В поход на велосипеде. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: kovinov.com
В пандемию коронавируса туризм зачастую ограничивается родной областью. Разумеется, можно отправиться в Слободской или Яранск на автобусе. Но окрестные села и красоты природы придется осваивать пешком. Удобнее, если вы едете в поход на машине. Только это уже совсем не по-туристски, слишком комфортно, да и экологи вас за такую поездку по лугам и перелескам не похвалят.
Остается промежуточный вариант: велосипедный поход. Тем более, что Федерация велосипедного спорта Кировской области с 2013 года реализует проект «За здоровьем на велосипеде».
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы бы отправились в велосипедный поход по Кировской области?
- Да, если буду уверен в маршруте и приличных местах отдыха
- Нет, у нас не тот ландшафт и климат для велосипедных прогулок
- Я не умею ездить на велосипеде
Голосуйте на сайте «ВК»!
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