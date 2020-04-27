В парк... на карантине. Кировчане устали от самоизоляции, и штрафы им - не преграда?

Фото: pushkino.tv

Конечно, многое в жизни случается непредсказуемо. Вот и понятия «режим самоизоляции», «ограничительные меры» и т. д. в обиходе тоже появились неожиданно, свалились как снег на голову. Многие восприняли их неоднозначно: мол, покусились на свободу передвижения, стали устраивать настоящие облавы («Не в оккупации же живем!»). Иные просто не поняли: а как быть, когда хочется подышать свежим воздухом, пройтись с подругой (другом) по любимым местам города, в выходные посидеть с детьми в кафе? Обиделись и мужики - любители питейных заведений поскромнее, где можно наскоро «пропустить по соточке».

Словом, куда ни кинь… А винят, конечно, правительство, власть, правоохранительные органы. Вот типичный случай, о котором на днях сообщили в интернет-пространстве. Об инциденте рассказала мать одной самарской девушки. По словам женщины, сама она по рабочей необходимости сейчас находится в Екатеринбурге, а в Самаре у неё остались дочь и 75-летняя мать. Раз в два-три дня внучка навещает свою бабушку, помогая ей и совершая необходимые покупки. Идти ей от своего дома до бабушки около получаса. По словам матери, девушка соблюдает все нормы и правила.

Около подъезда бабушки внучку остановили и, узнав о цели нахождения на улице, выписали ей протокол. При этом полицейские отметили: если бы девушка сказала, что направляется в магазин, или если бы она приехала на такси, то штрафа бы не было. Сумма его на данный момент неизвестна. Пользователи Сети в комментариях отметили, что полицейские действовали неправомерно и посещение родственников не запрещено, если они не могут сами совершать необходимые покупки в силу возраста или состояния здоровья. Также разрешено доставлять им необходимые товары и осуществлять уход за ними.

Напомнить - не навредить!

В разных непредвиденных ситуациях принимаются и самые жесткие меры - иначе и быть не должно. А потому и российские законодатели тут же пошли вслед за временем, то есть за обстоятельствами. Оперативно были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях - надо же как-то остановить нарушителей режима! Не розгами же бить, как во времена Екатерины Великой, когда людей по ее указанию «нещадно секли», особенно тех, кто во время эпидемии выходил из дому.

Итак, согласно поправкам, ввели новые наказания за нарушение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозах их возникновения. Поправками в кодекс установлены новые штрафы по ст. 20.6.1 КоАп РФ за это правонарушение: для граждан - от 1 до 30 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 до 50 тыс., для индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс., для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Если причинен вред здоровью человека или имуществу, штраф для граждан увеличивается до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч, а для предпринимателей и юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

Еще более жесткая ответственность установлена по ст. 6.3 КоАп - по санитарно-эпидемиологическому благополучию.

Вышли воздухом подышать

В Кировской области с 31 марта тоже ввели ограничительные меры. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что за это время полицейские оштрафовали около 300 нарушителей режима.

- Если фиксируется явное нарушение карантина, мы составляем протокол. Сотрудники полиции беседуют практически с каждым прохожим. В ходе разговора полицейские уточняют цель пребывания в общественном месте, а затем выдают памятку о соблюдении режима самоизоляции. К примеру, на днях был привлечен к ответственности мужчина, который приехал на привокзальную площадь из микрорайона Филейка и гулял в состоянии алкогольного опьянения.

Строго, но по закону!

Как сказали мне сотрудники правоохранительных органов, многие из нарушителей режима вступают в спор: мол, надоело сидеть дома, в четырех стенах. Устали и от детей, которые иногда «мозги выносят», их подвижность даже «компом» не ограничить - тоже надоедает. Другие же горожане хотят жить по-прежнему, не понимают, как можно лишить их свободы передвижения. Лишь немногие соглашаются с тем, что они не правы, и с пониманием относятся к сложившейся ситуации.

Мы попросили прокомментировать некоторые вопросы, непонятные кировчанам, начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области Сергея БАРАНЦЕВА.

- Сергей Павлович, значит, по выражению некоторых кировчан, «началась облава»?

- Ничем подобным наши сотрудники не занимаются! Когда на территории области ввели карантин, полицейские стали проводить масштабную разъяснительную работу с населением: почему необходимо соблюдать ограничительные меры. В отношении граждан, умышленно нарушающих ограничения, установленные правительством Кировской области, составляют административные протоколы. С начала установленного режима их более 300 (данные меняются. - Прим. авт.).

- Здесь надо пояснить, по каким статьям административного законодательства наказывают людей. Не за то же, что они вышли на минуту-две подышать свежим воздухом?

- Нет, конечно! Есть определенные статьи КоАП, по которым граждан и наказывают: по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия», по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другим.

- Родителей наказывают, как я понял, если ребенок находится один на улице во время самоизоляции?

- Да, если папы, мамы или лица, замещающие их, оставляют детей без присмотра, они предоставлены самим себе. К тому же если взрослые находятся в нетрезвом состоянии. Однако прежде всего сотрудники проводят профилактические беседы, разъясняют опасность ситуации.

- Некоторые используют карантин как «халявный» отдых, а после пьянок совершают жуткие поступки. Уже есть и вопиющие случаи - нападение на врача скорой помощи в Кирово-Чепецке (он же выполнял обязанность, связанную с предотвращением эпидемии).

- Да, об этом инциденте сообщили во всех, в том числе и в федеральных, средствах массовой информации. Двое мужчин (их нашли, задержали), находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли побои водителю и фельдшеру бригады скорой помощи, прибывшей по вызову. Это местные жители. Расследованием будут заниматься в следкоме.

- В этот период не работали и суды. Как будут рассматривать дела о том же нарушении административного законодательства?

- Суды начали работу. К примеру, Октябрьский районный суд рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности жителя города Кирова, который без уважительной причины находился на улице Лепсе, 42, где в состоянии алкогольного опьянения совершил мелкое хулиганство. Назначен штраф в сумме трёх тысяч рублей.

Другой кировчанин на остановке общественного транспорта у дома № 205 по улице Московской, также будучи нетрезвым, грубо нарушал общественный порядок. Штраф - две тысячи рублей. Дела по правонарушениям данных категорий рассматриваются судами и в районах области.

- Значит, сотрудники полиции и дальше станут строго следить за соблюдением режима самоизоляции, тем более что и в нашей области его сроки продлены?

- А как же? Полицейские по-прежнему несут службу по охране общественного порядка, в том числе и в выходные дни, в усиленном режиме. В рейды выходят и работники управления: тоже проводят профилактические беседы, разъясняют правила поведения, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

Мы просим граждан с пониманием отнестись к установленным ограничительным мероприятиям и без крайней необходимости не покидать места проживания. В период всеобщей самоизоляции горожанам рекомендовано находиться дома. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости: на работу, в магазин и чтобы выгулять домашнее животное.

А что на дорогах?

Не сидят без дела в этот период и сотрудники Госавтоинспекции Кировской области. Они тоже остаются на боевом посту, обеспечивают безопасность на дорогах. Автоинспекторы проводят разъяснительную работу с водителями, с пассажирами транспортных средств, рекомендуют кировчанам проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения.

Кроме того, полицейские напоминают правила безопасного участия в дорожном движении, говорят о необходимости использования индивидуальных средств защиты, медицинских масок и перчаток, рекомендуют придерживаться социального дистанцирования и минимизировать контакты.

Автоинспекторы используют громкоговорящие устройства, призывая жителей областного центра соблюдать ограничительные меры.

Кто рядом с полицейскими?

Одновременно с полицейскими к рейдам подключились специалисты теруправлений. В частности, они прошлись по Гагаринскому парку, Александровскому саду и набережной Грина. Как известно, на этих общественных территориях из-за высокого пешеходного трафика не только усилили патрулирование, но и выставили посты.

Так, например, согласно сообщению Ленинского территориального управления, по поручению главы города Елены Ковалёвой состоялся совместный рейд в Кочуровском парке - одном из наиболее многолюдных мест в Ленинском районе областного центра.

- Несмотря на действующий режим самоизоляции, горожане выходят на прогулки семьями, - рассказали в теруправлении. - В ходе рейда с жителями также провели беседы, вручили им памятки о соблюдении режима самоизоляции.

На днях такой же рейд прошёл и в Первомайском районе города Кирова.

Если судить по индексу самоизоляции в Кирове (есть такой сервис в интернете), то город относится к «оранжевой категории», то есть, мягко говоря, весьма безответственной. А может, следует изменить свою позицию: здоровье-то у каждого из нас одно...

Подготовил А. ВЯТКИН.