В садик – на другой конец города. Ваше мнение!

В Кирове началось предварительное комплектование групп в муниципальных детских садах. Направления родителям будущих воспитанников дошкольных учреждений начнут выдавать с 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации Кирова.

Заявление о приеме в детский сад можно подать через портал kirovedu.ru и портал госуслуг gosuslugi.ru. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать в разделе «Категории услуг» категорию «Семья и дети», затем выбрать услугу «Запись в детский сад» - откроется страница, где разъясняется, как заполнить заявление. Форма заявления размещена там же.

Запланированное количество мест для детей от 2 лет и старше в детских садах на 2022-2023 учебный год составит почти 12 тыс. По предварительным данным, будут устроены все дети в возрасте от 2 до 7 лет, но не всем дошколятам предложат места в детсадах по месту жительства.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как решить проблему с выдачей путевок в детсад вдалеке от места жительства?

- Организовать обмен путевками с другими родителями

- Обратиться в прокуратуру и к общественникам

- Дождаться открытия нового детсада в вашем районе

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