В топе «зелёной» повестки. В Кирове прошел всероссийский форум по утилизации отходов
ОБЩЕСТВО
В корпусе ВятГУ «Инженериум» состоялась конференция «Выстраивание комплексной системы рециклинга в России». Главной темой ее стала презентация федеральной государственной информационной системы в сфере обращения с отходами первого и второго классов опасности.
Умело вела корабль науки через рифы вопросов и дискуссий профессор ВятГУ Тамара Ашихмина. Она поочередно давала возможность высказаться представителям Законодательного собрания, министерства охраны окружающей среды, Управления Росприроднадзора по Кировской области, гостям.
В этом году конференция собрала 182 участника из 20 регионов России, многие из них выступили с интересными и актуальными докладами. Недаром министр охраны окружающей среды Алла Албегова заметила, что тема переработки отходов - в топе экологической повестки. В приоритете - максимальное вовлечение отходов во вторичное производство.
В начале конференции один из выступавших - вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Леонид Перминов - высказал пожелание: услышать, какие конкретно технологии будут применяться при утилизации отходов первого и второго классов опасности.
Монополия на отходы?
С докладами о системе обращения с отходами первого и второго классов опасности, которая стартует в России с 1 марта 2022 года, выступили Инесса Федорчук, начальник управления по реализации проектов в сфере экологии госкорпорации «Росатом», и Екатерина Демичева, директор по развитию АО «Русатом Гринвэй».
Они, в частности, отметили, что каждый год в России объем образующихся отходов растет. Если сейчас он составляет около восьми миллиардов тонн, то к 2030 году ожидается его удвоение. Накопленные отходы - угроза национальной безопасности, а между тем наши полигоны и свалки могут стать источниками ценнейших ресурсов в случае переработки отходов.
Новая система обращения с опасными отходами готова к запуску. И с 1 марта отходообразователи обязаны будут передавать их федеральному экологическому оператору. Это первый шаг в программе утилизации отходов первого и второго классов опасности, для чего планируется создание семи технопарков в регионах России.
На слайдах - таблицы с цифрами и технологиями. Подробно расписано, где и какие отходы будут утилизироваться. К примеру, слайд «Матрица отходов и технологических решений ПТК «Восток». В технопарке в Усолье-Сибирском будут перерабатываться ртутьсодержащие отходы. В ПТК «Центр» в Дзержинске собираются утилизировать отходы тока - батарейки, аккумуляторы. В технопарке «Западная Сибирь» предполагается переработка органики. А что же у нас, в «Марадыковском»? Из докладов мы так и не узнали.
И только в дискуссии удалось кое-что выяснить.
Вопросы из зала:
- В Кировской области много лет действует предприятие «Куприт», перерабатывающее ртутные лампы. С пуском ПТК «Мирный» оно останется не у дел? Получается, что ФЭО станет монополистом этого?
- Мы никогда так вопрос не ставили, - ответила представитель ФЭО.
- Мы не услышали ничего о новом производственно-техническом комплексе «Мирный». Когда начнется его строительство? - поинтересовался Виталий Пересторонин, эксперт в сфере экологии и природопользования Общественной палаты Кировской области.
По словам Инессы Федорчук, госэкспертиза пройдена, в данном технопарке планируется уничтожение отходов физико-химическими методами и термической обработкой. Начало строительства пока неизвестно.
ПТК «Мирный» отодвинут
После конференции я попросила профессора ВятГУ Тамару Ашихмину поделиться впечатлениями. Она заострила внимание на проблемах.
- Информационная система переработки отходов, конечно, необходима, но чтобы в нее войти, предприятию надо преодолеть много препон. У каждого отхода должен быть паспорт, а для этого надо проанализировать его состав. Лабораториям аналитического контроля предприятий и природоохранных организаций необходимо пройти доаккредитацию на широкий спектр отходов. А пока получается, что отходы первого и второго классов опасности предприятию легче скрыть, чем везти в Москву или Санкт-Петербург на физико-химический анализ.
В нашей области нет таких лицензионных лабораторий, поэтому предприятия вынуждены избавляться от опасных отходов кто как сможет. На «Авито» много предложений от желающих за деньги вывезти эти отходы. Только вот куда? Так и появляются свалки в наших лесах. А потом по предписанию прокуратуры министерство лесного хозяйства вывозит их и утилизирует за счет нашего кармана.
- Тамара Яковлевна, а где образуются отходы первого и второго классов опасности?
- На всех предприятиях, где есть гальваническое производство. К примеру, ртутные электролизёры, или там, где проводится никелирование, кадмирование изделий. Посмотрите, сколько на свалках старых телевизоров, компьютеров, сотовых телефонов. А они содержат свыше двадцати тяжёлых металлов, в том числе и ртуть, кадмий, хром и другие. Если мы в области свои опасные отходы скроем, то ПТК «Мирный» может выпасть незавидная доля уничтожения чужих отходов (из других регионов).
- Многие участники конференции были удивлены тем, что в докладе не услышали информации по нашему объекту.
- Дело в том, что он отодвинут и находится не на первой очереди строительства. Сейчас все силы и средства брошены на заводы в Кургане и Горном (Саратовская область). А на наш объект денег не хватило, поэтому его строительство притормозили.
- Чем дальше будет отодвинуто строительство, тем лучше для кировчан…
- Да, я всегда говорила, что нужен взвешенный подход при выборе места для завода, территория Оричевского района не совсем подходит для этого. И еще одна новость: вместо трех линий переработки в ПТК «Мирный» пока планируются две линии: физико-химическая утилизация гальваношламов, аккумуляторов и высокотемпературная - органики (нефтепродуктов). Демеркуризации не будет. А представьте, что если бы все 444 вида отходов уничтожались на одном объекте? Это же какая лаборатория могла за всем уследить?
- На конференции речь зашла и о медицинских отходах.
- Это просто катастрофа, как сказал Эдуард Патрушев, генеральный директор АО «Куприт». Медицинских отходов гораздо больше, чем отходов первого и второго классов опасности. А в федеральном законе нет даже строки об их утилизации. И в итоге они «зависли» по всей стране. Куда их везут? Опять же в лес! А ведь они - источники опасности. Подводя итоги конференции, мы записали в адрес Законодательного собрания Кировской области пожелание, чтобы депутаты вышли с инициативой по решению этой проблемы, объединившись с другими регионами, в целом по стране.
Подготовила Вера Ануфриева
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