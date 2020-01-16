В кирово-чепецких дворах при поддержке «УРАЛХИМа» прошли новогодние праздники

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал партнером проведения «Елок в каждый двор» в Кирово-Чепецке.

«Елка в каждый двор» – название акции, которая объединяет новогодние праздники во многих дворах города. В Кирово-Чепецке они проходят уже третий год. Инициаторами мероприятий выступили депутаты кирово-чепецкой думы – сотрудники компании «УРАЛХИМ». Филиал «КЧХК» ежегодно оказывает финансовую помощь в организации и проведении праздников.

Встреча 2020-го Нового года прошла в 12 дворах Кирово-Чепецка. Горожане отметили праздник с музыкой, танцами и хороводами. Веселые конкурсы с аниматорами никого не оставили равнодушным. Приглашенные творческие коллективы и шоу-программы сделали каждую елку уникальной и незабываемой.

«Елка в каждый двор» – не единственное мероприятие, объединяющее жителей двора или микрорайона. Уже три года подряд депутаты городской думы Кирово-Чепецка инициируют весенние субботники в своих округах. Инвентарь предоставляет филиал «КЧХК».«УРАЛХИМ» оказывает организационную и финансовую помощь и в проведении Дней соседей во дворах Кирово-Чепецка, которые уже стали доброй традицией города.

Еще одним новогодним мероприятием, организованным депутатами гордумы от «УРАЛХИМа», стал Рождественский турнир по хоккею. В нем приняли участие команды Ночной хоккейной лиги, в том числе сборная «УРАЛХИМа». Соревнования прошли на хоккейной коробке «У моста». Участников и гостей приветствовал директор филиала «КЧХК» Дмитрий Трушков. «Надеюсь, что этот турнир станет еще одной доброй традицией Кирово-Чепецка. Хоккей на открытом льду – отличная идея. Мы с удовольствием поддержали инициативу депутатов, наша команда тоже приняла участие в турнире, отметил Дмитрий Трушков. – Уверены, что в следующем году турнир станет еще масштабнее, а спортсменов и зрителей – еще больше».