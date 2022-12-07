В Совете ветеранов КЧХК будет своя Книга почета

В Совете ветеранов КЧХК заложены основы новой традиции – в организации появилась своя Книга почета. В нее будут заносить имена людей, которые посвятили работе в активе ветеранской организации более 10 лет. Первые записи в Книге почета посвящены 40 бывшим работникам КЧХК.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

Мы всегда поддерживаем инициативы Совета ветеранов КЧХК, поэтому, конечно, положительно отнеслись к идее о создании Книги почета. Ветеранская организация добилась серьезных высот благодаря активным и целеустремленным сотрудникам. Поэтому важно отметить их вклад и поблагодарить за трудолюбие.

Новая традиция приурочена к 35-летнему юбилею Совета ветеранов КЧХК. Пополняться новыми именами Книга почета будет ежегодно в преддверии Дня пожилого человека.

Людмила Мальцева, председатель совета ветеранов КЧХК:

На данный момент мы являемся одной из лучших ветеранских организаций Кировской области. Книга почета — еще один шаг в развитии и замечательный способ сохранить память о тех, кто здесь работал и работает.