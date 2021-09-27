В Кировской области переселение граждан из аварийного жилья обещают ускорить

Жить в ветхом жилье - не радость. Где-то что-то постоянно ломается. Где-то что-то отключают и включать не хотят. А где-то и потолок может на голову упасть.

Государство с 2012 года взяло на себя решение проблем с аварийным жильём и выделяет на это немалые деньги. Но не всегда они идут впрок, хотя в большинстве случаев всё же приносят пользу людям. Мы решили разобраться, как обстоят дела с переселением граждан из аварийного жилья в Кировской области.

Обещаниями сыт не будешь

Пенсионерка Светлана N, проживающая в Кирове в деревянном многоквартирном доме на ул. Ключевой, всю минувшую зиму замерзала. Днем она надевала теплые вещи и валенки, а ночью согревалась с помощью домашних питомцев - кота и пса по кличке Степа (его она подобрала на улице). Температура в ее квартире в зимние месяцы не превышала 11 градусов тепла. А нужно напомнить, что зима в этом году выдалась суровой.

И всё бы ничего, если б такое случилось впервые. Но женщина живет в таких условиях уже несколько лет. Не раз жаловалась в разные инстанции, но те ничем помочь не смогли. А управляющая компания на систему отопления в этом доме давно махнула рукой и не следит за ней. Да и зачем ей заниматься домом, который признан аварийным и подлежащим расселению? Теплопотери большие, устранить их невозможно, значит, любые траты - «деньги на ветер». А расселить дом городская администрация пообещала… в 2023 году.

Так бы и мучилась пожилая женщина еще две зимы, если б не Общероссийский народный фронт, в который она от безысходности обратилась летом этого года. Там пенсионерке помогли. Но ведь это лишь единичный случай.

Аварийных домов, ожидающих расселения, в Кирове много, а соответственно, еще немало граждан борются за выживание в них, потеряв иногда даже надежду на лучшее. Да и как не потерять ее, если городские чиновники назначают дату переселения, а «за базар не отвечают». Так, например, случилось с жильцами дома в слободе Большое Скопино, 2 (дом на фото). Им обещали, что дом будет снесён до 30 декабря 2020 года, но воз и ныне там.

«Вятский край» писал об этом в августе 2018 года. Но с тех пор ничего не поменялось. Также не изменилась ситуация у семей, которые живут в доме на ул. Горбуновой, 4-а. Они тоже были героями нашей публикации.

Да, в Скопино и на ул. Горбуновой дома были признаны аварийными в 2017 году. А потому они не попали в новую программу переселения граждан, согласно которой деньги выделяются лишь на те строения, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Но разве людей это волнует? Нет воды или тепла, сантехника течет, проводка выходит из строя - вот их проблемы.

Кто-то, потеряв веру в чиновников, берет ипотеку и переезжает в новую квартиру, кто-то пытается своими силами поддерживать рушащийся быт, а кто-то, как Светлана N, подбирает домашних животных, чтоб не замерзнуть ночью.

А ведь рапорты областной и муниципальной власти об исполнении федеральной программы по переселению жилья выглядят весьма «кудряво».

Работы предстоит много

Еще в июне этого года на «прямой линии» с горожанами губернатор Кировской области Игорь Васильев тор­жест­венно объявил, что региональное правительство собирается «завершить пятилетку досрочно», то есть на два года раньше, до конца декабря 2023 года, выполнить программу переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано таковым до января 2017 года.

Это заявление прозвучало в ответ на жалобу кировчан, которые живут на ул. Ульяновской, 5. Их дом был признан аварийным в сентябре 2017 года и в программе расселения стоит на 2026 год.

- Жильцы аварийного дома № 5 на улице Ульяновской вправе обратиться в территориальное управление админи­страции города Кирова по Ленинскому району (город Киров, улица Воровского, 79) с письменным заявлением о предо­ставлении для временного проживания жилого помещения в маневренном жилищном фонде на период до расселения аварийного дома, - посоветовал Игорь Васильев тем, кто к нему обратился.

А в это время региональное министерство строительства и ЖКХ уже начало подсчитывать, как выполнить обещание первого лица области. Ведь даже без всяких ускорений работы хватает.

- Программой запланировано до 2025 года переселить 7160 граждан из аварийных жилых помещений площадью почти 120 тысяч квадратных метров, - сообщил «ВК» министр строительства и ЖКХ Игорь Селезнёв. - Работы предстоит выполнить много. Многое уже сделано. Так, на середину сентября переселено 1394 человек из жилых помещений площадью почти 23 тысячи квадратных метров. До конца 2021 года планируется переселить еще около тысячи граждан из аварийного жилья площадью более 17 тысяч квадратных метров.

И ладно бы все эти цифры относились только к городу Кирову, где со строительством нового жилья проблем почти нет. Так ведь программа подразумевает расселение негодных домов и в районах области. А там вообще со строительством проблемы. Подрядчики туда не идут, а те, кто взялся строить жильё для переселенцев, часто нарушают сроки или технологии. И это не мнение журналиста, об этом не раз говорилось после проверок, которые проводили Контрольно-счетная палата области и региональная прокуратура.

Сегодня, по данным областного минстроя, в программе переселения участвуют 27 муниципальных образований.

- Если на территории муниципалитета есть многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, то муниципалитет автоматически попадает в программу, - заметил Игорь Селезнёв.

Но в том-то и беда, что далеко не каждый орган местного самоуправления спешит признать то или иное жильё аварийным. А если нет соответствующего акта, то и проблем с переселением как бы тоже нет.

И такое происходит несмотря на то, что 99 процентов обязательств по финансированию берет на себя федеральный бюджет, а сам объем финансирования региональной программы составляет четыре миллиарда рублей. Хотя последнее и настраивает министра строительства и ЖКХ на оптимистический лад.

По его словам, обильные финансовые вливания позволят ускорить процесс.

- Мы взяли на себя повышенные обязательства досрочно завершить программу 2019 - 2025 годов и в 2023 году переселить людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, - сказал Игорь Селезнёв. - Сразу после этого мы готовы приступить к реализации новой программы. На сегодняшний день в Кировской области 339 домов, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Их площадь составляет более 137 тысяч квадратных метров, здесь проживают 6400 человек.

Впрочем, сегодня «от взятых на себя повышенных обязательств» уже мало что зависит. Делать всё быстрее региональной власти придется в любом случае.

Президент потребовал ускорения

То, что с аварийным жильём в России не всё в порядке, признали и на федеральном уровне.

- Аварийного жилья у нас в стране до сих пор много, - сообщил генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. - В настоящее время с учетом предыдущих программ, направленных на расселение аварийного жилья, в субъектах РФ из непригодных для проживания домов переселены порядка 1,3 миллиона граждан. В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» из аварийных домов переехали около 230 тысяч человек. До конца 2024 года новым жильём будут обеспечены более 500 тысяч граждан. Однако на сегодняшний день в стране выявлен значительный объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. В нем проживает более 630 тысяч человек.

Именно потому в августе текущего года на встрече с представителями «Единой России» Президент РФ Владимир Путин сказал:

- Нам нужно не только поддержать те субъекты РФ, которые активно переселяют из аварийных домов, но и запустить новую программу, по которой будет расселено жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 миллионов квадратных метров. В качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. Прошу «Единую Россию» поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023 - 2024 годов.

Но для реализации таких «хотелок» нужно, чтобы ранее принятая программа шла опережающими темпами. Поэтому, как сообщила газета «Коммерсантъ», еще в мае этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, направляющему финансирование в регионы. По словам российского премьера, которые цитирует издание, эти меры помогут переселять граждан из аварийного жилья более оперативно.

А буквально на днях вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что программа расселения аварийного жилья требует новых подходов, так как его площадь в стране растет. Поэтому новую концепцию планируется утвердить в первом квартале 2022 года.

Каждый готовится по-своему

Пока этого не произошло, людям, которые живут в ветхих строениях, приходится снова готовиться преодолевать трудности. Ведь зима, как обещают синоптики, снова будет холодной. Впрочем, есть и хорошая новость: в приютах для бездомных животных имеется еще немало брошенных собак и кошек. И эти «живые грелки» раздаются бесплатно.

А пока кировчане будут решать свои проблемы самостоятельно, чиновникам, помимо подсчета аварийных домов, также придётся провести «работу над ошибками». Еще в апреле этого года областная прокуратура проверила деятельность регионального минстроя и выявила ряд недостатков в его работе.

В частности, в надзорном ведомстве считают, что там не принимается достаточных мер для завершения муниципальными властями мероприятий в рамках адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 - 2025 годы».

Кроме того, прокуратурой выявлены факты нарушений требований федеральных законов «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», повлекшие ограничение при реализации гражданами права на получение достоверной информации о деятельности государственного органа. В результате происходит нарушение прав граждан, претендующих на переселение из ветхого жилья.

Ну и, наконец, прокуратурой в адрес регионального министра строительства вынесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения законов, что привело к приостановке финансирования региональной программы в размере 150 млн. рублей, и принятии мер к их устранению.

Иван ТРОФИМОВ.

Когда верстался номер

Стало известно, что 22 сентября 2021 года Кировская область направила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на досрочное получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья.