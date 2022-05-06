В «Уралхиме» прошла неделя охраны труда

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню охраны труда, который традиционно празднуется 28 апреля.

В преддверии праздника, дети сотрудников филиала приняли участие в конкурсе рисунков «Безопасность в саду, лесу, быту». Всего было представлено 80 работ, из которых на предприятии была оформлена выставка. Прошел и конкурс плакатов среди подразделений и детей работников филиала. Также был проведен ежегодный смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации» (ППО ОАО «КЧХК») среди старших уполномоченных по охране труда. Победителями в этом году стали приборист цеха №71 Евгений Мальцев и энергетик участка цеха №54 Дмитрий Дряхлов.

В 2022 году в филиале «КЧХК» ко Всемирному Дню охраны труда приурочено обучение уполномоченных лиц первой ступени контроля. Цель занятий – повысить уровень грамотности сотрудников в сфере контроля соблюдения законодательства и нормативно-правовых актов (НПА) об охране труда на рабочих местах и защите интересов, прав персонала.

Ольга Игитова, председатель профсоюзного комитета, технический инспектор труда ППО ОАО «КЧХК»:

«Основными подходами в организации общественного контроля для нас является создание условий для реализации на предприятии принципов предупреждения и профилактики опасностей, минимизации повреждения здоровья работников. И мы понимаем, что без активного участия самих работников в оценке рисков и управлении ими обеспечить 100% безопасность на рабочих местах не получится».

В процессе обучения уполномоченные по охране труда должны демонстрировать лидерство, формировать у коллег сознательное отношение к культуре безопасности, принципам нулевого травматизма, содействовать созданию мер по снижению опасностей и рисков, создавать условия для предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний на рабочих местах.