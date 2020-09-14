В кировской горадминистрации обсудили план развития города «Стратегия 2035»

На этой неделе городская власть провела публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития города Кирова до 2035 года (Стратегия-2035). На них пришли глава областного центра Елена Ковалёва, глава горадминистрации Дмитрий Осипов, разработчики проекта из Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, а также 115 активных граждан (во всяком случае, именно такую цифру назвала Елена Ковалёва).

Предваряя рассказ о мероприятии, хотелось бы сделать два замечания. Во-первых, оно носило чисто формальный характер. Законом предписано, что принятию стратегии должны предшествовать публичные слушания, вот и проводят. Никакого влияния на конечный результат они не имеют. Администрация вправе лишь учесть отдельные пожелания и замечания. Но может и не учитывать.

Во-вторых, не подлежит обсуждению и необходимость создания Стратегии-2035. Она диктуется соответствующим федеральным законом. И, как бы мы ни относились к возможности долгосрочного планирования в условиях рыночной экономики (в августе «Вятский край» уже высказывал свою точку зрения по этому поводу), наше мнение ничего не будет значить.

Таким образом, четыре миллиона рублей, которые потратила городская администрация на написание этого программного документа, были израсходованы на законных основаниях. И это так же неоспоримо, как то, что солнце всходит на востоке, а садится - на западе.

Но вышло ли что-то дельное у целого института при российском правительстве?

Прослушав пространный доклад директора Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Павла Строева, я бы не дал однозначного ответа на этот вопрос. Но, зная, как работают академические институты, я не сомневаюсь в том, что работа проделана немалая (в чем некоторые присутствующие, впрочем, усомнились).

Был создан значительный банк статистических данных по развитию областного центра за последние годы, проанализированы запросы отдельных структур гражданского общества, проведена работа с экспертами и т. д. Многое из того, что собрано, может быть полезным в будущем не только специалистам, но и также журналистам и любым гражданам, кому не безразличен Киров.

Была создана математическая модель городского развития, в которой многие из этих данных учтены. А это также полезный и достаточно трудоемкий итог.

К сожалению, все эти усилия могут оказаться потраченными впустую. И сомнения эти небеспочвенны.

Прежде всего, по словам Павла Строева, коллектив разработчиков проанализировал итоги предыдущей стратегии - до 2020 года. Как выяснилось, ее целевые показатели были выполнены лишь наполовину. А вот на вопрос, не постигнет ли такая же участь новый документ, Павел Строев ответить не смог. Зато зал отреагировал на вопрос дружным смехом.

В содержательной части доклада мое внимание привлекли три цифры, которые характеризуют экономическое развитие областного центра в ближайшие пятнадцать лет.

Во-первых, Стратегия-2035 предполагает рост заработной платы жителей Кирова с 35 тыс. рублей в 2020 году почти до 100 тысяч в 2035-м. По словам Павла Строева, в основу таких темпов роста положен индикатор, выведенный из предшествующей динамики роста оплаты труда. Однако закрадываются большие сомнения в том, что подобные темпы роста сохранятся и на три следующие пятилетки. Да и сами разработчики таких гарантий дать не могут.

Во-вторых, предполагается, что с 2020 до 2035 года в три раза вырастет объем отгружаемой кировскими предприятиями продукции. И здесь в основу опять же взят предшествующий тренд. Но как его обосновать, если мы не можем даже на неделю предсказать курс доллара? А ведь импортная составляющая в продукции российских предприятий весьма значительна. И любое валютное колебание способно сильно затормозить выпуск изделий и товаров.

Ну и, наконец, в-третьих, также в три раза, предполагается, вырастет оборот розничной торговли. И такой прогноз дается в условиях, когда из-за пандемии, например, он не только не вырос, но и, наоборот, уменьшился. А где гарантия на будущее, что подобных чрезвычайных ситуаций не будет? Впрочем, даже без каких-либо пертурбаций «розница» жестко привязана к платежеспособному спросу. А с ним уже давно проблемы. Реальные доходы населения падают с 2014 года. И пока нет никаких предпосылок того, что этот тренд изменится. Так за счет чего вырастут продажи в магазинах?

Эти вопросы я задал Павлу Строеву, но так и не услышал внятного ответа. Получается, что есть некая абстрактная математическая модель, которая крайне слабо привязана к реальной экономической ситуации. А уж если нет четкого понимания развития городской экономики, которая формирует местный бюджет, то откуда возьмутся средства на реализацию остальных «хотелок» в виде улучшения городской среды, сохранения памятников культурно-исторического наследия и прочих «перспективных направлений»?

Но можно ли винить Финансовый университет, который подготовил проект Стратегии-2035, в том, что он недостаточно серьезно подошел к разработке документа (как это сделали некоторые выступавшие на публичных слушаниях граждане)? Вряд ли. Можно биться об заклад, что другие академические структуры либо сотворят нечто подобное, либо вообще подготовят отписку.

Подводя итог проведенного городской администрацией мероприятия, приходится отметить, что на судьбе программного документа развития областного центра до 2035 года оно никак не скажется.

Глава города Елена Ковалёва напомнила, что итоговый документ будет вынесен на рассмотрение депутатами Кировской городской думы.

- После утверждения стратегии будет разработан план её реализации с комплексом конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей и решение задач социально-экономического развития города Кирова, - подчеркнула Елена Ковалёва.

Иван ТРОФИМОВ.