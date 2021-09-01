В лагере «Юность» отдохнули более 800 детей

В детском оздоровительном лагере «Юность», организованном на базе санатория-профилактория «Перекоп», завершился сезон летнего отдыха.

Всего на летний отдых в лагере было выделено более двух млн рублей. Предприятие ежегодно организует отдых детей младшего и среднего школьного возраста сотрудников, предоставляя льготные условия. За три месяца в «Юности» отдохнули более 800 детей, 300 из них – дети сотрудников филиала «КЧХК» и других подразделений компании «Уралхим», 180 – дети сотрудников компании «ГалоПолимер».

«У нас прошли четыре насыщенные смены. Во время первой патриотической смены «Салют Победы» заработал кружок журналистики, который вырос до пресс-центра лагеря «Юники». Все лето дети снимали репортажи и монтировали новости, – рассказала о работе лагеря Елена Горшкова, начальник ДОЛ «Юность». – Вторая смена «Космическое путешествие на планету детства» была посвящена космическим открытиям, а третья – «Свистать всех наверх» – морским путешествиям. В четвертой смене «Лето TV» каждый отряд стал телестудией, а их жители – режиссерами, операторами, монтажерами и ведущими на детских каналах. В конце каждой смены гремел прощальный салют».

В связи с пандемией в работу лагеря были введены ограничения: по нормам заполняемость не должна превышать 75%,обязателен каждодневный тщательный контроль за состоянием детей, 90% мероприятий должны проходить на свежем воздухе. Здоровью отдыхающих здесь всегда уделяется большое внимание: предусмотрено пятиразовое питание, возможность пройти курс оздоровительных процедур (ингаляции, массажи, ароматерапия и многие другие) или поплавать в открытом бассейне.

«Мы стараемся обеспечить благоприятные условия труда и отдыха не только для наших сотрудников, но и их детей. Организация летнего детского отдыха – одно из направлений социальной политики компании. Каждый год «Уралхим» выделяет средства на обновление материально-технической базы лагеря, чтобы отдых наших детей был интересным и комфортным», – рассказала Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу.