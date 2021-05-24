В Юрьянском районе обнаружилось ещё одно предприятие по уничтожению медотходов

У каждого района есть своя слава. Так, например, Уржум нам известен своей водкой, Кумёны - колхозом «Красное знамя», который является региональным лидером в молочном производстве, Вятские Поляны - оружейным заводом «Молот», Фалёнки - знаменитым сортом картошки. И такой положительной известности у вятских городов немало.

Но есть в нашей области места, где негатив превалирует над позитивом. Яранск, к примеру, отметился разнузданной алчностью горе-бизнесмена Николая Ганжелы и орденом «Сказочной глупости», который был присвоен бывшему главе района Владимиру Логинову. Советск неразрывно связан с деятельностью «первого коммуниста» области Сергея Мамаева. Афанасьево и Малмыж громко прозвучали в связи с уголовными делами, возбуждёнными против первых лиц муниципальной власти.

И сегодня этот негативный перечень готов продолжить Юрьянский район. Там обнаружилось еще одно предприятие, занимающееся уничтожением медицинских отходов. Жителей соседних с ним населенных пунктов очень беспокоит то, что за ним, как им кажется, нет должного надзора со стороны уполномоченных на то органов.

Заходи кто хочет

Честно говоря, когда в редакцию «Вятского края» обратились жители Юрьянского района по проблеме сжигания медицинских отходов, я подумал, что они жалуются опять на то предприятие, о котором наша газета писала в феврале этого года. Публикация называлась «Должен ли бизнес дурно пахнуть?», и в ней речь шла о работе предприятия «БиоВейстКиров», которое занимается уничтожением того, что поступает из больниц области. И смрадный дым от установки достигает посёлка Мурыгино, рядом с которым находится эта промплощадка.

Однако оказалось, что «БиоВейстКиров» - не единственное предприятие на территории Юрьянского района, которое ведет такую деятельность. Тем же самым занимается еще одна «контора», но в другом месте.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - говорят в народе. Поэтому мы выехали на место, которое указали юрьянцы.

Обнаружить свалку, на которой ведется сжигание медицинского мусора, оказалось несложно. Почти сразу за деревней Высоково мы увидели характерные ее признаки. У самой дороги валялись коробки, ящики, пакеты, явно привезенные сюда местными коммерсантами. Немногим далее обнаружились и ворота, рядом с которыми по одну сторону висел аншлаг: «Полигон ТБО (свалка). Часы работы: … ООО «Ирина», а по другую: «Въезд по пропускам. Ведется видеонаблюдение».

Ворота, конечно, были заперты. Впрочем, их и воротами-то назвать можно лишь условно: по грудь обычному человеку, сварены из нескольких труб и покрашены. А рядом проход между ними и забором. Да и в последнем доски уже выбиты. Так что попасть на территорию довольно просто. Тем более что людей, которые ее охраняли бы, вообще не наблюдалось.

За воротами расположился домик, в котором, видимо, должна находиться охрана. А за ним свежая свалка, где с одной стороны явно коммерческий мусор, а с другой - отходы лесопиления. Мимо домика в глубь территории идет грунтовая дорога, пройдя по которой совсем немного можно вдали увидеть небольшой ангар из металлопрофиля, огражденный забором. Никаких табличек, обозначающих, что здесь находится, нет.

За этим строением обнаружилась еще одна свалка. На ней были кучи пепла, перемешанного с разными флакончиками и одноразовыми шприцами. Стало ясно, что именно здесь и сжигают то, что привозят из больниц.

А вокруг ни души (даже бомжей поблизости не видно). Только по другую сторону дороги трактор пахал поле.

Забор, окружающий ангар, оказался не сплошным, а только с трех сторон. Так что возможность сфотографировать всё, что находилось на этом месте, имелась. И экскаватор, и печи, в которых, по-видимому, жгут отходы, и бочки из-под дизельного топлива, да и саму свалку в разных ракурсах.

А поскольку вокруг не было ни одного человека, кто мог бы хоть что-то пояснить, пришлось ехать в Юрью, до которой оказалось ближе всего. Если взглянуть на карту, то там от свалки до райцентра по прямой всего пара-тройка километров.

Вопросы есть, ответы будут?

В юрьянской администрации и. о. главы района Игорь Шулаев пояснил, что свалка, на которой мы только что побывали, закрыта. Договор с арендатором - ООО «Ирина» - расторгнут еще в марте этого года. А вот сжигание медицинского мусора ведется на участке (кадастровый номер 43:38:260227: 550), который является частной собственностью, и ответственность за то, что там происходит, муниципальная власть не несет.

Сотрудник райадминистрации Ольга Метелева, которая отвечает за данное направление деятельности, дополнила слова своего шефа. Она сказала, что уничтожением медотходов занимается ООО «Аврора» и что предприятие является действующим. Ее удивило то, что я свободно попал на территорию закрытого полигона ТБО и смог побывать на площадке, где стоят печи. Сама она там бывает, но дальше ворот не проходит. При необходимости работники «Авроры» сами выходят к ней.

Нашлись у специалиста райадминистрации и данные директора «Авроры» - Константина Окулова (он же, как потом выяснилось, является и учредителем этого ООО). По ним удалось установить, что ООО «Аврора» действительно существует. У предприятия есть даже собственный сайт. Вот только данные о его местонахождении, указанные на этом сайте, не совпадают с юридическим адресом, который фигурирует в данных портала «За честный бизнес». Впрочем, такое часто бывает.

Занимается «Аврора», как указано на ее сайте, «сбором, транспортированием, утилизацией, обезвреживанием, уничтожением отходов (опасных отходов I - IV классов опасности, биологических, медицинских) без привлечения третьих лиц». Санитарно-эпидемиологическое заключение на занятие такой деятельностью выдано в 2015 году. Хотя само общество, как указывает портал «За честный бизнес», зарегистрировано еще в 2008 году.

Как свидетельствуют данные ФНС за 2020 год, «Аврора» - прибыльное предприятие. Его доходы за год составили почти 20 млн. рублей, тогда как расходы - лишь 11 млн.

Согласно информации с портала Rusprofile.ru, только в феврале-марте текущего года это ООО заключило контракты с Кирово-Чепецкой ЦРБ, Кировской горбольницей № 5, МСЧ-43 и Кировской психиатрической больницей им. Бехтерева. А в общем списке бюджетных заказчиков (коих числится 126), который приводит портал «За честный бизнес», значатся почти все медорганизации Кирова и области.

Все эти сведения вызывают диссонанс с тем, что я наблюдал непосредственно на месте уничтожения медицинских отходов, и порождают много вопросов. Во-первых, как может вестись такого рода деятельность на площадке, куда легко попасть любому желающему? И почему она не имеет никаких опознавательных знаков - ни названия предприятия, ни контактных данных, ни каких-либо других сведений, позволяющих судить о ее работе? Во-вторых, достаточна ли мощность печей, которые используются для сжигания отходов, если в золе после этого обнаруживаются несгоревшие пластиковые шприцы и флаконы из-под лекарств? В-третьих, как влияют выбросы предприятия на сельскохозяйственные культуры, которые произрастают на полях, непосредственно примыкающих к этой площадке? Ну и, наконец, в-четвертых: попадают ли отходы от такой деятельности в речки, которые протекают поблизости?

И вот еще что хотелось бы заметить. Судя по заключённым «Авророй» контрактам, сжигание отходов должно происходить ежедневно и непрерывно. Однако то, что на момент осмотра площадки там никакой деятельности не велось, наводит на мысль: уж не зарывают ли работники предприятия часть поступающего из больниц мусора в землю без всякой термической переработки? И наличие на площадке экскаватора служит косвенным подтверждением этих подозрений.

Думается, ответ на эти вопросы должны дать надзорные органы, которые обязаны контролировать такие предприятия.

Уйти от ответственности

В ходе посещения Юрьянского района обнаружился и интересный поворот событий, связанных с февральской публикацией «Вятского края». По ее поводу депутат регионального Законодательного собрания Леонид Сандалов направил запросы в компетентные органы - в юрьянскую районную администрацию, в Роспотребнадзор, в региональное министерство охраны окружающей среды и в областную прокуратуру. Пришедшие ответы, с одной стороны, порадовали, а с другой - озадачили.

Так, например, прокурорские работники обнаружили многочисленные нарушения в работе предприятия, занимающегося уничтожением медицинских отходов. В ответе на депутатский запрос указано, что оно «учет отходов не осуществляет, формы статистического наблюдения, декларация о воздействии на окружающую среду в уполномоченные органы не направляются, мероприятия по предупреждению и устранению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения не разработаны. Кроме того, производственный контроль за соблюдением требований при обращении с отходами в организации не осуществляется». А поскольку выявленные безобразия не были своевременно устранены, в суд направили исковое заявление о «приостановлении деятельности по сжиганию отходов».

Со стороны регионального министерства охраны окружающей среды, которое получило прокурорское заключение, предприятие было привлечено к административной ответственности.

Таким образом, сомнения в добросовестности этой конторы нашли свое подтверждение. Хотя и не в полной мере, так как Роспотребнадзор в пробах воздуха, взятых рядом с предприятием, не обнаружил превышения ПДК загрязняющих веществ. Впрочем, это ведомство и в Кирове, рядом с Биохимом, жалобы на который идут от кировчан уже не один год, также не находит превышения ПДК в атмосфере.

И на этом положительные новости заканчиваются. Начинается то, что вызвало вопросы. Во всех ответах на депутатские запросы вместо ООО «БиоВейстКиров», о котором писал «Вятский край» и чье наименование назвал работник этого предприятия, находившийся в тот момент на площадке, значится ООО «ЭкоНОМ».

Как пояснили в юрьянской районной администрации, собственник участка, на котором находится мурыгинская свалка и работает предприятие по сжиганию отходов, - ООО «Полигон», - в начале этого года провел межевание, разделив территорию на две части. Одну из них он продал в марте (соответственно, уже после публикации «ВК») ООО «ЭкоНОМ». И сейчас именно последнее несет всю полноту ответственности за любые нарушения, которые обнаруживаются при эксплуатации мощностей, имеющихся на этом участке.

Но вот что интересно. И ООО «ЭкоНОМ», и ООО «БиоВейстКиров» (согласно данным портала «За честный бизнес») имеют одного и того же директора - Владимира Мальцева. Он же в обоих случаях выступает и мажоритарным собственником этих обществ.

Складывается впечатление, что публикация «ВК» заставила ООО «Полигон» озаботиться отмежеванием от работы опасного предприятия, а последнее сделало попытку уйти от ответственности за счет смены вывесок. Хотя ему это и не совсем удалось. Остается надеяться, что надзорные органы заставят нарушителя сделать свой бизнес безопасным как для окружающей среды, так и для жителей Мурыгино.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.