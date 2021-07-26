В покое не оставят. Кировская мэрия обсудила с общественностью внешний вид ларьков

Кировских ларёчников опять трясёт. Городская власть снова пытается залезть им в карман. На этот раз им предлагают потратиться на изменение внешнего облика принадлежащих им торговых точек.

Муниципальными чиновниками разработан «Каталог типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Киров». На прошлой неделе его обсудили на публичных слушаниях. И дискуссия была жаркой.

Хотели как лучше…

Ларьки, киоски и другие нестационарные торговые объекты (НТО) уже давно не дают спокойно спать кировской городской администрации. На протяжении почти десяти лет (а может, и больше) власть пытается разными способами «навести порядок» в уличной торговле. Создается впечатление, что чиновники с большим удовольствием вообще прикрыли бы все мелкие точки, да закон не дает. Вот и придираются к ним по любому поводу. Как в том анекдоте про Илью Муромца, Соловья-разбойника и Змея Горыныча: «Не там сидишь, не так свистишь и летаешь слишком низко».

И каждый раз, когда в Кирове начинается очередная волна гонений на НТО, здравомыслящие люди задаются вопросом: неужели чиновникам больше заняться нечем, неужели у нас всё так хорошо с городским бюджетом или тротуары все уже плиткой замостили? А может, дело гораздо проще: ларёчники мало мзды заносят? Хотя последнее допущение, конечно, неприемлемо. Ведь наша власть с коррупцией усиленно борется. И уголовное дело бывшего кировского мэра Владимира Быкова - тому пример. А ведь первые «наезды» на ларьки при нем начинались.

Вот и сегодня мы видим очередную попытку со стороны городской власти отрегулировать уличную торговлю. 15 июля этого года прошли публичные слушания по изменению внешнего вида НТО (киосков и павильонов).

Формальным поводом к тому, чтобы озаботиться архитектурным обликом торговых точек, как указали в горадминистрации, стали требования федеральной власти.

«Все предложения разработаны в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», - говорится в пояснительной записке к каталогу предлагаемых проектов.

Более того, чиновники даже провели опрос среди кировчан. И хотя мнения разделились, был сделан вывод, что «вопрос о приведении облика НТО к архитектурному единообразию назрел давно». А потому, с учетом опыта Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга, Астрахани и Перми, был составлен каталог типовых форм. В нем особо выделены три главных вида внешнего облика ларьков и павильонов - на магистральных улицах, в парках и скверах и в исторической части города.

Кроме того, для НТО предполагается введение цветовой маркировки. Киоски, торгующие мороженым, должны быть помечены мятным цветом, печатными изданиями - синим, фруктами и овощами - оранжевым, точки общепита - бежевым, продовольственные товары - красным, а непродовольственные - голубым.

Есть также особые требования к высоте киосков и павильонов. Она не должна быть больше отметки в 3,5 метра.

Отдельный пункт посвящен и вывескам, размещаемым на киосках. Требования регулируют не только их размеры, но и материал изготовления вывесок, а также подсветку. Предусмотрены и несколько требований к остеклению НТО.

Претензии озвучены

Как водится, на публичные слушания (особенно по такому злободневному и непростому вопросу) пришли не только городские депутаты, активные горожане и представители региональных СМИ, но и владельцы НТО, которые уже давно не ждут от администрации ничего хорошего, и даже уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. Напряжение в зале ощущалось почти физически. Да и как могло быть иначе, если ничто не предвещало грозы, и вдруг посреди ясного неба засверкали молнии, то есть до конца действия существующей схемы размещения НТО еще немало времени, а к ларькам опять появились претензии.

И здесь нужно заметить, что болезненность этой темы заключается даже не в нежелании бизнеса подчиняться требованиям чиновников, чаще всего воспринимаемым как избыточные. А в том, что каждый раз прихоти последних предприниматели оплачивают из своего кармана. Тем более что мелкий бизнес в отличие от торговых сетей не жирует, а чаще всего едва сводит концы с концами.

Поэтому уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов выступил с критикой новой инициативы городской власти. Он напомнил, что в Кирове уже есть специальная комиссия, которая должна заниматься в том числе и внешним обликом НТО. В состав рабочей группы входит около 30 человек, среди которых представители администрации, депутатского корпуса и делового сообщества. По словам Попова, вводить новые требования по облику в период пандемии нелогично. В конце своего выступления он отметил, что в проекте не учтены требования надзорных органов вроде МЧС и Роспотребнадзора, которые постоянно меняются.

Более эмоционально высказался руководитель сети кофе-баров Coffee Like Никита Семиларский.

- Действующая схема НТО заканчивается в конце следующего года, - сказал он. - После этого происходит подписание новых договоров. По постановлению к этому моменту уже предприниматель должен привести свой НТО к действующему виду. Где гарантии, что со мной потом подпишут договор аренды? По ценам текущего года в переоформление объекта мне потребуется вложить больше одного миллиона рублей.

В итоге со стороны предпринимателей был сформирован перечень предложений, которые, с их точки зрения, нужно учесть, если данная инициатива городских чиновников всё же начнет воплощаться в жизнь. Во-первых, необходимо предусмотреть возможность предоставления льготных субсидий и кредитов на приведение внешнего вида объектов в соответствие с каталогом. Во-вторых, предлагается не распространять действие типовых проектов на тех, кто работает по франшизе или у кого есть целая сеть киосков с единым узнаваемым стилем. В-третьих, нужно снять ограничения по размеру используемой площади для НТО. В-четвертых, требуется увеличить период действия схемы размещения НТО до пяти лет. В-пятых, необходимо увеличить сроки приведения павильонов в соответствие с каталогом. Ну и, наконец, в-шестых, было бы неплохо увеличить площадь остекления НТО.

Будут учтены эти требования или нет, пока неизвестно. Ведь согласно действующему законодательству решения публичных слушаний городские чиновники могут учитывать, а могут и просто игнорировать, что, кстати, в практике не раз уже случалось.

Чему учит история?

Тема киосков будоражит кировчан уже не первый год. Всё началось еще в 2012 году, во времена, когда городом «рулили» Владимир Быков и Дмитрий Драный. Тогда горадминистрация начала разработку городской схемы размещения НТО.

Согласно этой схеме почти половина всех ларьков подлежала сносу. И уже в декабре 2012 года процесс пошел. Это вызвало бурный протест не только в среде предпринимателей, но и у горожан, лишавшихся удобных и доступных точек покупки необходимых товаров. Тем более что под удар попали тогда и точки розлива питьевой воды от «Ключа здоровья», и киоски «Роспечати».

Последовали судебные иски от собственников НТО, которые начали крушить рабочие, нанятые городскими чиновниками. И на первых порах их даже удавалось выигрывать. Но как только судебная практика была горадминистрацией отработана, процесс пошел по накатанной колее и оспаривать решения стало просто бесполезно.

Потом, в 2014 году, была вторая волна «зачистки» Кирова от ларьков. На этот раз под соусом борьбы с торговлей табаком и пивом. В дело пришлось вмешаться даже региональному управлению Федеральной антимонопольной службы.

Но ни возражения антимонопольщиков, ни судебные иски, ни пикеты, ни статьи в региональных СМИ не заставили горадминистрацию отказаться от своих намерений. Даже окрик из Москвы от самого министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова не остудил пыл муниципальных чиновников. В результате очередная часть НТО была ликвидирована.

В 2019 году, уже когда к управлению городской администрацией пришел Илья Шульгин, началась третья волна борьбы с ларьками. На этот раз местные чиновники стали возражать против их размещения на придомовой территории.

И кампания эта уже не ограничилась Кировом. Она прошла по многим другим крупным городам России.

С учетом такого широкого размаха противостояния чиновников и предпринимателей в дело вмешался Конституционный суд РФ (КС РФ). Он обязал местные власти навести порядок в правилах, которые касаются размещения нестационарных объектов торговли. В частности, судьи вынесли вердикт: муниципалитеты не имеют права вводить абсолютный запрет на установку ларьков и палаток на придомовой территории многоквартирных домов. КС РФ обязал убрать такое требование из локальных нормативных актов.

Правда, уже тогда КС РФ «подсказал» местной власти, какие требования она всё же может предъявлять к ларькам и киоскам.

В частности, как посчитали судьи, могут предусматриваться требования к удаленности НТО от зданий и сооружений, к сочетанию с иными элементами благоустройства, к внешнему облику и конструктивным особенностям.

Так что появление нынешней волны, которая как раз и связана с изменением внешнего облика НТО, было вполне предсказуемо. И, как нам кажется, эта волна не будет последней.

Иван ТРОФИМОВ.