В Совете ветеранов КЧХК будет своя Книга почета
ОБЩЕСТВО
В Совете ветеранов КЧХК заложены основы новой традиции – в организации появилась своя Книга почета. В нее будут заносить имена людей, которые посвятили работе в активе ветеранской организации более 10 лет. Первые записи в Книге почета посвящены 40 бывшим работникам КЧХК.
Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:
Мы всегда поддерживаем инициативы Совета ветеранов КЧХК, поэтому, конечно, положительно отнеслись к идее о создании Книги почета. Ветеранская организация добилась серьезных высот благодаря активным и целеустремленным сотрудникам. Поэтому важно отметить их вклад и поблагодарить за трудолюбие.
Новая традиция приурочена к 35-летнему юбилею Совета ветеранов КЧХК. Пополняться новыми именами Книга почета будет ежегодно в преддверии Дня пожилого человека.
Людмила Мальцева, председатель совета ветеранов КЧХК:
На данный момент мы являемся одной из лучших ветеранских организаций Кировской области. Книга почета — еще один шаг в развитии и замечательный способ сохранить память о тех, кто здесь работал и работает.
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