В «Уралхиме» стартовал проект стажировок

В филиале «КЧХК» компании «Уралхим» стартовал проект стажировок для студентов высших учебных заведений.

Стажировка предполагает официальное трудоустройство студентов на открытое рабочее место в качестве специалиста на 1,5-3 месяца с выплатой заработной платы. Главное условие– работа над проектом и его защита перед комиссией предприятия. Тема проекта определяется вместе с опытным наставником, закрепленным за стажером.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» компании «Уралхим» по персоналу:

«Перед стартом проекта была проведена большая работа: мы направили информацию с условиями программы в учебные заведения, затем провели встречи со студентами профильных факультетов. Желающие сразу откликнулись и направили свои резюме и рекомендации от учебных заведений. Отбор проводили тщательно. Подобные стажировки позволяют студенту не просто применить свои теоретические знания, полученные во время обучения, но и помогают профессиональному самоопределению, дают возможность почувствовать себя сотрудником большого предприятия».

Новой возможностью уже воспользовались два третьекурсника института химии и экологии Вятского Государственного университета и второкурсница Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, обучающаяся по направлению «Химическая технология соединений азота».

Стажируются они в проектно-конструкторском отделе завода под руководством наставников из технолого-экологической группы.В дальнейшем студенты смогут доработать проект и использовать его в качестве выпускной квалификационной работы. А на будущий год продолжить стажировку на предприятии, либо прийти сотрудниками.

С начала 2022 года в филиале «КЧХК» компании «Уралхим» производственную практику прошли 56 студентов вузов и 153 учащихся сузов.