В «УРАЛХИМе» отметили Международный день качества

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» отметили Международный день качества.

В честь этого дня впервые на предприятии была проведена викторина, в которой приняли участие сотрудники 25 подразделений. Участники проверили свои знания в области истории возникновения международной системы качества и интегрированной системы качества завода, стандартов качества, нюансах, принципах и факторах, влияющих на качествопродукциии производства.

В этом году продукция филиала «КЧХК» вновь стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров». Знак качества был присужден на региональном этапе двум продуктам: сульфонитрату NS 30:7и азотофосфатуNP 33:3. В первом полугодии 2020 года объемы производства удобренийвыросли на 44%и 5% соответственно по сравнению с тем же периодом за 2019 год.

– Международный день качества отмечается во многих странах. В этот день у нас есть возможность сказать спасибо тем коллегам, которые делают свою работу по-настоящему качественно: выпускают продукцию и отправляютее потребителю, ведут и улучшают процессы на своих рабочих местах, всесторонне способствуют продвижению идей качества в жизнь, поблагодарила работников предприятиязаместительдиректора по качеству филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Оксана Иванкина.