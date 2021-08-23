В первый класс, как в космос? Детский фонд помогает собрать детей в школу

В открытую дверь рабочего кабинета председателя Кировского областного отделения Российского Детского фонда Валентины Павловны Ивановой скромно вошла пожилая женщина. Помялась на пороге. Увидев постороннего, стушевалась. Но тут же протянула большой пакет:

- Я принесла школьную форму для мальчиков в хорошем состоянии - пиджак, жилеточка, рубашка, галстук. Все пос­тирала, погладила… Возьмите, пожалуйста…

Посмотрел на многочисленные коробки в коридоре Дет­ского фонда, заполненные поношенными, но добротными вещами - летними и зимними, обувью, школьно-письменными принадлежностями, книгами. Порадовался: есть еще душа у людей, желание помогать безвозмездно, как говорится, от сердца!

И тут же задумался: «А разве всех можно одеть-обуть перед началом учебного года?». Многие родители говорят, что нынче собрать ребенка в школу (даже не в первый класс) - все равно, что экипировать космонавта. Выльется не в копеечку, как принято говорить, а в очень-очень солидную сумму. Все ли смогут потянуть?

Об этом и многом другом мы поговорили с Валентиной ИВАНОВОЙ.

- Валентина Павловна, у вас на столе - кипа различных заявок, по существу - слезных просьб, в том числе и из районов области. С чем обращаются?

- Вы знаете, это уже традиция: перед началом нового учебного года из центров социальной помощи населению к нам присылают письма с просьбой оказать помощь в «экипировке» ребенка из многодетных семей в школу. Наши подопечные - еще и мамы, воспитывающие детей без отцов, детей-инвалидов.

Заявок - много, всем стараемся помочь. При этом учитываем, сколько в семье детей, их возраст, возможности родителей, совместно с другими заинтересованными социальными службами, организациями, ведомствами стараемся спланировать помощь и на перспективу. По крайней мере школьно-письменными принадлежно­стями дети из таких семей всегда обеспечены.

- Давайте посмотрим на конкретные просьбы?

- Вот, например, одна из множества: просят оказать помощь для четверых детей - школьников. В семье нет до­статка. Муж - инвалид, мать - помощник воспитателя в дет­ском саду. Зарплата - маленькая. На пенсию мужа по инвалидности прожить тоже невозможно.

Или пишут: «У меня один ребенок-инвалид, двое идут в школу, один - в детский сад. Помогите собрать детей...» Еще одна: там пять детей, тоже просят помочь хотя бы в приобретении необходимых канцелярских товаров.

Недавно приходили семьи, пострадавшие при пожарах. Они остались вообще без каких-либо вещей, в т.ч. и дети. У нас же всегда имеется запас одежды, посуды. Разумеется, помогли.

- Давайте сравним: проще ли было лет десять назад собрать ребенка в школу? Много ли было подобных заявок-просьб?

- Нет, конечно! Давайте исходить хотя бы из того, что еще не так давно (если берем десятилетний срок) в области стабильно работали почти все крупные и средние предприятия. Соответственно, людям регулярно платили зарплату. К тому же и цены в магазинах были значительно ниже. Вы же помните, что прежде ручка стои­ла, к примеру, копейки, сейчас - пять - десять рублей, а то и больше, тетради - тоже можно было приобрести по низким ценам… И это только без учета одежды, необходимой для школьника. Теперь еще и пандемия многих работодателей подкосила, люди остались без работы. А как жить?

Сейчас возросли и требования в школах. Помимо одной тетради нужны еще несколько других, скажем так, «спецна­значения». Наряду с одной формой - спортивной, необходимы чешки, кроссовки и т.д. А они сейчас, как правило, все китайского производства, на месяц-два, возможно, и хватает. Если у вас мальчик, то и на неделю. Снова финансовая «дырка» в бюджете.

- Знаю, что особенно многодетным семьям, из категории социально-незащищенных раньше помогали профсоюзные комитеты, администрация предприятий…

- Конечно, я помню и такое. Они, т.е. все профкомы, завкомы, всевозможные общественники знали каждую семью, их нужды, помогали адресно. И нам, Детскому фонду, было намного проще. Безусловно, и заявок поступало от людей меньше. Все с учетом тех цен как-то обходились. Нет, мы, разумеется, никому не отказывали. У нас всегда был «стратегиче­ский» запас для остронуждающихся (одежда, обувь, канцтовары и др).

Люди приходили - мы помогали… Но так было каких-то лет десять назад. Теперь же все изменилось!

- Какова стоимость сейчас портфеля школьника, исходя из возможностей Детского фонда?

- Мы уже собираем такие наборы для детей-инвалидов: отправили в Мурашинский, Богородский районы… Смотрите: в нем - по пять тетрадок в «клеточку» и «линеечку», две-три общие тетради, карандаши (простые, цветные), кисточки, гуашь, акварель, цветной картон, ножницы, резинка, точилка, бумага, фломастеры, пла­стилин. В общем, 15 наименований. Однако, учтите, я же покупаю набор красок не из 24 видов, а из 12, фломастеры из восьми, пластилин не из 24 пластинок, а из 12. Пусть поменьше, но главное, чтобы было у каждого!..

- Недавно стало известно, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации семьи, имеющие детей, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в августе - декабре 2021 года. Это поможет родителям?

- Признаться, когда я узнала об этом документе, искренне порадовалась: наконец-то перед началом нового учебного года у нас станет меньше посетителей со слезными просьбами. Все-таки десять тысяч для семейного бюджета - солидное подспорье, особенно для многодетных семей.

- Но?

- Александр, наверно, в Указе еще чернила не успели обсохнуть, как тут же раскалился телефон. Звонили родители и спрашивали: «Вы будете нам как-то помогать перед школой?». Отвечаю: мол, вышел же Указ, деньги для детей на сбор в школу появятся. А они в ответ: «Знаете, у нас долги за электроэнергию, по ипотеке, кредитам, у нас нет денег на одежду и т.д.»

В общем, я поняла: президентские деньги, действительно, хорошо. Однако же, они уже не «успели» за ростом цен, которые, как вы понимаете, «скакнули», а перед осенью станут невероятно «кусачими». Я имею ввиду сезонный (или постоянный) рост цен на товары, необходимые для ребенка.

- А как ваши меценаты?

- Открою небольшой секрет. Наши постоянные друзья - партнеры, с которыми мы работаем давно (особенно те, кто занимается торговлей канцелярскими товарами) мне позвонили и сказали: мол, лучше все приобрести заранее, потом цены станут намного больше. Что мы и делаем. Приобретаем уже теперь.

К слову, раньше заявки от социальных служб, родителей наш Фонд принимал с 1 авгу­ста, нынче стали с 1 июля. Меня иногда удивляют цифры Кировстата. Они пишут, что для сбора в школу на ребенка нужно 10 тысяч 560 рублей. Это что, по одной ручке, две тетрадки? А к букварю прописи? Какие-то еще пособия (в каждой школе по-разному), куча других принадлежностей (тоже в зависимости от запросов админи­страции школы)? Плюс - школьная форма, спортивный костюм, кроссовки, ранец (он - около трех тысяч), и т.д. и т.п. Во сколько все обойдется?… Так что, цифрам, особенно в наше время, верить, увы, нельзя!..

- Как же быть с президен­тскими деньгами?

- Распределять точечно! Не секрет, что многие семьи неблагополучные. Они только и ждут этих денег! Получат - пропьют! А как же дети? Хорошо, когда на местах поработают органы опеки, социальные службы, возможно, комиссии по делам несовершеннолетних, участковые инспектора полиции. И тогда президентские десять тысяч, вероятно, дойдут до детей. На них приобретут какие-то необходимые вещи.

- Зная вашу натуру, предвижу, что вы, наверно, подумали: лучше эти бы деньги отдали Фонду.

- Совершенно верно! И я бы до копеечки отчиталась: куда и на что их потратила. Все бы семьи, кто, действительно, в том нуждается, получили необходимую помощь!…

Я вам приведу пример. Как-то пришла педагог: мол, у мальчика одни сапоги, он зимой в них ходит. Подобрали обувь, другие вещи… А паренек потом и говорит: «Валентина Павловна, а можно я обувь буду оставлять в школе? Мама же все равно пропьет...» И что бы вы думали? Через какое-то время звонит педагог и говорит: нет обуви, мать пропила! А потому я искренне боюсь за такой подарок Президента.

Только не надо думать, что все родители такие пьющие. Я же уже говорила, сколько у людей проблем. Они искренне рады, но готовы скромный подарок от государства потратить и на другие нужды.

- Скажем так, обычным российским семьям сколько надо «заложить» средств в семейном бюджете перед началом нового учебного года?

- Думаю, 25 тысяч - это реальная цена на все.

- Я смотрю, пенсионеры - главные благотворители в акции «Здравствуй, школа!»?

- Они приносят по две-три тетрадочки, ручку - и мы им благодарны!

- У Фонда немало и помощников непосредственно в образовательных учреждениях, школах?

- Каждый год дети с помощью родителей тоже участвуют в акции «Здравствуй, школа!». Они собирают тетради, альбомы, ручки. Приносят к нам. У нас особенно активны в такой благотворительной помощи средние школы № 30, 40, 51, 60, 70, 74… Получается, дети сами подвигают родителей к добрым делам.

- Благотворительная акция «Здравствуй, школа!» продолжается?

- У нас по-прежнему есть партнеры, они с доброй душой помогают, поддерживают, всегда идут навстречу. И, как вы сами видели, остаются обычные люди с таким же горячим сердцем. Они приносят скромные подарки, которые помогут пусть одному-двум детям. Но этот порыв души я ценю, пре­жде всего! В наше время (особенно в период пандемии) благотворители не забывали дорожку в детский фонд. Спасибо им!

- Наверно, помогут и нынешние кандидаты в депутаты?

- Я говорю так: отдайте мне деньги, какие потратятся на избирательные кампании, я их потрачу с пользой, помогу сотням нуждающихся… И Господь вас услышит!

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.