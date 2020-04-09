В производстве аммиака филиала «КЧХК» смонтирован новый компрессор воздуха

В цехе аммиакана агрегате АМ-76филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» смонтировали новый компрессор воздуха контрольно-измерительных приборов (КИП).

Компрессор воздуха КИП необходим для снабжения средств автоматики и приборов технологического оборудования сжатым воздухом в период пусковых операций – до пуска основного компрессора технологического воздуха. Без стабильной работы компрессора воздуха КИП запустить агрегат в работу сложно – с помощью воздуха осуществляется управление клапанами и исполнительными механизмами.

Предыдущий компрессор был установлен на агрегате при строительстве и морально и технически устарел, повысилась вероятность выхода из строя. Проект по монтажу нового компрессора был утвержден в 2018 году. Для установки выбрали винтовой компрессор. На оборудовании данного типа работает большинство производителей аммиака в мире. Такой компрессор подходит по необходимым параметрам: производительности (до 1200 м3 в час), большей надежности и работе по принципу сухого сжатия (без использования масла).

В конце декабря прошлого года оборудование поступило на завод. В январе-феврале компрессорную станцию подключили к цеховым сетям. В начале марта под руководством шеф-монтажников от организации-поставщика компрессора началась наладка компрессорной станции. Сотрудники цеха аммиака, цеха автоматизации, механизации и систем (ЦАМиС) настраивали работу компрессора с учетом нашего производства, осваивали его пуск, изучали особенности обслуживания.

После комплексного опробования компрессора специалисты цеха разработали ряд предложений по лучшей адаптации нового оборудования к технологической цепочке производства аммиака.

Стоимость проекта составила 10,5 млн рублей. Новый компрессор исключит возможность задержки пуска агрегата и в целом повысит надежность этой операции.