В техникуме Советска будут готовить агрономов

Агрономам вырастят помощников

В Техникуме промышленных и народных промыслов г. Советска освоили подготовку студентов по новой специальности

Как сообщило областное правительство, в этом году Техникум промышленных и народных промыслов г. Советска начал обучать агрономов.

- Перед нами сегодня стоит задача овладеть научно обоснованной системой земледелия. И залог этого успеха - грамотные кадры, - прокомментировал новость заместитель председателя правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. - В области немало хозяйств, где требуются агрономы. Поэтому, принимая решение, в каком техникуме откроется агрономический факультет, мы не случайно остановились на Советске. Помимо удобной транспортной доступности и хорошей материальной базы, здесь есть связь со многими успешными хозяйствами близлежащих районов.

Традиционно считается, что агроном - это человек с высшим образованием. А какие компетенции и навыки будут у человека, получившего среднее специальное образование по этой профессии? Насколько он будет грамотным, насколько востребованным? Впрочем, это не единственные вопросы, которые возникают в связи с озвученной новостью. И для того, чтобы получить ответы на них, «Вятский край» обратился к директору техникума Андрею Тихомирову.

- Сколько ребят подали заявления на обучение по этой специальности?

- Максимально группа может составлять 25 человек. На сегодня подали заявления около двадцати. Группа уже сформирована и с 1 сентября начала обучение.

- Кто составлял учебные программы для подготовки специалистов данного профиля? Ведь до этого момента агрономов в Советске не готовили?

- У нас заключено соглашение с Вятской сельскохозяйственной академией. Второй наш партнер - ростовский завод «Ростсельмаш», который поддерживает нас необходимой техникой. У нас остались наработки с прежних времен. Также сохранились материалы и лаборатория. Мы прошли государственную аккредитацию, лицензирование. Получили лицензию по этому направлению и готовы работать по нему. Вновь открывшаяся специальность соответствует всем стандартам.

- А кто будет вести подготовку специалистов? Насколько мне известно, своих кадров у вас не сохранилось?

- Мастера производственного обучения и преподаватель общеобразовательных дисциплин у нас свои. И этого для начала уже достаточно. Ведь первый год студенты, как везде, получают общее образование, так как обучение агрономов ведётся на базе девяти классов. Но уже ко второму году будут готовы и педагоги по специальным предметам. Часть из них уже проходит стажировку. Также по соглашению с сельхозакадемией их преподаватели, по тем дисциплинам, которые нам необходимы, будут работать у нас. Задействуем и работающих агрономов из тех хозяйств, которые есть в нашем районе. Они будут вести практические занятия и практики. Соглашение с сельхозорганизациями достигнуто. Ну и не надо забывать, что в Советском районе ранее существовал сортоиспытательный участок. Люди, которые там работали, также примут участие в обучении студентов.

- Насколько востребованы будут ваши выпускники?

- Мы ведь взялись за обучение агрономов не просто так. Прежде чем начинать это дело, мы изучили актуальность такой подготовки. Два года назад в региональном министерстве сельского хозяйства, под руководством Котлячкова Алексея Алексеевича, состоялось совещание с руководителями большинства хозяйств нашей зоны, вплоть до Кирово-Чепецка. И Кумёны приезжали, и все. На нем было принято решение, что на базе нашего техникума будет открыта подготовка по специальности «Агрономия». Поэтому здесь активно участвуют и министерство образования, и министерство сельского хозяйства, и, главное, хозяйства, которые направляют своих подростков учиться к нам. Я, например, уже сейчас могу назвать те сельхозорганизации, которые прислали своих детей. С Обухово из «Ленинца» пришли, с «Мокинского» пришли, с «Руси», «Надежды» и других. Как видите, это не только Советский район, но и также Пижанский, Верхошижемский, Яранский.

Хотел бы здесь особо отметить активную позицию, которую занял руководитель колхоза «Ленинец» Александр Машкин. Он не только будет учить у нас специалистов для себя, но и у нас с ним есть соглашение о прохождении производственной практики. Именно благодаря нашему с ним сотрудничеству в прошлом году возобновилась работа по подготовке трактористов - мастеров по ремонту и обслуживанию машинно-тракторного парка. До этого она много лет не велась.

- А на какие должности в сельхозорганизациях могут рассчитывать агрономы со средним специальным образованием?

- Наши выпускники смогут работать бригадирами, начальниками участка, быть помощниками главного агронома, исполнять его обязанности по отдельным направлениям. Иными словами, быть в хозяйствах специалистами среднего звена. Но, конечно, для научной работы или определения стратегии развития земледелия в масштабах хозяйства их компетенции не хватит.

Наших специалистов ждут, поскольку, помимо агрономии, мы будем давать удостоверения и трактористов нескольких категорий, и водителей грузовых машин. Они будут разноплановыми, а потому востребованными.

- Ждут ли ваших выпускников трудности с трудоустройством?

- Прежде чем начинать эту работу, мы посчитали востребованность таких специалистов. У нас получилось, что она высокая. А вот останутся они работать или уйдут, удержит их хозяйство или нет, зависит от самого предприятия. И гарантировать это никто не может. Но все наши абитуриенты пришли от конкретных организаций.

- То есть с ними заключены соглашения?

- Частично. Почему так? Да потому, что молодые люди после техникума уходят в армию. Но, как я уже сказал, есть и те, кто заключил четырехстороннее соглашение, то есть между самим гражданином, техникумом, организацией и правительством области. При наличии такого соглашения им будет выплачиваться специальная стипендия.

В заключение хотел бы сказать, что я уверен в правильности выбора, который сделали и руководители сельхозпредприятий, и министерство сельского хозяйства, выбравшие наше учебное заведение для подготовки агрономов. Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы наши выпускники смогли зарекомендовать себя достойно в выбранной профессии.

Интервью провёл

Сергей СМОЛИН.