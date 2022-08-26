В Кирово-Чепецком филиале «Уралхима»завершилась летняя ремонтная кампания

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» завершилась ежегодная летняя ремонтная кампания.

Большое количество работ выполнено в июле во время полной остановки предприятия в период планового отключения подачи природного газа в производства филиала, что связанно с профилактикой на газораспределительной станции (ГРС) «Кирово-Чепецк».За это время во всех цехах проведены ремонты, выполнение которых невозможно при работающем производстве: сделана экспертиза промышленной безопасности и устранены замечания на технологических трубопроводах и межцеховом оборудовании, отревизирована и заменена арматура на новую, обновлены теплоизоляционные материалы, усовершенствованы технологические схемы и системы электроснабжения.

Отличительной особенностью остановки этого года стало выполнение масштабных работ, которые в будущем позволят избежать режимов полного ограничения газоснабжения филиала «КЧХК».

Андрей Северюхин, главный инженер филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«Специалистами Компании несколько лет велись переговоры с организациями, транспортирующими природный газ, о повышении надежности и обеспечении непрерывности газоснабжения производств завода. Благодаря достигнутым договоренностям в период остановки начались запланированные на 2022 год работы. Проведено техническое перевооружение некоторых коммуникаций завода, которое даст возможность проводить профилактические ремонты на межцеховом оборудовании без прекращения газоснабжения филиала, при этом мы сможем выпускать дополнительно до 9 тыс. тонн в год товарной продукции».

По оценкам специалистов завода, летняя ремонтная кампания 2022 года позволит повысить безопасность непрерывного производства, увеличить выпуск продукции, снизить затраты на энергоресурсы, а также повлияет на надежность газоснабжения филиала «КЧХК».