостиницами шикарными в командировках пользуются. А уж то, что они народу говорят, шокирует многих. «Макарошки всегда стоят одинаково» и «денег нет, но вы держитесь» им долго не забудут.

Впрочем, все это больше не про нас, не про вятских. Хотя и наши чиновники, как оказалось, не лыком шиты.

На заседании Кировской городской думы депутат от фракции «Справедливая Россия» Альберт Бикалюк рассказал, что, изучая Устав муниципального образования «Город Киров», он обнаружил там статью, дающую право муниципалитету безвозмездно выделять деньги городским чиновникам на приобретение квартир.

Шокированный «народный избранник» направил запрос в городское руководство с требованием отчитаться, сколько средств из горбюджета на это уже было потрачено. Он предложил создать рабочую группу, которая пересмотрела бы список преференций для городских чиновников.

«Вятский край» попросил Альберта Александровича прокомментировать как свое вы­ступление на заседании город­ской думы, так и направленный после этого запрос.

- Что, собственно, вас возмутило в том, что чиновники могут претендовать на бюджетную поддержку для улучшения жилищных условий?

- Прежде всего то, что эта норма внесена в устав. Кто сейчас не нуждается в таком улучшении? Вы нуждаетесь, я нуждаюсь, многие нуждаются. За что муниципальным служащим такая особая привилегия? Поэтому, когда я выступал, я прямо сказал, что эту норму нужно исключить. Здесь не богадельня, чтобы сюда приходили всякие и за счет налогоплательщиков, наших горожан покупали себе квартиры.

- А какова судьба вашего запроса? Вы получили на него ответ?

- Пока нет.

- Как вы думаете, вам ответят?

- Я думаю, что да. Но в любом случае, получу я его или нет, давали деньги или не давали, эту норму нужно убрать. За что давать чиновникам преференции?

И еще хотел бы сказать, что внесение изменений в устав города возможно только по итогам публичных слушаний. Поэтому резонно спросить у администрации, как им удалось обмануть наше население, что оно проголосовало «за» и поддержало эту норму? Неужели все, кто находился тогда в зале, единогласно заявили: давайте сбросимся на покупку квартиры для Ковалёвой, Плехова или кого-то еще? У нас у всех не настолько широк карман, чтобы мы покупали чиновникам квартиры. Они ведь не героические поступки совершают, чтобы такое заслужить.

- А что вам даст, если вы будете знать, кому квартиры уже купили и сколько на это бюджетных денег израсходовано?

- Мне лично это ничего не даст. Но пусть другие посмотрят, кто у нас входит в число «особо заслуженных», кому весь город скидывается на квартиры.

Пока я не знаю эти имена. Но зачем эта норма в уставе? Мы ведь и санаторно-курортное лечение чиновников оплачиваем. В том числе и главе города, и главе администрации. За что им такие почести? У них у всех и без того хорошие зарплаты. У них отпуска по два месяца. Они могут позволить себе хорошо отдохнуть. А мы им и санаторно-курортное лечение оплачиваем, и на квартиры сбрасываемся.

- Ну хорошо, узнаем мы, кому квартиру купили, и кто сколько денег на это получил. Но ведь отменить все это будет нельзя, да и деньги назад ни­кто не вернет.

- Конечно, это так. Но вот, чтобы дальше никому не было повадно за бюджетный счет купить квартирку, затем и нужно поднимать этот вопрос. И впредь ни для кого такие льготы не вводить.

- А это ваше громкое выступление как-то связано с тем, что вы сняли свою кандидатуру с конкурса на главу администрации города?

- Косвенно. Когда я начал готовиться к конкурсу, я начал изучать устав. От и до, как говорится. И обнаружил там эту норму. Потом выяснил, что она попала туда в декабре 2017 года. То есть после того, как я перестал быть городским депутатом. А им я был до 2012 года. Я увидел ее и удивился. Я ведь помню, как мы обсуждали выделение денег для Мачехина (Георгий Мачехин с 2008 по 2011 год был главой администрации г. Кирова. - Ред.). И я единственный, кто тогда был против. Это было то ли в 2008-м, то ли в 2009 или 2010 году. Ему тогда дали, по-моему, пять миллионов на квартиру. Но тогда такой нормы в уставе не было. Тогда это была разовая акция, решение думы по выделению денег. А сейчас, когда эта норма есть в уставе, можно даже думу не спрашивать. Просто запланировали эти расходы в бюджете - и человек их получает. Зачем, почему, за что - уже не имеет значения.

- Вы, когда изучали муниципальные документы, может быть, и еще что-то там интересное обнаружили? Каких демаршей от вас еще ждать?

- Я, конечно, перелопатил много документов. Особенно за период с 2012 по 2019 год, пока не имел отношения к работе городской думы. Но все, понятно, охватить не мог. Я иногда задаю вопросы: почему так было сделано, было ли это целесообразно? Но это сложно. Бюджет у нас был с дефицитом в полмиллиарда. Это на 1 апреля. А сейчас он у нас будет только увеличиваться. Придется давать субсидии по транспорту, по социалке и так далее. Не пойдут доходы от аренды, от продажи муниципального имущества. Не будет поступлений от ЕНВД (единого налога на вмененный доход. - Ред.), от УСН (упрощенной системы налогообложения. - Ред.). Ситуация усложняется, а мы чиновникам квартиры покупаем. Решение об отмене нормы назрело, и оно будет своевременным.

Беседовал Сергей СМОЛИН.