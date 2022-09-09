В Кирово-Чепецке завершается сезон танцевальных вечеров для ветеранов

В Кирово-Чепецке завершается сезон танцевальных вечеров под открытым небом, которые проводятся при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

С 2019 года мероприятия для ветеранов проходили в сквере у ДК «Дружба», но из-за пандемии и ограничительных мер проект приходилось ставить на паузу. В этом году, после двухлетнего перерыва, традицию возродили.

С июля раз в две недели по воскресеньям все желающие могли потанцевать на открытой площадке под живую музыку. Для отдыхающих выступали музыканты из ВИА «Континенталь» и других коллективов. Идейным вдохновителем и организатором танцевальных вечеров выступает коллектив культурно-обучающей ассоциации «Дружба».

Ксения Махнева, директор КОА «Дружба»:

«Люди разных возрастов здесь прекрасно проводят время, получают заряд бодрости. Это хорошая площадка встретиться со своими друзьями, пообщаться, потанцевать. Тем более, погода этим летом радовала нас теплыми вечерами. Я думаю, что на следующий год мы с удовольствием продолжим эту традицию».

Елена Горшкова, председатель Кирово-Чепецкой городской ветеранской организации, депутат ОЗС:

«Наши ветераны с удовольствием откладывают свои дела и приходят потанцевать, пообщаться, договориться о каких-то новых встречах, и это правильно, так как нужно не только трудиться, но и отдыхать хорошо».

В пятницу, 9 сентября, состоится заключительное мероприятие сезона, оно будет приурочено к празднованию предстоящего Дня города Кирово-Чепецка. В связи с погодными условиями танцевальный вечер пройдет в фойе 2 этажа ДК «Дружба».