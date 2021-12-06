В топе «зелёной» повестки. В Кирове прошел всероссийский форум по утилизации отходов

В корпусе ВятГУ «Инженериум» состоялась конференция «Выстраивание комплексной системы рециклинга в России». Главной темой ее стала презентация федеральной государственной информационной системы в сфере обращения с отходами первого и второго классов опасности.

Умело вела корабль науки через рифы вопросов и дискуссий профессор ВятГУ Тамара Ашихмина. Она поочередно давала возможность высказаться представителям Законодательного собрания, министерства охраны окружающей среды, Управления Росприроднадзора по Кировской области, гостям.

В этом году конференция собрала 182 участника из 20 регионов России, многие из них выступили с интересными и актуальными докладами. Недаром министр охраны окружающей среды Алла Албегова заметила, что тема переработки отходов - в топе экологической повестки. В приоритете - максимальное вовлечение отходов во вторичное производство.

В начале конференции один из выступавших - вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Леонид Перминов - высказал пожелание: услышать, какие конкретно технологии будут применяться при утилизации отходов первого и второго классов опасности.

Монополия на отходы?

С докладами о системе обращения с отходами первого и второго классов опасности, которая стартует в России с 1 марта 2022 года, выступили Инесса Федорчук, начальник управления по реализации проектов в сфере экологии госкорпорации «Росатом», и Екатерина Демичева, директор по развитию АО «Русатом Гринвэй».

Они, в частности, отметили, что каждый год в России объем образующихся отходов растет. Если сейчас он составляет около восьми миллиардов тонн, то к 2030 году ожидается его удвоение. Накопленные отходы - угроза национальной безопас­но­сти, а между тем наши полигоны и свалки могут стать источниками ценнейших ресурсов в случае переработки отходов.

Новая система обращения с опасными отходами готова к запуску. И с 1 марта отходообразователи обязаны будут передавать их федеральному экологическому оператору. Это первый шаг в программе утилизации отходов первого и второго классов опасности, для чего планируется создание семи технопарков в регионах России.

На слайдах - таблицы с цифрами и технологиями. Подробно расписано, где и какие отходы будут утилизироваться. К примеру, слайд «Матрица отходов и технологических решений ПТК «Восток». В технопарке в Усолье-Сибир­ском будут перерабатываться ртутьсодержащие отходы. В ПТК «Центр» в Дзержинске собираются утилизировать отходы тока - батарейки, аккумуляторы. В технопарке «Западная Сибирь» предполагается переработка органики. А что же у нас, в «Марадыков­ском»? Из докладов мы так и не узнали.

И только в дискуссии удалось кое-что выяснить.

Вопросы из зала:

- В Кировской области много лет действует предприятие «Куприт», перерабатывающее ртутные лампы. С пуском ПТК «Мирный» оно останется не у дел? Получается, что ФЭО станет монополистом этого?

- Мы никогда так вопрос не ставили, - ответила представитель ФЭО.

- Мы не услышали ничего о новом производственно-техническом комплексе «Мирный». Когда начнется его строительство? - поинтересовался Виталий Пересторонин, эксперт в сфере экологии и природопользования Общественной палаты Кировской области.

По словам Инессы Федорчук, госэкспертиза пройдена, в данном технопарке планируется уничтожение отходов физико-химическими методами и термической обработкой. Начало строительства пока неизвестно.

ПТК «Мирный» отодвинут

После конференции я попросила профессора ВятГУ Тамару Ашихмину поделиться впечатлениями. Она заострила внимание на проблемах.

- Информационная система переработки отходов, конечно, необходима, но чтобы в нее войти, предприятию надо преодолеть много препон. У каждого отхода должен быть паспорт, а для этого надо проанализировать его состав. Лабораториям аналитического контроля предприятий и природоохранных организаций необходимо пройти доаккредитацию на широкий спектр отходов. А пока получается, что отходы первого и второго классов опасности предприятию легче скрыть, чем везти в Москву или Санкт-Петербург на физико-химический анализ.

В нашей области нет таких лицензионных лабораторий, поэтому предприятия вынуждены избавляться от опасных отходов кто как сможет. На «Авито» много предложений от же­лающих за деньги вывезти эти отходы. Только вот куда? Так и появляются свалки в наших лесах. А потом по предписанию прокуратуры министерство лесного хозяйства вывозит их и утилизирует за счет нашего кармана.

- Тамара Яковлевна, а где образуются отходы первого и второго классов опасности?

- На всех предприятиях, где есть гальваническое производство. К примеру, ртутные электролизёры, или там, где проводится никелирование, кадмирование изделий. Посмотрите, сколько на свалках старых телевизоров, компьютеров, сотовых телефонов. А они содержат свыше двадцати тяжёлых металлов, в том числе и ртуть, кадмий, хром и другие. Если мы в области свои опасные отходы скроем, то ПТК «Мирный» может выпасть незавидная доля уничтожения чужих отходов (из других регионов).

- Многие участники конференции были удивлены тем, что в докладе не услышали информации по нашему объекту.

- Дело в том, что он отодвинут и находится не на первой очереди строительства. Сейчас все силы и средства брошены на заводы в Кургане и Горном (Саратовская область). А на наш объект денег не хватило, поэтому его строительство притормозили.

- Чем дальше будет отодвинуто строительство, тем лучше для кировчан…

- Да, я всегда говорила, что нужен взвешенный подход при выборе места для завода, территория Оричевского района не совсем подходит для этого. И еще одна новость: вместо трех линий переработки в ПТК «Мирный» пока планируются две линии: физико-химическая утилизация гальваношламов, аккумуляторов и высокотемпературная - органики (нефтепродуктов). Демеркуризации не будет. А представьте, что если бы все 444 вида отходов уничтожались на одном объекте? Это же какая лаборатория могла за всем уследить?

- На конференции речь зашла и о медицинских отходах.

- Это просто катастрофа, как сказал Эдуард Патрушев, генеральный директор АО «Куприт». Медицинских отходов гораздо больше, чем отходов первого и второго классов опасно­сти. А в федеральном законе нет даже строки об их утилизации. И в итоге они «зависли» по всей стране. Куда их везут? Опять же в лес! А ведь они - источники опасности. Подводя итоги конференции, мы записали в адрес Законодательного собрания Кировской области пожелание, чтобы депутаты вышли с ини­циативой по решению этой проблемы, объединившись с другими регионами, в целом по стране.

Подготовила Вера Ануфриева