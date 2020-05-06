В «УРАЛХИМе» провели ремонт установок по производству нитрата кальция

В конце апреля в филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершили ремонт на производстве нитрата кальция.

Ремонт был проведен на двух установках грануляции. Они включают в себя узел получения пульпы нитрата кальция, узел фильтрации пульпы на пресс-фильтрах, установки гранулирования и классификации, линии упаковки и отгрузки готового продукта потребителям.

Перед началом капитального ремонта все технологическое оборудование было выключено из работы, освобождено от продукта, очищено и промыто, подготовлено и передано представителям ремонтных служб. Они провели большой объем работ по ревизии, замене и ремонту насосного парка, перемешивающих устройств, поточно-транспортной системы, фильтр-прессов, узлов гранулирования и классификации, станций наполнения продукта в МКР и мелкую тару, запорной и регулирующей арматуры, приборов и коммуникаций КИПиА.

По окончании ремонтных работ сотрудники специализированной организации провели режимно-наладочные испытания теплогенераторов. Их цель – обеспечение полноты сгорания природного газа, стабильная работа установок и получения сушильного агента необходимого качества.

– Все ремонтные и пусконаладочные работы были выполнены качественно и в срок. Отметим слаженное взаимодействие всех сотрудников, принимавших участие в ремонте. Установки включены в работу, получен товарный гранулированный нитрат кальция, – рассказал начальник цеха фосфорной кислоты и нитратных солей Александр Шевелев.