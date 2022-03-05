В Кирово-Чепецком филиале «Уралхима» подведены производственные и финансовые итоги 2021 года

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подвел производственные и финансовые итоги 2021 года. Общий объем выпуска готовой продукции составил 2,66 млн тонн.

Продукция производилась в объемах и номенклатуре в соответствии с конъюнктурой рынка. Цех по производству аммиачной селитры и азотофосфата выпустил 1,2 млн тонн продукции. В прошлом году в цехе модернизировали узел отгрузки готовой продукции. Это позволяет обеспечивать рекордные показатели по отгрузке готовой продукции – отгружать более 4 тыс. тонн в сутки в мягкие контейнеры.

В цехе производства сложных минеральных удобрений произведено 894 тыс. тонн готовой продукции. Из них азофоски марки NPKS 27:6:6:2 – более 386 тыс.тонн, известково-аммиачной селитры – 131 тыс. тонн, известково-аммиачной селитры с серой – более 53 тыс. тонн и др. марок удобрений. В 2021 году для повышения качества сложных минеральных удобрений ввели в строй установку барабанной обработки гранул тальком и аминомасляной смесью, обеспечив возможность поставки удобрения в самые отдаленные точки мира без потери свойств.

Благодаря запуску третьей очереди нитрата кальция удалось увеличить объем выпуска продукции данным цехом на 36% по сравнению с 2020 годом – до178 тыс. тонн. Из крупных проектов, реализующихся в цехе,отметим ввод в работу новой схемы переработки кека.

Агрегаты азотной кислоты в 2021 году выпустили 1,6 млн тонн продукта. Основная задача – максимально обеспечить азотной кислотой цеха, производящие удобрения. Это достигается благодаря качеству регулярных ремонтов и внедряемым инвестиционным проектам.

Производимые предприятием удобрения регулярно входят в список «100 лучших товаров России». В 2021 году лауреатами конкурса стали водорастворимые удобрения марки SolarCa-B и SolarCa-Mg. Дипломантами конкурса – кальцийазотосульфат и аммиачная селитра.

Финансовые результаты деятельности филиала за 2021год подтверждают, что он остается одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе, способствуя развитию экономики. Общая сумма, на которую предприятие пополнило областной и городской бюджеты за указанный период, составила более 2,36 млрд рублей, с учетом оплаты налога на прибыль по всем подразделениям компании «Уралхим» в Кировской области.