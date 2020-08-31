В новый год без забот? Школьники Кировской области вновь сядут за парты

Фото: cdnmyslo.ru

Уже совсем немного осталось до начала нового учебного года. И региональное министерство образования, и общеобразовательные учреждения активно готовятся к 1 сентября. О том, как идет эта подготовка и что ждет учеников и родителей в ближайшем будущем, на прошлой неделе на пресс-конференции, которая прошла в правительстве области, рассказали первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов и министр образования Ольга Рысева.

По словам чиновников, новый учебный год начнется в очном формате, но с соблюдением тех ограничений, которые ввел Роспотребнадзор.

Итоги «дистанционки»

Как всем известно, прошлый учебный год заканчивался нетрадиционно. В связи с коронавирусными ограничениями дети получали образование дистанционно.

«Вятский край» уже писал о том, что к тому, как был организован процесс, было много претензий - и со стороны учеников, и со стороны их родителей, и даже со стороны педагогов.

Однако в региональном министерстве образования считают, что им удалось решить все проблемы.

- Результатом обучения является государственная итоговая аттестация, - сказала Ольга Рысева. - В этом году, и мы это озвучивали, она прошла достаточно успешно. Почти пять тысяч выпускников сдавали единый государственный экзамен. И у нас больше стобалльных работ по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что дистанционное обучение и его проблемы не повлияли на качество образовательного процесса. Как итог, я считаю, мы справились с дистанционным обучением. Мы организовали обеспечение семей, где не было компьютеров, необходимой техникой. Институт развития образования провел серию вебинаров в помощь учителям, разъясняя, как организовать уроки. Этот этап мы прошли успешно.

Слова министра дополнил Дмитрий Курдюмов. Он указал, что после введения «дистанционки» бы­ло нелегко и пол­ной готовности всех образовательных учреждений к такому переходу не бы­ло. Но первый зампред всё же считает, что все трудности успешно преодолены. Даже положительный опыт наработан, который предполагается использовать в этом учебном году.

«Ложкой дегтя» в бочке мёда может служить мнение группы родителей, которые уже не первый месяц добиваются откровенного разговора с чиновниками из минобра по поводу итогов дистанционки. По их мнению, большинство проблем так и не решено.

Во-первых, удаленный процесс обучения не смог обеспечить повышения знаний у слабых учеников и подтягивания их до среднего уровня.

Во-вторых, нагрузка на учащихся превышала допустимые нормативы (об этом говорят многие родители, и не только из этой группы). Ущерб здоровью детей не поддается учету, и в отдельных случаях он может негативно сказаться при последующем обучении.

В-третьих, произошло расслоение учащихся по доходу, который имеется в семье. Некоторые ученики использовали продвинутые версии програм­много обеспечения, тогда как другие не могли себе этого позволить.

В-четвертых, так до конца и не была решена проблема нехватки у учеников компьютерной техники и отсутствия нормального интернета в отдельных населенных пунктах.

В ходе опроса, который подтверждает эти выводы, только 116 из 699 опрошенных родителей высказались положительно о дистанционном обучении.

Термометрия, маски, санитайзеры и прочее

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, принято решение начать новый учебный год в обычном, если можно так выразиться, «очном» формате. Все ученики по всей стране идут в школы. И Кировская область не станет исключением.

Начало занятий откроется традиционной школьной линейкой. Вот только принять в ней участие, как сказал Дмитрий Курдюмов, смогут не все ученики. С учетом необходимости соблюдения антиэпидемических ограничений решено, что на них выйдут первоклашки и учащиеся 11 классов. Проведут линейки исключительно на улице.

Да и учебный процесс организуют так, чтобы максимально обезопасить детей, исключить массовые контакты школьников. Занятия начнутся в разное время для разных параллелей. Одного для всех звонка не будет.

Учащиеся попадут в здание школы через разные входы. На всех вахтах будет вестись термометрия. Все ученики должны обрабатывать руки антисептиками. Кроме того, на входе установят дезинфекторы, а в самых людных местах поставят приборы обеззараживания воздуха. Заплатят за все это сами учреждения, а не родители.

- Для государственных образовательных организаций министерством образования централизованно приобретаются оборудование и средства индивидуальной защиты. Муниципальные школы должны быть обеспечены всем необходимым за счет органов местного самоуправления. При этом всем руководителям образовательных организаций указано на недопустимость сбора средств с родителей обучающихся на приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты, - особо указал Дмитрий Курдюмов.

В каждой образовательной организации уже выделена и подготовлена комната для лиц с признаками инфекционных заболеваний. В случае выявления повышенной температуры при термометрии учащийся будет находиться там до приезда бригады скорой медицинской помощи.

С нового учебного года вводится «гибридное» обучение для тех учебных заведений, где образовательный процесс ведется шесть дней. По словам первого зампреда правительства, пять дней занятия будут проходить в обычном формате, а суббота станет днем дистанционного обучения.

- Уже появилась информация о том, что школьников обяжут носить маски во время занятий. Уточняем, что для школы это требование необязательно, однако педагоги самостоятельно принимают решение о ношении маски вне учебного кабинета, - уточнил Дмитрий Курдюмов.

В минобре полагают, что принятых мер будет достаточно, чтобы избежать вспышек COVID-19 в учебных заведениях и вести занятия в традиционном формате.

Депутат областного Законодательного собрания Ана­толий Чурин также поло­жи­тельно относится к то­му, что учебный год начнется в «очном» режиме. Кроме того позитивным обстоятельством выступает то, что все образовательные учреждения будут централизованно обеспечены средствами индивидуальной защиты. А вот дальше начинаются сплошные вопросы, сказал депутат.

Во-первых, откуда и в каком количестве были взяты деньги на приобретение этих средств индивидуальной защиты?

- Насколько я знаю, в бюджете области в начале года они не были предусмотрены, - уточнил он вопрос. - И это очень серьезная позиция, требующая уточнения.

Во-вторых, непонятно, как будет организована термометрия учеников и педагогов. Прежде всего по времени ее проведения. Как провести ее в сжатые сроки до начала занятий? Ну и нужно посмотреть, кто этим процессом будет заниматься. Технический персонал давно «оптимизирован» до минимума. Педагоги? А кто и как им такую работу оплатит?

И, наконец, в-третьих, если занятия будут начинаться в разное время, то с какого часа будет учиться вторая смена и до скольки?

- Только девять школ города Кирова, например, работают в одну смену, все другие - в две, - сказал Анатолий Чурин. - Для них возникнет дополнительная сложность.

По словам депутата, пока непонятно, смогут ли справиться школы области с теми трудностями,

которые возникнут в результате работы по новым правилам.

Горячее, но совсем ли бесплатно?

Отдельно нужно сказать об организации бесплатного горячего питания для младшеклассников.

По словам Дмитрия Курдюмова, все образовательные организации области готовы обеспечить всех учащихся начального звена, а это около 60 тыс. детей, горячими завтраками либо обедами в зависимости от смены обучения.

Муниципальным образованиям области на данные цели была уже выделена субсидия. Дети первой смены будут питаться в первую и третью перемены. Им предложат усеченный вариант обеда: салат и второе блюдо (без первого). Вторая смена детей получит полноценный обед. К организации питания подключат родительское сообщество.

Если ребенок по тем или иным причинам не сможет пообедать бесплатно, то его родители никакой компенсации не получат. Она не предусмотрена.

Все сэкономленные средства (при закупе продуктов и прочем), подчеркнул первый зам­пред, могут расходоваться только на организацию школьного питания, и никак иначе.

А вот на вопрос «Вятского края» о том, что спущенный в школы норматив расходов на питание одного ребенка недотягивает даже до прошлогодней стоимости одного обеда и завтрака (был приведен конкретный пример с цифрами), Дмитрий Курдюмов отвечать по существу не стал. По его словам, стоимость питания везде укладывается в обозначенную министерством образования сумму. Поэтому выделенных средств с избытком хватит даже киров­ским школам.

- Я очень прошу вас не пытаться заниматься экономикой, - обратился первый зампред к журналистам. - А вас - особенно, - сказал он, адресуя эти слова корреспонденту «ВК».

Иван ТРОФИМОВ.