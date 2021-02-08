В районах Кировской области вновь высадился студенческий «Снежный десант»

И вновь зима, а значит, «Снежный десант» отправился в путь. В этом году он стартовал у областного Дворца молодежи (семь студенческих отрядов «полетели» в семь районов области). В нем участвуют 124 студента кировских вузов и ссузов - самые активные бойцы студотрядов. За неделю они посетили около 35 населенных пунктов в Шабалинском, Мурашинском, Кирово-Чепецком, Белохолуницком, Верхнекамском, Кумёнском и Унинском районах.

Помимо уборки снега и колки дров, ребята провели мастер-классы для младших школьников и профориентационные встречи для старшеклассников, а итогом каждого вечера стал концерт для жителей населенного пункта.

…Студенческие годы - самые незабываемые. В мое время мы, конечно, не убирали снег с домов ветеранов. Выполняли другую миссию - информационно-развлекательную. Создавали веселую агитбригаду, составляли концертную программу и ехали в самые отдаленные села и деревни. Туда, где и клубы снегом занесло, и люди забыли о смехе и радости.

Возможно, и не суперталантливыми оказывались номера молодых самодеятельных артистов, но зато все делали от души, искренне. И пели, и танцевали, и шутки-прибаутки на злобу дня рассказывали.

Одно запомнилось надолго: люди безудержно аплодировали, благодарили, поили нас горячим чаем и угощали вкуснейшими пирожками. А мы, счастливые и довольные, на стареньком автобусе ползли (именно так!) по заснеженной дороге дальше, чтобы подарить людям маленькую радость…

«Северное сияние» совсем рядом

У нынешних студентов «десантная миссия» еще и с социальным уклоном - помогать ветеранам войны, труженикам тыла, просто одиноким и пожилым людям.

К примеру, с отрядом «Северное сияние» ВятГУ я познакомился в 2019 году, приехав посмотреть на их благородные дела в п. Оричи. Был поздний вечер. Сошел с электрички и поежился: морозец оказался крепким! Мне сказали: десант выступает в средней школе, а до этого они весь день трудились - убирали снег с крыш домов пенсионеров, социально важных объектов, расчищали дороги и тротуары. Ну, думаю, устали ребятишки, какой там концерт...

Ошибся, разумеется! Студенты в полном составе находились за кулисами, репетировали, переодевались в концертные костюмы, настраивали гитары и музыкальную аппаратуру. Тот концерт прошел на ура. А потом разговорились, подружились…

Прошло почти два года. Не думал не гадал, что вновь придется пообщаться.

Руководитель штаба студенческих отрядов ВятГУ Максим Копылов (теперь он учится на первом курсе магистратуры) рассказал мне о нынешнем старте в районы.

- Максим, рад новой встрече! Где находитесь?

- В деревне Даниловка Мурашинского района. Нас 17 человек.

- А как разместились?

- Живем в Мурашах, в хорошем теплом помещении. Кормят вкусно. Выезжаем на акцию на двух машинах.

- Вы, как говорится, ветеран «десанта». А другие?

- Да, у меня он - четвертый. Кто-то из ребят приехал впервые, другие по второму-третьему разу.

- На этот раз чем радуете местных жителей?

- Убирали снег с домов ветеранов, пилим, колем, складываем дрова.

- А вечером, как обычно, концерт?

- Безусловно! У них маленький клуб, две печи. Несмотря на санитарные ограничения, зрители обещали прийти посмотреть наше выступление, повеселиться вместе с нами. Ждем! А пока работаем.

Из будней «Снежного десанта-2021» (страничка в соцсети «ВКонтакте»):

Студенческий отряд «снежного десанта» (ОСД) «Северное сияние». «Сегодня нас принял в гости посёлок Октябрьский. Метель не помешала выполнить огромный фронт работы - и дедушкам снег расчистили, и бабушкам дрова натаскали. Время будто остановилось, ведь мы «набирали много, кидали далеко». Получили тёплые слова благодарности от жителей посёлка. Вечером мы узнаем впечатления бойцов от этого замечательного дня и, несомненно, полюбим друг друга ещё крепче!»

ОСД «Лавина». «Посёлок Просница. Метель, сугробы по колено, лёд и холод не помешали этому дню стать офигенным, потому что мы сами создали себе боевое настроение. Переместить сугроб с одного места на другое? Легко! Сделать тропинку чуть-чуть пошире, чем было раньше? Сделано! Почистить две крыши и не спрыгнуть с неё? Даже это реально!

С таким же прекрасным настроением мы провели для детей мастер-классы, а также показали свою концертную программу. В этот раз решили поставить камеру и записать наш шедевр. Но «Лавина» не «Лавина» без импровизации, смеха, кринжа и отключившейся камеры на самом смешном моменте. Но это ещё не всё!

А завершили мы свой насыщенный день очень музыкально и душевно. Благодаря игре «Угадай мелодию» убедились в том, что песни Константина Меладзе в сердечке у каждого бойца нашего отряда! А «Музыка души» помогла нам стать чуточку ближе и приоткрыть завесу тайн каждого из нас.

Дни летят очень быстро, а мы наслаждаемся каждым моментом вместе и греем друг друга в эту непогоду».

ОСД «Айсберг». «31 января. Новый год. День начался с полезных дел: очистки крыш от снега и колки дров. День пролетел, не успели и оглянуться. Наслаждаемся трудовыми буднями, заполняем плакат новыми шутками и фишечками. Реакция тайных друзей бесценна! Будьте внимательны друг к другу и не забывайте теплее одеваться перед работой».

ОСД «Пломбир». «Село Иванцево. На въезде в село нас встретили полуразрушенная церковь и хмурое небо. И как ни символично, солнышко вышло, когда мы начали расчищать крыши. Снова тёплый приём и закатанные банки с вареньем и лечо.

Вечерком выступили перед аудиторией в семь человек. Послушали «романтику» от нашего командира. В конце вечера все проверили свои навыки интуиции. С помощью лучшего и душевного огонька все построили планы на будущее и отпустили прошлое. To be continued…»

Такие мнения

Екатерина Киселёва, «Северное сияние»:

«Снежный десант» - всегда огромное событие года. Сборы, суета, бесконечные репетиции - всё ради недели незабываемого путешествия. Я счастлива, что мы можем помочь тем, кто в этом нуждается».

Софья Русских, «Лавина»:

«Я еду в десант во второй раз. Для меня это не только помощь людям, но и время, проведенное в кругу близких отрядных друзей, время перезагрузки и переосмысления своей жизни. Когда бескорыстно помогаешь тем, кто в этом нуждается, и слышишь слова благодарности, очень заряжаешься и вдохновляешься. Да, это труд, но в жизни ничего не бывает просто. Мы заряжены и готовы помогать и зажигать».

Валерия Алибекова, «Айсберг»:

«Снежный десант» - это атмосфера тепла, добра и понимания. Для меня это место, где ты всегда будешь понят и услышан. Здесь каждый уважает мнение другого и всегда готов прийти на помощь даже в самой сложной ситуации».

Депутат регионального Заксобрания и председатель правления регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» Юрий Балыбердин в юности тоже был бойцом студенческого отряда.

В интервью корреспонденту ГТРК «Вятка» он сказал:

- В своё время мне пришлось четыре раза съездить в студотряды, один из них - уже в рамках командира. Мне приятно, что ребята доверяют быть председателем правления студотрядов Кировской области, я с удовольствием эту работу выполняю. Думаю, что просто очень замечательно, что у нас, как и во всей стране, движение возродилось и с каждым годом набирает обороты.

А. ВЯТКИН.