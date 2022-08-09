В Кирово-Чепецком филиале «Уралхима» повысят зарплаты производственному персоналу

Совет директоров компании АО «ОХК «Уралхим» утвердил проведение дифференцированного пересмотра заработных плат сотрудников филиала «КЧХК» и ООО «ЭСО КЧХК».

Повышение зарплат коснется всех производственных рабочих и частично – руководителей и специалистов производств.Пересмотр пройдет в рамках точечного повышения существующих тарифных схем и окладов с учетом сложившейся ситуации на рынке труда по отдельным профессиям, а также имеющимся вакансиям на предприятии.Процент повышения составит от 5% до 25% тарифного оклада (должностного).

Стоит отметить, что повышение зарплат для сотрудников компании проводится ежегодно в соответствии с Коллективным договором. Индексация окладов в филиале уже была проведена в январе этого года, кроме того, точечное повышение зарплат прошло в апреле.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат ОЗС:

«Большое предприятие – это, в первую очередь, коллектив профессионалов, от которых зависит успех всей компании. Мы понимаем это и стараемся создавать и предлагать достойные условия оплаты труда своим сотрудникам. Дифференцированное повышение заработной платы – хороший механизм, способствующий привлечению и закреплению персонала на предприятии. Это решение соответствует принципам социальной и кадровой политики «Уралхима».